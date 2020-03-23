Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов

Сегмент умных часов неумолимо растет, но практически у всех моделей есть один нюанс. Так или иначе, все они позиционируют себя, как устройство для занятия спортом, хотя фактически мало на что способны. Сегодня у нас на тесте Amazfit Stratos 3, которые имеют сразу 19 режимов для различных видов спорта и способны проработать до двух недель от одного заряда.

Комплектация

Amazfit Stratos 3 поставляется в небольшой черной коробке. Внутри нее находятся сами часы, беспроводная зарядка и вся необходимая документация.

Внешний вид

Amazfit Stratos 3 продолжает концепцию прошлой версии и выполнен в схожем строгом стиле.

Модель существует всего в одной вариации в черном цвете с силиконовым ремешком, который при желании можно заменить на абсолютно любой.

Корпус выполнен из пластика и стилизован под карбон. Важно, что часы полностью водонепроницаемы и их можно погружать в воду на глубину до 50 метров.

На правой грани для управления расположились две клавиши и качелька для перемещения по меню.

Сзади находятся магнитные контакты, позволяющие надежно крепить часы к док-станции, а также оптический датчиком измерения пульса.

Дисплей

У Amazfit Stratos 3 установлен полностью круглый 1,34-дюймовый дисплей с TFT матрицей и разрешением 320 х 320 точек. Сверху он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Приятно, что дисплей очень устойчив к отпечаткам от пальцев. Уровень яркости можно изменять в 5 степенях: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%.Металлическая рамка вокруг дисплея выступает на пару миллиметров и тем самым защищает его при падении.

Интерфейс

Amazfit Stratos 3 работают своей операционной системе Amazfit OS. Перемещение по меню осуществляется при помощи свайпов. На главном экране находится сам циферблат, который можно выбрать самостоятельно среди 9 доступных вариантов.

Сделав свайп вниз, открывается шторка с быстрым доступом к ключевым функциям: «Не беспокоить», энергосберегающий «Ультра режим», переход к настройкам, «В самолет» и выбор уровня яркости.

Если сделать свайп вверх, то можно перейти к пульсометром. Он построен на базе оптического датчика BioTracker PPG, который со временем самообучатся и в течение всего дня обеспечивает точный мониторинг сердечного ритма.

Чтобы открыть окно со всеми уведомлениями достаточно сделать свайп вправо.

Ну а свайпом влево открывается основное меню. Здесь расположились все отвальные функции часов: режимы активностей, история тренировок, погода, плеер, барометр, компас, таймер, секундомер, сон, поиск смартфона и настройки.

Приложение Amazfit

Приложение Amazfit в первую очередь позволяет в удобной форме следить за собственной статистикой: пройденный шаги, сон, пульс, текущий вес. Также здесь можно отследить свой пройденный путь на карте.

Далее приложение позволяет настроить сами часы. Поставить умный будильник, изменить режим измерения сердечного пульса, поменять расположение виджетов в часах, добавить циферблат со своим изображением и тд.

Тестирование

В Amazfit Stratos 3 встроено 19 режимов для различных видов спорта: бег, ходьба, велосипед, плавание в бассейне, плавание на природе, беговая дорожка, велотренажер, орбитрек, гребной тренажер, фитнес, пеший туризм, восхождение, трейл, триатлон, лыжи, теннис, футбол, многоборье и скакалка.

Во время работы каждого из спортивных режимов используются алгоритмы Firstbeat, которые считывают потребление кислорода и количество потраченных калорий, что позволяет точно оценивать эффективность каждой тренировки.

Также благодаря встроенному GPS и Глонасс часы отслеживают ваше перемещение по карте, что крайне полезно для любителей бегать по городу.

В Amazfit Stratos 3 есть встроенный плеер, позволяющий не зависеть от смартфона и загрузить музыку сразу в часы.

Автономная работа

Amazfit Stratos 3 оснащен встроенным аккумулятором ёмкость в 300 мАч, для заряда которого требуется около 2 часов. Если говорить об автономности, то при включенном энергосберегающем режиме без GPS у нас часы проживали 11 дней, а в обычном состоянии они прорабатывали около пяти дней.

Итоги

Amazfit Stratos 3 оказались крайне удачными спортивными часами. За 13 000 - 16 000 рублей вы получаете специализированное устройство в симпатичном корпусе, способное вести точный анализ расхода калорий, изменения пульса во время 19 различных видов спорта, вести статистику сна, количества сделанных шагов, самостоятельно проигрывать музыку, измерять давление, погоду и много другое. При этом часы способны проработать до 14 дней работы.