Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ

2019-05-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Actenzo P3RS; [441]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется огромное количество различных многофункциональных устройств, которые позволяют следить за вашим здоровьем. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию умный браслет Actenzo, получивший под свое управление множество интересных функций контроля здоровья, среди которых есть измерение ЭКГ и давления. Встречайте, перед вами модель P3RS. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в компактной, прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора, средняя стоимость умного браслета, по данным официального сайта Actenzo, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Умный браслет Actenzo P3RS
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Тип: Фитнес-браслет
  • Совместимость с ОС: Android 4.4. и выше
  • Bluetooth 4.0
  • Материал корпуса: Алюминий, Нержавеющая сталь
  • Материал браслета/ремешка: Термопластичный полиуретан
  • Вес: 25 гр
  • Процессор: Nordic N52832
  • ЭКГ: TI1291
  • Экран (тип, размер): OLED 0,96 дюймов
  • Ремешок (тип, размер): съемный, 26 см
  • Влагозащита: IP67
  • Аккумулятор (тип, емкость): Li-Polymer, 100 мАч
  • Время автономной работы: 3-5 дней
  • Время зарядки: 1 час
  • Гарантия: 6 мес
  • Измерение пульса
  • Измерение давления
  • Один канал ЭКГ
  • Пульсовая волна
  • Шагомер
  • Продолжительность сна
  • Фазы сна
  • Счетчик калорий
  • Будильник
  • Анализ измерений в мобильном и WEB приложениях

Дизайн и функционал

Перед нами легкий и простой в использовании умный браслет, который позволяет больше не тратить время на частые походы к врачам, а все благодаря тому, что Actenzo является еще и сервисом, который позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния здоровья пользователя браслета. Другими словами, если вы будете использовать данный браслет в одном тандеме с платным сервисом, то вы легко сможете предоставлять доступ своему лечащему врачу в рамках телемедицины.

Корпус браслета выполнен из алюминия и нержавеющей стали, что существенно увеличивает срок службы данного устройства.

На лицевой части браслета расположился 0.96 дюймовый OLED дисплей и всего одна сенсорная кнопка управления, позволяющая управлять всеми необходимыми функциями браслета.

Понравилась функция автоматического включения дисплея при повороте руки.

Меню устройства разделено на 8 вкладок: вкл/выкл, дата/время, шаги, пройденное расстояние, калории, спортивный режим, пульс и артериальное давление. Для переключения между ними достаточно коротко нажимать по функциональной кнопке. Для того, чтобы, к примеру, активировать функцию «Спорт», необходимо перейти к данному меню, после чего нажать и удерживать кнопку управления.

Ремешок браслета выполнен из термопластичного полиуретана. Механизм застежки очень удобен и приятно порадует пользователей.

Следует отметить, что устройство заряжается при помощи USB. Для этого необходимо снять нижнюю часть ремешка и установить браслет в любой разъем USB, к примеру, в ПК. Полный заряд осуществляется приблизительно в течение одного часа. Браслет получил под свое управление аккумулятор емкостью в 100 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно от 3 до 5 дней, чего более чем достаточно. Лично нам не понравилось то, что устройство заряжается именно таким образом. Кажется, что спустя какое-то время, ремешок может просто потерять свои качества, либо пользователь может повредить модуль USB. Было бы куда лучше использовать магнитную зарядку.

Пользователей порадует то, что умный браслет Actenzo P3RS получил защиту от воды класса IP67, что дает возможность погружаться под воду до 10 метров. Другими словами, вы легко сможете использовать данное устройство даже во время занятий в бассейне или просто плавании.

На противоположной стороне от OLED-дисплея расположились сразу два контакта ЭКГ и датчик сердечного ритма и артериального давления.

На одной из граней разместился боковой датчик ЭКГ. Для того, чтобы снять ЭКГ и измерить артериальное давление необходимо перейти в соответствующее меню, после чего приложить средний палец к боковому контакту ЭКГ, при этом слегка придерживая браслет указательным пальцем, так чтобы сенсоры на задней панели браслета касались кожи запястья, не позволяя рассеиваться зеленому свету. Во время измерения необходимо не двигаться. По завершению браслет завибрирует и покажет полученные результаты на экране.

Следует отметить, что для полноценной работы браслета необходимо носить его на 1-2 см выше шиловидного отростка локтевой кости.

Для измерения пульса необходимо перейти в соответствующее меню браслета, после чего устройство автоматически начнет измерение сердечного ритма. Браслет завибрирует и вы увидите результаты на экране устройства.

Теперь о главном достоинстве данного браслета – это конечно же мобильное приложение. Для начала начнем с того, что приложение поддерживается только на ОС Android, что, как нам кажется, очень странно. Другими словами, обладатели яблочных устройств не смогут установить на свой смартфон софт и пользоваться браслетом полноценно.

Мобильное приложение, как и многие другие подобные решения, создано для того, чтобы следить за вашими результатами при помощи созданных графиков за определенное количество времени. Однако для того, чтобы открыть для себя полный доступ ко всем возможностям, вам необходимо приобрести подписку Actenzo. Благо то, что подписку можно приобрести сразу же при покупке браслета. Цены необходимо уточнять на официальном сайте Actenzo. Следует отметить, что если вы будете использовать данный браслет для поддержания своей физической активности, то вы можете работать с мобильным приложением и без подписки.

Понравилось то, что пользователю дается возможность выставить пороговые значения, к примеру сердечного ритма. Данная функция позволит проконтролировать ваше состояние во время утренних пробежек, занятия спортом и т.д. Если вы превысили заданное значение, то браслет завибрирует и предупредит вас об этом.

При помощи мобильного приложения вы также можете измерить ЭКГ и увидеть все необходимые параметры на специальном графике. Для этого необходимо запустить данную функцию при помощи смартфона. Для получения данных необходимо потратить ровно 5 минут времени. Данное решение позволит вам уменьшить походы к врачу. Кроме того, главной изюминкой приложения является то, что вы можете подарить своим близким данный браслет и открыть доступ к их показателям, что позволяет вам следить не только за своим, но здоровьем, к примеру вашей бабушки. Если вдруг ее показатели изменятся и превысят указанную отметку, вы узнаете об этом первым, и сумеете быстро отреагировать. Лично нам кажется, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и более того, бьет большинство своих конкурентов наповал.

Итоги

Подведем итоги по браслету Actenzo P3RS. Перед нами умное решение позволяющее следить за состоянием своего здоровья 24 часа в сутки. Благодаря специальным датчикам вы в любое удобное для вас время можете измерить важные физиологические данные, такие как: электрокардиограмма, артериальное давление, качество сна, уровень стресса и т.д. Другими словами, в одном небольшом браслете есть практически все, что необходимо для современного человека. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал, удобное и понятное меню и конечно же приемлемая цена. Из минусов может не понравиться лишь то, что мобильное приложение не поддерживается в ОС iOS и зарядка через USB.

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