Обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 2022 оценен в $920

Компания Huawei представила обновленный ноутбук MateBook 14 2022, который среди прочего получил 14-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 2160:1440 точек, яркостью 300 кд/м2 и контрастностью 1500:1. Новинка также оснащается чипами Alder Lake P (12-ядерным Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц или 12-ядерным Core i5-1240P с частотой до 4,4 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 56 Втч и 65-Вт зарядкой. Цена варианта на процессоре Core i5 равна 920 долларам, а с Core i7 – 1060 долларов.

Также был представлены обновленный MateBook D14 2022 с 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1 и 100% покрытием гаммы sRGB, а также процессорами и объемами памяти как в предыдущем ноутбуке. Его цена составляет 800 и 910 долларов соответственно.