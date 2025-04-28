Сосед из ада для детской аудитории. Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

«Сосед из ада» пользуется популярностью у узкого круга игроков, особенно у младшей аудитории. Геймплей строится около порчи спокойной жизни своему соседу. Изучаемая сегодня игра Cat From Hell - Cat Simulator использует тот же принцип, но масштаб у нее меньше, при этом порог вхождения тоже меньше. Обещано интерактивное окружение, разрушение предметов, шалости и простая механика.

Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

Главным героем является кот, который живет у пенсионерки. Цель довести ее до ручки, а также исключить своего конкурента в лице второго кота. Игрок управляет рыжим котом и перед началом можно выбрать между двум режимами – история и песочница. Отличия заключаются в том, что в последнем больше возможностей для ошибок, добавляется свободное перемещение и можно уронить бабушку на некоторое время.

Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

Дом состоит из двух этажей и нескольких комнат. Рыжик кот устраивает различные шалости, ломает предметы, рвет подушки, роняет бытовую технику, обрушает полки. При этом по дому ходит бабушка и если она замечает эти шалости, она ловит кота и может выгнать его из дома. В этом доме есть еще черный кот, которого можно будет подставлять и в итоге освободить жилую площадь от конкурента.

Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

У игры простая механика и с ней очень просто освоиться. Простое управление, быстрое освоение. Незамысловатая музыка на фоне и быстрое возвращение при неудачных попытках. Игра отлично подойдет младшей возрастной аудитории, без злобы и с возможностью по управлять котиком.

Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

Много ожидать от Cat From Hell - Cat Simulator не стоит, но при этом проект вполне может занять некоторое время у подростков незамысловатым и веселым геймплеем. Ярко с различными вариантами шалостей, интерактивным интерьером в доме, режимом песочницы. Но стоит понимать, что реиграбельность у проекта недостаточно высокая и на PlayStation у нее нет платины.

Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator

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