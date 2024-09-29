Тактическая стратегия с косяками и клюквой. Обзор игры 63 Days

Изометрические тактические стратегии сейчас редкий жанр, количество актуальных проектов можно посчитать по пальцам. Поэтому выход 63 Days от Destructive Creations интересен любителям жанра, хотя учитывая War Mongrels могут быть вполне серьезные вопросы к сюжетной составляющей и в «клюкву» разработчики тоже умеют. При этом сразу отметим, что играли на PlayStation, а на консолях игры такого жанра требуют особого внимания в плане оптимизации управления.

Сюжет затрагивает период 63-дневного сопротивления в Польше, участие в котором приняли пять разных персонажей. И здесь так же как в предыдущей игры, продолжили свой особый взгляд, когда советские войска не отличаются от немецких. Все это также дополнено различными историческими подтасовками, поэтому если это критично и относится к игре серьезно, лучше на старте отказаться от знакомства с ней.

Основных героя тут два – Рысь и Младший. Они отличаются доступными умениями и возможностями. Рысь умеет привлекать врагов, воевать в ближнем бою, а Младший специализируется на отвлечении и использовании ножа. Тот что крупнее переносит убитых врагов, скрывая от обнаружения, но не может лазить по веткам. Мелкий же в силах ограничен, но более юркий и умеет одевать вражескую форму. Хотя странно, при своей слабости не испытывает трудностей с переносом тяжелых предметов и оружия.

Возможно это игровые условности. При этом игру отличает реалистичность анимаций, а также общий темп. Расположение врагов и насыщенность карты не позволит пройти напором, нужно вникать, использовать умения, взаимодействовать с разными героями, мыслить тактически. Важно отметить, что есть градация сложности и высокие уровни явно не сбалансированы. Вероятно в будущем это будет подправлено патчами, включающими правки баланса. Текущее состояние в сравнении с Desperados и Commandos, неоправданно осложнено. Неудивительно, что по статистике получения достижений полных прохождений нет и спустя время.

Есть вопрос по реализации огнестрельного оружия. Ваши герои используют его плохо, но враги убивают с первого выстрела. Поэтому делать какие-то засады где можно подлавливать прибегающих по одиночке врагов. Общий тайминг включает шесть миссий. Растягивать не стали, наполнив максимально ограниченное количество карт. В плане графики все отлично, высокая детализация и стабильная работа. Не подкачало освещение.

В целом же от 63 Days остались неоднозначные впечатления. С одной стороны все красиво внешне, но внутренняя часть вызывает отторжение. Начиная с проблемами в балансе, неоправданно высокой сложностью и завершая откровенной пропагандой в сюжете.
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