Обзор игры Rally Arcade Classics. Классические гонки в духе DIRT и WRC

В центре внимания инди игра от издателя Netk2games - Rally Arcade Classics, возвращающая нас во времена PlayStation 2 и позволяющая принять вызов и гонку против легенд с машинами из прошлого на 48 разных треках с прогрессом развития, физикой и несколькими режимами работу. По духу напоминает Colin McRae Rally и Dirt Rally.

С самого первого заезда не возникает проблем с пониманием базового управления. Тут получаешь то что и ожидаешь от того проекта с классическими гонками. Небольшая группа разработчиков постаралась передать дух игр того времени и сыграть на ностальгии гонок того времени. Здесь совмещаются заезды на бездорожье, асфальте, дневным и ночным трассам. И тип покрытия заметно влияет на поведение машины.

Если затрагивать только базовые механики, то игра проста и старается быть честной. Давим на газ и во время его отпускаем, заранее продумываем вход и выход из поворота, входим и выходим из контролируемого заноса. Упор сделан на раллийные гонки, хотя соревновательный эффект тоже присутствует, в одном из режимов нужно обгонять конкурентов, а так после каждого из заездов выдается результат по времени, оценка в виде кубка и таблица с результатами других игроков.

Большинство заездов занимает от 1 до 2 минут. Не утомительно, чтобы уделить внимание качеству прохождения трассы с перерывами на переход на следующую гонку. Физика относительно проста, хотя вникать в поведение автомобиля тоже придется, но при этом не повреждений, износа покрышек.

Доступ к сезонам и соревнованиям открывается по мере прохождения и получения кубков в лицензиях. Это подобие системы обучения, которая демонстрирует основные типы поворотов, а также особенности поведения машины. Для начала в распоряжении игрока будут медленные автомобили, позже скорость и сложность возрастает.

Сам процесс кажется немного утомительным для повышения лицензии нужно проходить десятки заездов. Проблема не в низком качестве отдельных элементов, а в их избыточном количестве. Вас заставляют проходить бесчисленное множество гонок и заездов на время, чтобы заработать на приличный автомобиль или получить новую лицензию. В этом отношении Rally Arcade Classics стремится к жанру гоночного симулятора, требуя от игрока значительной усидчивости. Однако мне кажется, что разнообразие трасс, машин и режимов недостаточно для поддержания интереса. Хотя событий много, это лишь вариации нескольких основных типов, часто происходящих на одних и тех же трассах.

Итоги Rally Arcade Classics

Несмотря на это, играть в игру короткими сессиями было довольно приятно. Графика выглядит приемлемо, хотя интерфейс оставляет впечатление дешевизны. Частота кадров немного разочаровала. Игра не является прорывом в графическом плане. Управление достаточно отзывчивое, что компенсирует нестабильность частоты кадров, но, учитывая возраст игры, можно было ожидать большей полировки.Rally Arcade Classics – эта гонка не ощущается, как аркада, это скорее смесь из классических раллийных заездов с относительно простой графикой начального уровня. Физика и управление проще, чем в DIRT и WRC, но сюжетная линия затянута и монотонна, требуя слишком много времени от тех, кто ожидал простых аркадных гонок с возможностью скоротать вечер после работы.