Тактическая стратегия с косяками и клюквой. Обзор игры 63 Days

Сюжет затрагивает период 63-дневного сопротивления в Польше, участие в котором приняли пять разных персонажей. И здесь так же как в предыдущей игры, продолжили свой особый взгляд, когда советские войска не отличаются от немецких. Все это также дополнено различными историческими подтасовками, поэтому если это критично и относится к игре серьезно, лучше на старте отказаться от знакомства с ней.
Основных героя тут два – Рысь и Младший. Они отличаются доступными умениями и возможностями. Рысь умеет привлекать врагов, воевать в ближнем бою, а Младший специализируется на отвлечении и использовании ножа. Тот что крупнее переносит убитых врагов, скрывая от обнаружения, но не может лазить по веткам. Мелкий же в силах ограничен, но более юркий и умеет одевать вражескую форму. Хотя странно, при своей слабости не испытывает трудностей с переносом тяжелых предметов и оружия.
Возможно это игровые условности. При этом игру отличает реалистичность анимаций, а также общий темп. Расположение врагов и насыщенность карты не позволит пройти напором, нужно вникать, использовать умения, взаимодействовать с разными героями, мыслить тактически. Важно отметить, что есть градация сложности и высокие уровни явно не сбалансированы. Вероятно в будущем это будет подправлено патчами, включающими правки баланса. Текущее состояние в сравнении с Desperados и Commandos, неоправданно осложнено. Неудивительно, что по статистике получения достижений полных прохождений нет и спустя время.
Есть вопрос по реализации огнестрельного оружия. Ваши герои используют его плохо, но враги убивают с первого выстрела. Поэтому делать какие-то засады где можно подлавливать прибегающих по одиночке врагов. Общий тайминг включает шесть миссий. Растягивать не стали, наполнив максимально ограниченное количество карт. В плане графики все отлично, высокая детализация и стабильная работа. Не подкачало освещение.
В целом же от 63 Days остались неоднозначные впечатления. С одной стороны все красиво внешне, но внутренняя часть вызывает отторжение. Начиная с проблемами в балансе, неоправданно высокой сложностью и завершая откровенной пропагандой в сюжете.