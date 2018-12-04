Обновленный ноутбук Razer Blade Stealth оценен в $1400

Компания Razer в очередной раз обновила свой игровой ноутбук Blade Stealth, который в последний раз освежался осенью прошлого года. Итак, новинка оснащается процессором Intel Core i7-8565U, несенсорным Full HD-дисплеем или сенсорным экраном 4K UHD со 100-процентным охватом пространства sRGB, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 256 либо 512 ГБ (интерфейсом SATA и PCIe, видеокартой Nvidia GeForce MX150 в двух старших версиях, аккумулятором на 53,1 Втч, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB-C 3.1 и двумя USB 3.1, четырьмя динамиками и алюминиевым корпусом. Размеры ноутбука равны 304,6:210:14,8 мм, а масса – 1,28-1,38 кг. Цена младшей конфигурации составляет 1400 долларов.