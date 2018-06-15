Обзор Antigraviator. Гонка для дерзких

2018-06-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Antigraviator; [85]
Я большой фанат гонок, играл практически во все, что вообще имеется в этом жанре. Мне очень понравилась The Crew, неплохо зашла Project CARS 2, а вот Need for Speed Payback понравился не очень. Когда появилась возможность попробовать свои силы в игре Antigraviator, я сразу же взялся за компьютер, загрузил ее, начал играть и не понял. Как это я не побеждаю? Буквально в каждой гонке меня обходили лихие парня на довольно простеньких кораблях и я дико хотел их догнать, но просто догоняя их по прямой ничего не получалось. Тогда мне в голову и пришла мысль, что это что-то совершенно уникальное и неповторимое. Игра действительно очень крута и стоит того, чтобы вы взяли и отправились покорять вершины аркадных баталий. Да, это гонка не про давление в шинах и настройку амортизаторов, а совершенно про другие вещи. Вот сегодня мы об этом и поговорим более детально. Заглянем под капот, так сказать.

Геймплей

Игра довольно нестандартная — сам транспорт напоминает что-то вроде кораблей будущего, только летаем мы не в космосе, а по специальным трассам. Думаю ,если вы смотрели фильмы про будущее, то уже видели что-то подобное. На огромной скорости наше летательное средство пролетает на небольшой высоте от трека, а наша задача заключается в том, чтобы пройти круг максимально быстро. Конечно, противники не готовы уступать нам первенство, так что приходится достаточно много стараться и пробовать — эта игра пусть и казуальна, но для победы нужно приложить максимальное количество усилий. Входить на огромной скорости в повороты довольно трудно, плюс нужно постоянно заботиться о том, чтобы враги вас не обходили сбоку, постоянно давить на ускорение. Вообщем, если вы думаете, что гонка проста и выиграть сможет любой геймер, то я вас очень сильно разочарую.

Управление

Я играл на клавиатуре с мышкой и на геймпаде, так что могу сказать сразу о двух вариантах управления. На геймпаде играть было приятнее и проще — клавиши расположены ближе, не нужно постоянно смотреть на клавиатуру в поисках нужного действия. Например, для торможения нам нужно использовать клавишу SHIFT на клавиатуре, что не очень удобно, ведь само управление у нас на WASD, а ускорение и перевороты на стрелках. Приходится бросать какой-то контроллер и нажимать на тормоз, потом вновь бросаться на перевороты. На геймпаде это делается куда быстрее и комфортнее, так что можно играть с большим удовольствием. На клавиатуре нужно будет привыкнуть.

Улучшения

На протяжении всего своего пути вы будете получать разнообразные возможности для улучшения своего транспорта или можно будет купить новый космолет. Не стоит сразу тратить все свои ресурсы на приобретение чего-то нового, ведь в этой гонке решает не скорость и не характеристики вашего болида, а умение гонщика правильно использовать транспорт. Более быстрый космолет будет лишь проблемой в тех ситуациях, когда вы просто не сумеете вовремя притормозить и войти в поворот. Зато красок здесь очень много и они действительно привлекательно выглядят.

Итог

Для фанатов активных игр и быстрых заездов это очень классная возможность получить громадный заряд адреналина. Игра выглядит очень ярко и стильно, уровни мне дико понравились, управление приятное и к нему быстро привыкаешь. Есть кампания, где вы постепенно проходите по локациям и сражаетесь с разного рода врагами, есть всевозможные улучшения. Учитывая отсутствие серьезных конкурентов, я могу спокойно посоветовать эту игру любому, кто хочет получить гонку будущего. Здесь есть все, чтобы вы получили от нее удовольствие.


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