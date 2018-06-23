Обзор A4Tech KD-600 USB Black. Клавиатура для работы

2018-06-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - A4Tech KD-600 USB Black; [125]
Несмотря на распространенное мнение, клавиатуры покупают не только ради игр. Некоторые пользователи работают на своем компьютер — набирают тексты, работают с базами данных или почтой, программируют, обрабатывают фотографии или монтируют видео. Для таких ситуаций не всегда разумно покупать дорогую механическую клавиатуру или вариант с подсветкой — вполне можно приобрести девайс за адекватные деньги и пользоваться им каждый день. Сегодня мы поговорим именно про разумное решение — A4Tech KD-600 USB Black. Доступный и очень качественный вариант от производителя, который уже давно показал, что он умеет делать хорошо, дешево и на длительное время. Для многих пользователей это решающие факторы.

Комплект поставки

Клавиатура поставляется в достаточно привлекательной коробке из плотного картона. Наша, кстати, пострадала при транспортировке, но благодаря плотному материалу внутри все осталось целое и невредимое.

На лицевой стороне нарисована сама клавиатура и ее основные преимущества.

На тыльной стороне расположили дополнительные характеристики на тот случай, если вы вдруг решите купить такое устройство в магазине.

Внутри устройство поставляется в плотной пленке, которая защищает устройство от пыли и мелких повреждений. Помимо инструкции и гарантийного талона внутри больше ничего нет, да и не должно быть. Для своего класса продукт упакован более чем достойно.

Дизайн корпуса

Это бюджетное устройство для пользователей, которые хотят работать с текстами и редакторами, так что дизайн здесь максимально простой и лаконичный. Клавиши закрытого типа расположены достаточно близко друг от друга, но у них немного вдавленная по краям форма, так что печатать вслепую будет достаточно комфортно. Да и работать в любых других задачах тоже.

Корпус полностью выполнен из черного пластика, он матовый и не собирает следов или царапин, что выгодно скажется на длительности жизни устройства. Гравировка выполнена краской, по ощущениям она неплохая и должна прожить несколько лет точно. Я пользовался устройством всего месяц, так что не могу ничего сказать точно. У меня все символы остались как новые — на всех фотографиях клавиатура снята уже после длительной эксплуатации.

Справа и слева расположены дополнительные клавиши, которые позволяют быстро попасть в Мой компьютер, либо переключить музыку. Кнопки расположены довольно удобно, так что работать с клавиатурой можно без проблем.

Ощущения от использования

В течении месяца это была моя основная клавиатура. Сами понимаете — тьма новостей, обзоров, монтаж видео, работа с изображениями, игры, общение в социальных сетях и почте. Для любой клавиатуры это громадный стресс, но данная мембранная модель показала себя просто отменно. Она довольно тихая, что очень важно, плюс нажимаются клавиши мягко и плавно, без рывков или каких-то посторонних звуков. Набирать текст очень приятно и легко, работать с видео — тоже. Я даже играл на данной клавиатуре в игры и могу сказать, что справилась она отменно. Да, нет здесь подсветки и макросов, нет ПО и прочих радостей, но оно здесь и не нужно.

Итог

Даже не знаю что сказать негативного — продукт за свои деньги выдает все необходимые характеристики и возможности. У нас имеется качественный пластик, прочная конструкция, хорошая гравировка символов, довольно низкая стоимость и компактные размеры. Она шикарно подходит для работы и отдыха, для повседневной жизни и профессиональной деятельности. Да и эти дополнительные клавиши справа и слева оказались нереально удобными в быту.


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