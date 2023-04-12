Обновленный ноутбук Mediaworkstations a-X2P весит 25 кг

Компания Mediaworkstations представила обновленную версию ноутбука a-X2P, масса которой составляет 25 кг в максимальной конфигурации. Новинка характеризуется двумя 96-ядерными чипами AMD EPYC 9654, 3 ТБ памяти оперативной памяти стандарта DDR5, габаритами 41,5:62,5:26,9 см, 24 слотами памяти DDR5-4800 3DS RDIMM, поддержкой PCIe 4.0 x16 и до двух графических адаптеров, слотом PCIe 4.0 x4 M.2 для установки твердотельного накопителя, несколькими портами SATA III, двумя высокоскоростными портами Base-T LAN 10 Гбит/с и одиночным MLAN. Цены конфигураций пока не раскрывается, но, например, процессор AMD EPYC 9654 оценен почти в 12 тысяч долларов.

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