Обзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой

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Давно ли вы меняли свою клавиатуру? Возможно, некоторые пользователи все еще пользуются старыми устройствами, которые давно пора выкинуть на свалку и их функционал мечтает желать о лучшем. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию мехническую клавиатуру со стильной RGB-подсветкой, которая придется по душе даже самым капризным покупателям. Встречайте, перед вами Alfawise V2. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным Интернет-магазина GearBest, составляла приблизительно 47 долларов. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая механическая клавиатура

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в плотной картонной упаковке с названием модели и логотипом компании производителя клавиатуры. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость девайса. В комплект поставки входят:

Особенности

Подсветка RGB с настраиваемыми режимами

5 программируемых макроклавиш

Синие переключатели OUTEMU

Всесторонний антигостинг

Непосредственный доступ к воспроизведению громкости и яркости без прерывания игры

Мультимедийные кнопки управления

Скорость отклика: 3 мс

Ресурс кнопок: 50 миллионов нажатий

Панель из алюминиевого сплава

Позолоченный USB-интерфейс

Функционал и дизайн

Перед нами игровая клавиатура с синими механическими переключателями OUTEMU на которой, к сожалению, отсутствует кириллица. Да, опытным геймерам присутствие русских букв, как нам кажется, не столь важно. Однако менее опытным пользователям вряд ли понравится такое решение. Что касается нас, мы уже давно не смотрим на клавиши на клавиатуре, чтобы найти необходимый символ или букву.

Шрифт отлично читается, а благодаря наличию подсветки вы можете использовать клавиатуру даже в темноте.

Звук переключателей мягкий и не режет уши. Любителям механических клавиатур несомненно понравится.

Была использована конструкция скелетон, что позволяет, при необходимости, быстро почистить устройство от пыли. Кейкапы легко снимаются и устанавливаются на свое место.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. Порадовало то, что панель клавиатуры сделана из металлического сплава, что существенно укрепило всю конструкцию, но за счет этого увеличился вес девайса.

Привыкать придется лишь к однострочной клавише Enter. Цифровой блок клавиш не получил никаких изменений, если не считать барабан регулировки яркости подсветки, который расположился чуть выше от клавиш.

Подсветкой обзавелись и боковые грани клавиатуры, что очень редко можно встретить в подобных устройствах. Согласитесь, весьма интересное решение.

Следует отметить, что клавиатура также обзавелась дополнительными функциональными кнопками, среди которых и мультимедийные.

Остановится нужно на дополнительных макросных кнопках управления. Всего дается возможность создать пять сложных макросных команд, которые не ограничены записью трех четырех кнопок. Записать макрос можно в любое удобное для вас время, даже находясь в вашей любимой игре. Для этого необходимо коротко нажать на кнопку Rec, после чего выбрать одну из макросных кнопок (G1-G5). Далее набираем необходимую комбинацию клавиш и для сохранения вашего макроса необходимо еще раз нажать на Rec.

Геймерам понравится возможность блокировать клавишу Windows, что позволяет предотвратить случайного сворачивания игры в самый неподходящий момент.

Дополнительные функции клавиатуры активируется в при помощи зажатой клавиши FN. Основное, что привлечет внимание пользователей, так это управление подсветкой. Всего представлено шесть различных режимов работы, в каждой из которых заложены еще дополнительные подрежимы. Именно здесь вам дается уникальная возможность создать под себя ту атмосферу о которой вы мечтали всегда. Клавиатура, несомненно, благодаря своим компактным габаритам и многофункциональной подсветке, впишется в интерьер любого места.

Для удобства разработчики добавили возможность увеличения угла наклона клавиатуры, а благодаря резиновым ножкам, на нижней части устройства, девайс крепко стоит на своем месте. Не хватает лишь подставки под запястья к чему придется привыкать. Однако это не говорит о том, что пользователи будут уставать после длительных игровых сессий или при работе. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с данной проблемой.

Толстый кабель отлично защищен от повреждений и его длины более чем достаточно для полноценного пользования.

Итоги

Подведем итоги по игровой механической клавиатуре Alfawise V2. Перед нами стильная, многофункциональная клавиатура с отличной RGB-подсветкой, которая не оставит себя без внимания даже самых капризных пользователей. Разработчикам удалось создать действительно удобное решение, которое может решить все проблемы любого геймера. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, стильный дизайн, синие механические переключатели, функциональные кнопки управления, RGB-подсветка, макросные кнопки и компактные габариты. Не понравится может лишь отсутствие кириллицы и подставки под запястья. Лично у нас никаких существенных нареканий к Alfawise V2 не появилось.