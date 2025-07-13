Обзор пятого дополнения Railway Empire 2 - Industrial Wonders

Издатель Kalypso Media несколько недель назад выпустило новое дополнение Industrial Wonders для экономического железнодорожного симулятора Railway Empire 2. Оно стало уже пятым в серии, добавляя сценарии, новые механики и локомотивы. Центральным в этот раз стала промышленная революция сразу в нескольких странах с созданием известных архитектурных сооружений. В те времена локомотивы и железнодорожные пути позволили создавать монументальные проекты, такие как плотина Гувера и Эйфелева башня.

Для прохождения становятся доступными три сценария: «индустриальное чудо» с 1869 года, La Dame de Fer с 1880 года, «Бетонный гигант» с 1910 года. Это Рурская область, бассейн реки Колорадо, Иль-де-Франс. Все они включают свой уникальный набор заданий, промышленные цепочки, локомотивы, музыкальные треки. Я их проходил последовательно и к моменту публикации они были полностью пройдены.

Уровень сложности могу оценить как выше среднего. Здесь из нововведений есть распределение промышленных цепочек по вновь открываемым регионам, а также визуальное отображение этапов строительства объектов архитектуры. От игрока требуется последовательное снабжение разными типами ресурсов ключевого города или региона: сначала доски и базовый ресурс, завершая уже поздними типами ресурсов. В условиях производства указывается определенный регион, чаще всего это вновь осваиваемые области в которых весь цикл нужно развивать с нуля и в ограниченный временной интервал.

При этом в само производство помимо новых позиций, которые не были замечены в основном контенте и ни одном из ранее вышедших дополнений, добавлены ресурсы в виде отходов. Эти отходы также требуют складирования и при заполнении производство ставится на паузу, отнимая бюджет.

Отходы используются в более поздних цепочках, в некоторых из них это комбинации отходов с разных типов заводов. Дополнительно повышается сложность планирования, закладывая в него сложные схемы и необходимость распределения снабжения сразу по большому количество городов и владения заводами. Подобное нововведение позволит опробовать свои силы управленца и больше думать при выполнении поставленных задач.

В трех сценариях есть как общие элементы, так и отличия. Где-то добываем кокс, где-то стальные конструкции, а где-то потребуется железобетонные плиты. Помимо этого, сохранено основное ядро с необходимостью обеспечения и развития городов с типовыми товарами, организация отправки и получения почты, а также пассажиропотока.

Railway Empire 2 - Industrial Wonders добавляет несколько новых локомотивов. Во всех трех сценариях это паровозы, среди которых есть «Тяжелый Микадо» и «Биг Бой». Разные временные отрезки позволяют управлять техникой разного технологического уровня. От медленных при выполнении заданий в Германии, до тех что мощнее и быстрее. Но в отличие от Railway Empire 2: India с ярко-оформленными локомотивами или электровозами из Railway Empire 2: High Voltage тут запоминающей техники нет, больше внимание уделено промышленным цепочкам и визуальному отображению прогресса построек.

На фоне при прохождении играет 15 новых мелодий, распределенных тематично по регионам и создающие общее настроение. Само дополнение работало стабильно, все три сценария были пройдены без заметных проблем и вылетов. Игра была пройдена на платформе PlayStation 5.

Итоги Railway Empire 2 - Industrial Wonders

Выход Railway Empire 2 - Industrial Wonders стал хорошим поводом вернуться в интересный для меня проект, позволяющий совместить прокладку и управление железнодорожным транспортом, а также экономическую составляющую со сложным планированием цепочек, расходов и доходов. Три умеренно сложных сценария в трех разных регионах в разных временных отрезках.