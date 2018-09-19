Обзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой

2018-09-19, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Alfawise V2; [403]
Давно ли вы меняли свою клавиатуру? Возможно, некоторые пользователи все еще пользуются старыми устройствами, которые давно пора выкинуть на свалку и их функционал мечтает желать о лучшем. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию мехническую клавиатуру со стильной RGB-подсветкой, которая придется по душе даже самым капризным покупателям. Встречайте, перед вами Alfawise V2. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным Интернет-магазина GearBest, составляла приблизительно 47 долларов. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в плотной картонной упаковке с названием модели и логотипом компании производителя клавиатуры. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость девайса. В комплект поставки входят:
  • Игровая механическая клавиатура
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Подсветка RGB с настраиваемыми режимами
  • 5 программируемых макроклавиш
  • Синие переключатели OUTEMU
  • Всесторонний антигостинг
  • Непосредственный доступ к воспроизведению громкости и яркости без прерывания игры
  • Мультимедийные кнопки управления
  • Скорость отклика: 3 мс
  • Ресурс кнопок: 50 миллионов нажатий
  • Панель из алюминиевого сплава
  • Позолоченный USB-интерфейс

Функционал и дизайн

Перед нами игровая клавиатура с синими механическими переключателями OUTEMU на которой, к сожалению, отсутствует кириллица. Да, опытным геймерам присутствие русских букв, как нам кажется, не столь важно. Однако менее опытным пользователям вряд ли понравится такое решение. Что касается нас, мы уже давно не смотрим на клавиши на клавиатуре, чтобы найти необходимый символ или букву.

Шрифт отлично читается, а благодаря наличию подсветки вы можете использовать клавиатуру даже в темноте.

Звук переключателей мягкий и не режет уши. Любителям механических клавиатур несомненно понравится.

Была использована конструкция скелетон, что позволяет, при необходимости, быстро почистить устройство от пыли. Кейкапы легко снимаются и устанавливаются на свое место.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. Порадовало то, что панель клавиатуры сделана из металлического сплава, что существенно укрепило всю конструкцию, но за счет этого увеличился вес девайса.

Привыкать придется лишь к однострочной клавише Enter. Цифровой блок клавиш не получил никаких изменений, если не считать барабан регулировки яркости подсветки, который расположился чуть выше от клавиш.

Подсветкой обзавелись и боковые грани клавиатуры, что очень редко можно встретить в подобных устройствах. Согласитесь, весьма интересное решение.

Следует отметить, что клавиатура также обзавелась дополнительными функциональными кнопками, среди которых и мультимедийные.

Остановится нужно на дополнительных макросных кнопках управления. Всего дается возможность создать пять сложных макросных команд, которые не ограничены записью трех четырех кнопок. Записать макрос можно в любое удобное для вас время, даже находясь в вашей любимой игре. Для этого необходимо коротко нажать на кнопку Rec, после чего выбрать одну из макросных кнопок (G1-G5). Далее набираем необходимую комбинацию клавиш и для сохранения вашего макроса необходимо еще раз нажать на Rec.

Геймерам понравится возможность блокировать клавишу Windows, что позволяет предотвратить случайного сворачивания игры в самый неподходящий момент.

Дополнительные функции клавиатуры активируется в при помощи зажатой клавиши FN. Основное, что привлечет внимание пользователей, так это управление подсветкой. Всего представлено шесть различных режимов работы, в каждой из которых заложены еще дополнительные подрежимы. Именно здесь вам дается уникальная возможность создать под себя ту атмосферу о которой вы мечтали всегда. Клавиатура, несомненно, благодаря своим компактным габаритам и многофункциональной подсветке, впишется в интерьер любого места.

Для удобства разработчики добавили возможность увеличения угла наклона клавиатуры, а благодаря резиновым ножкам, на нижней части устройства, девайс крепко стоит на своем месте. Не хватает лишь подставки под запястья к чему придется привыкать. Однако это не говорит о том, что пользователи будут уставать после длительных игровых сессий или при работе. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с данной проблемой.

Толстый кабель отлично защищен от повреждений и его длины более чем достаточно для полноценного пользования.

Итоги

Подведем итоги по игровой механической клавиатуре Alfawise V2. Перед нами стильная, многофункциональная клавиатура с отличной RGB-подсветкой, которая не оставит себя без внимания даже самых капризных пользователей. Разработчикам удалось создать действительно удобное решение, которое может решить все проблемы любого геймера. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, стильный дизайн, синие механические переключатели, функциональные кнопки управления, RGB-подсветка, макросные кнопки и компактные габариты. Не понравится может лишь отсутствие кириллицы и подставки под запястья. Лично у нас никаких существенных нареканий к Alfawise V2 не появилось.

Комментарии:
Мини-ПК ASRock Jupiter получил активную ...
Мини-ПК ASRock Jupiter получил активную Компания ASRock представила мини-компьютер Jupiter, который может похвастаться процессорами Intel Core во...
Опубликован первый рендер смартфона OneP...
Опубликован первый рендер смартфона OnePПрофильное немецкое издание WinFuture опубликовало первый рендер смартфона OnePlus 6T, официальный анонс ...
Mi 8 Screen Fingerprint Edition выглядит...
Mi 8 Screen Fingerprint Edition выглядитКомпания Xiaomi официально запустила в продажу смартфон под названием Mi 8 Screen Fingerprint Edition, ко...
Xiaomi Half In-Ear стоят всего 15 баксов...
Xiaomi Half In-Ear стоят всего 15 баксовКогда-то давно, когда компания Apple отказалась от использования обычных 3,5-мм разъемов, многие аналитик...
Samsung выпустила Galaxy J4+ и J6+...
Samsung выпустила Galaxy J4+ и J6+Буквально вчера в сети была информация о том, что компания Samsung планирует избавиться от линейки J, кот...
Acer выпустила монитор XZ271Ubmijpphzx...
Acer выпустила монитор XZ271UbmijpphzxКомпания Acer анонсировала новый монитор под названием XZ271Ubmijpphzx, который выглядит очень привлекате...
Amazfit Health Band 1S с ЭКГ...
Amazfit Health Band 1S с ЭКГБуквально несколько дней назад компания Apple анонсировала свои умные часы четвертого поколения, которые ...
Xiaomi Mi 8 Lite стоит адекватных денег...
Xiaomi Mi 8 Lite стоит адекватных денегЗа последнее время появилось столько смартфонов нового поколения, что просто голова идет кругом. Буквальн...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышкуОбзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку
Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018
Обзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPSОбзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPS
Обзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышкаОбзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышка
Предварительный обзор Fractal Design Def...
Предварительный обзор Fractal Design DefСборка игрового или рабочего компьютера — всегда тяжелый и довольно затратный процесс. Особенно это сложн...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точ...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точКогда я только зашел в игру и увидел розовые тона и девушку с розовыми волосами в каске и со снайперской ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. Защищенные смартфоны давно пользуются спросом среди пользователей. И речь не только о людях, которые рабо...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сю...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сюВсегда приятно играть в игры, которые были созданы отечественными разработчиками. Вроде мелочь, но всегда...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Многие уверены в том, что на рынке ноутбуков помимо Apple MacBook больше ничего достойного нет и не будет...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. Достойн...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. ДостойнЯ являюсь большим фанатом Лары Крофт и перезапуск игровой вселенной в 2013 году стал для меня настоящим п...
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor