Симулятор ходьбы с аудио новеллой. Обзор игры Caligo

Не так давно прошел симулятор ходьбы Caligo от издателя Sometimes You. Это атмосферный проект, который сочетает ходьбу с аудио новеллой. Проект предлагает линейную историю с коллекционированием, знакомством с персонажами, путешествием по местам с разной атмосферой, полноценной озвучкой.

Обзор игры Caligo

В основе игры лежит идея искаженных и неточных воспоминаний. Пользователь управляет безмолвным персонажем, который приходит в себя в замкнутом помещении без окон, где его встречает парящий металлический шар. Далее следует путешествие по воспоминаниям героя, которые со временем подверглись искажениям и преувеличениям. Например, в начале игры появляется огромный форт из подушек, на который проецируются мерцающие звезды, а позже – пляж, усыпанный гигантскими раковинами и костями доисторических ящеров.

Обзор игры Caligo

По ходу игры встречаются разные персонажи, в том числе суровый моряк, а затем обстановка становится мрачной и демонической, включая прохождение через поле боя, населенное фантастическими существами. Основная тема повествования – смерть.

Обзор игры Caligo

Игра представляет собой интерактивное повествование, где основная задача – наблюдение и прослушивание. По сути, это симулятор ходьбы. Интерактивность проявляется в сборе скрытых рисунков, не влияющих на сюжет, и выборе одной из двух концовок. Несмотря на полную озвучку, качество диалогов оставляет желать лучшего. Некоторые реплики звучат невнятно и неуместно, а для создания голоса демонической силы используется штатный преобразователь голоса, что, хоть и искусственно, но создает ощущение потустороннего присутствия.

Обзор игры Caligo

Некоторые аспекты игры реализованы лучше, чем другие. Начало, призванное создать атмосферу причудливости и уюта, не совсем справляется с этой задачей, в то время как последние эпизоды более эффективно передают чувство страха и отчаяния. В целом, игра кажется несколько неуклюжей в донесении своих тем и общего сообщения.

Обзор игры Caligo

Учитывая небольшую продолжительность игры Caligo, ее сложно рекомендовать широкому кругу игроков. Она не сможет скрасить скучный день или занять на выходных. Эта игра скорее для тех, кто глубоко задумывается о жизни и смерти, или для охотников за достижениями.
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