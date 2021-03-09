Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем

В конце прошлого года в мире были представлены Amazfit GTS 2e, которые получили яркий AMOLED-экран, полностью металлический корпус, 90 режимов тренировок и запас автономности до 14 дней. В этом обзоре мы выясним на, что они способны в реальной жизни.

Комплектация

Amazfit GTS 2e поставляются в лаконичной белой коробке с минимальной информацией об устройстве. Внутри нее находятся сами часы, магнитное зарядное устройство и руководство пользователя.

Внешний вид

Amazfit GTS 2e — это более простая версия GTS 2. Его основные отличия заключается в отсутствии Wi-Fi модуля, динамика и внутренней памяти для автономного воспроизведения музыки без смартфона. Во всем остальном это все те же умные часы в минималистичном дизайне с обтекаемыми линиями. Также существует модель GTR 2e, которая обладает дисплеем круглой формы.

Часы можно приобрести в трех вариантах с пурпурным, черным или зеленым ремешком. Все они доступны для приобретения как на AliExpress, так и в российских магазинах.

Рамка Amazfit GTS 2e выполнена полностью из алюминия. Она достаточно прочная и при повседневной носке ее не просто поцарапать.

Из органов управления на корпусе имеется лишь одна единственная кнопка. Она отвечает за вызов главного меню и возврата назад.

Задняя крышка выполнена из матового пластика. На ней находятся всевозможные сенсоры, измеряющие пульс, количество кислорода в крови и температуру помещения. Часы можно спокойно мочить и погружать в воду до 50 метров.

Крепление у Amazfit GTS 2e самое стандартное, поэтому в дальнейшем комплектный силиконовый ремешок можно будет без проблем заменить на какой-либо альтернативный вариант.

Часы не крупные и их размер составляет 36 мм. Благодаря своему сдержанному дизайну и возможности смены циферблатов, они подойдут как для девушек так и парней.

Дисплей

Самой сильной стороной Amazfit GTS 2e является их экран. Здесь установлен дисплей на 1,65 дюйма с разрешением 348×442 пикселей. Используемая AMOLED матрица дает отличную картинку с насыщенным цветами и идеально черным. Углы обзора неплохие без засветов. От царапин дисплей защищает 2.5D стекло с закругленными краями.

Интерфейс

При дневном освещении изображение на экране остается читаемым. Уровень яркости можно настроить в самих часах или через приложение. Присутствует функция Always On Display.Перемещение по меню происходит с помощью свайпов. При длительном нажатии на домашней станице выезжает список из сменных циферблатов.

Свайп вниз вызывает шторку управления. Через нее можно быстро отрегулировать уровень яркости, перейти в плеер, включить фонарик, режим «Не беспокоить» или «Энергосбережение, и тд.

Если потянуть вверх, то откроется раздел с последними уведомлениями. Их фильтрацию можно настроить через приложение Zepp.

Список основных программ находится в горизонтальной плоскости. Здесь есть плеер, цель с вашей ежедневной активностью, пульс, погода, карточки быстрого доступа и PAI. Последним является фирменная технология компании, которая на ежедневной основе отслеживает вашу активность и оценивает ее по 100-бальной шкале.

Из небанального в часах есть барометр, который способен измерять атмосферное давление.

В целом, интерфейс системы шустрый без подлагиваний. Все красиво отрисовано и интуитивно понятно размещено. Наша единственная претензия относится к качеству русификации интерфейса. Некоторые разделы странно сокращены. Например, «Карточки быстрого д» или «Темп.»

Приложение

Для использования Amazfit GTS 2e необходимо обязательно скачать приложение Zepp. Оно доступно для iPhone и Android-смартфонов. Через него же происходит первичная активация устройства. Для этого нужно в разделе «Устройства» выбрать «Часы» и отсканировать QR-код с часов.

В первую вкладку приложения вынесена вся основная статистика вашей активности: PAI, уровень кислорода в крови, качество сна, частота сердечного ритма и отслеживание целей.

Каждый тип активностей можно посмотреть более подробно, нажав по нему.

Так как GTS 2e является практически полной копией GTS 2, то под них уже существует огромное множество циферблатов. Здесь есть варианты и со строгим, спортивным или пестрым дизайном. В памяти самих часов доступно 10 циферблатов.

Из основного в настройках можно выбрать периодичность измерения пульса, настроить фильтрацию уведомлений, включить будильник и выбрать последовательность отображения приложений в меню.

Тренировки

GTS 2e получили обновленную систему тренировок. Теперь она поддерживает сразу 90 спортивных режимов. Среди них 6 определяются автоматически, а именно прогулочный бег, ходьба, беговая дорожка, плавание в бассейне катание на велосипеде и велотренажере.

Во время занятия спортом измеряется время, уровень пульса, количество, потраченных калорий и зоны ЧСС. Также, если речь идет о беге можно будет посмотреть пройденную траекторию на карте. После завершения тренировки все результаты будут отображаться в разделе «Деятельность» на часах и в приложении.

Автономная работа

Amazfit GTS 2e оснастили аккумулятором на 246 мАч. При включенной функции постоянно активного циферблата Always On Display часы проработали около 4,5 дней. Если ее отключить, то автономность возрастет вдвое, и в нашем случае их хватало на 10 дней работы. Данный результат можно еще сильнее повысить, снизив частоту обновления пульса.Один цикл зарядки занимает всего час. Кстати магнитное зарядное устройство можно крепить на любые металлические предметы хоть в перевернутом состоянии, и для кого-то это точно будет плюсом.

Итоги

Amazfit GTS 2e показали себя, как симпатичные умные часы со всем необходимым спектром функций для повседневной жизни и занятия спортом. У них отличный AMOLED-экран, красивые циферблаты, интуитивно понятный интерфейс, 90 режимов тренировок, влагозащитный корпус, удобное приложение и неплохой запас автономности. К минусам же стоит отметить не самое лучшее качество перевода интерфейса на русский язык.