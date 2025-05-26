Масштабная песочница с заявкой на реализм. Обзор игры RoadCraft

Прошло более 10 лет с момента выхода Spintires предложившего на тот момент уникальный геймплей в котором уделено повышенное внимание сложности преодоления препятствий и работе с ограниченными ресурсами. В то время задали ядро, которое позже Saber Interactive выпустило в виде сиквела Mudrunner, а уже далее Snowrunner, который и сейчас продолжает получать новые карты, снаряжение и машины, и во все это играет большое сообщество. Примерно в то же время годом ранее детально рассматривали Expedition: A mudrunner Game, предложившая интересные механики с подготовкой высадок на карте и доработанной физикой движения по грязи, скалам и препятствиям. В ней же разработчики добавили смысла исследованию, а сам ландшафт стал на порядок сложнее.

Обзор игры RoadCraft

RoadCraft еще одно ответвление в этой вселенной. Здесь игрок попадает не в статичные декорации, становится творцом и может менять ландшафт. Постройка мостов, дорог, укладка асфальта, засыпка ям песком, расчистка завалов, восстановление заводов и производственные цепочки. Все это с физикой из уже полюбившихся игр студии.

Обзор игры RoadCraft

На старте игроку доступно восемь карт, набор техники и сценариев. В дорожной карте уже указан план по выходу DLC, здесь можно не сомневаться, всем проектам уделяется внимание и контент для них выходит регулярно. К моменту публикации полностью пройдены 4 карты и половина 5 с выполнением доступных дополнительных заданий. Если позже будут обнаружены важные моменты и получен новый опыт материал будет дополнен.

Обзор игры RoadCraft

И так начинаем мы в пустынном регионе где нам предлагают провести разведку, используя скаут. Попадаем на точку, нам выдают задачу по очистке зоны от мусора, поиска инвентаря. Пока все традиционно для серии, но уже в начальных этапах в управление дают большие краны и задачу по восстановлению дамбы. Сделали? Тут же новые механики по прокладке кабеля между электростанцией и заводом, используя кабель укладчик. На каждую задачу, свой тип техники, здесь не получится пройти игру используя один грузовик с краном, перевозя из точки А в точку Б ресурсы. Появился смысл разнообразия, под разные задачи ее можно комбинировать.

Обзор игры RoadCraft

Как пример, для прокладки дороги задействовано минимум четыре. Да здесь можно самому строить дороги, как в заданных сценарием участке на карте, так и свободно в любом из доступных мест. Процесс организован следующим образом, для начала засыпаем самосвалом песок, далее разравниваем его с помощью грейдера, подвозим асфальтоукладчик и каток. Спокойный и основательный процесс, позволяющий творить и самое главное видеть результат своего труда.

Обзор игры RoadCraft

Необходимо это может быть как для упрощения своего перемещения, так и работе еще одной новой механики. Тот нудный процесс из Snowrunner где игрок возил один и тот же ресурс по несколько раз между точками, просто по тому что нужное количество не помещалось в кузов, здесь передан NPC. Нам в RoadCraft дают задачу организовать между точками маршрут, выбираем точки по которым поедут курьеры и рутина отдана роботам, пока человек может продолжать творить или думать о более масштабных задачах. При этом не все так просто, использование простых грузовиков не даст возможность преодолевать свободно грязь, ямы и скалы, логистику нужно продумывать, где-то добавить мост, где-то привезти и разравнять песок, а где-то уложить асфальт.

Обзор игры RoadCraft

За успешное прохождение по маршруту получаем деньги, ресурсы на базу, а также опыт для прокачки. Каждый из маршрутов ограничен по доступному объему бонусов, поэтому со временем их можно удалять и останавливать. Я Snowrunner и Expeditions проходил соло, здесь же такое движение как решает вопрос однообразия, так и добавляет на карту жизни. Со стороны это смотрится как общая командная работа. Тем же кто переживает за то что задачу перевозки отобрали это не так. Тут она даже усложнена, нет возможности просто подъехать на склад и в один клик уложить сложенные ресурсы в кузов. Все грузится вручную, автоматической укладки в кузове тоже нет. Также тут впервые заметил что перегруз или некорректная укладка со смещением центра тяжести отражается на том как едет грузовик. Опрокидываний стало больше и поднимать транспорт стало сложнее, спамить лебедкой больше нельзя, поднять тяжелый грузовик скаутом тоже.

Обзор игры RoadCraft

Отсутствие возможности по периметру цепляться лебедкой усложнило и общее перемещение по карте. Сама лебедка тут есть только у нескольких типов техники. Есть и огрехи в виде камней и кустов которые могут стать препятствием для движения многотонной машины. Но в целом если оценивать сложность движения и ландшафта, что-то среднее между озвученными выше проектами. Мне понравилось, очень много участков где надо проявить внимание во время движения.

Обзор игры RoadCraft

Изменился подход к работе предприятий, здесь в них появился смысл и разнообразие. Это не статичный объект на карте, чтобы предприятие работало чаще всего его надо восстановить, подать питание или привезти вручную ресурсы. На этом не все, чтобы получить с него балки или бетонные плиты, нужно привезти на переработку нужный тип мусора. Получили ресурс, подвозим технику с краном и грузим в кузов. Минимум автоматизации, все делаем руками. Дерево тоже, нужно найти, спилить, погрузить и довезти. Для всего появился смысл в происходящем.

Обзор игры RoadCraft

Возвращаясь к технике, помимо озвученного выше появления нового типа, под которые выделены свои уникальный задачи, добавили гусеничную технику, ее я ранее не видел. Из упрощений отмечу отсутствие возможности самому выбирать шины и прочий апгрейд. Есть готовые варианты по оснащению, которые покупаются игроком или передаются по мере продвижения по сюжету. У некоторых есть несколько модификаций, более специализированные. Критичным отсутствие апгрейда не вижу, тут и без него хватает менеджмента, плюс это добавляет сложности и необходимость использовать разные машины, без универсального грузовика на все задачи в Snowrunner.

Обзор игры RoadCraft

По тем локациям которые я успел пройти, были пустыни, леса и болота, а также разрушенные города. По графике все отлично, хорошо передана атмосфера разрухи после катастроф и стихийных бедствий. Обычно карты преображаются во время выполнения задач, привезли компрессор и подали питания на шахту, откачали с нее воду и затопленная зона стала доступной для движения. Это определенно не хватало, статичность декораций утомляла, тут же перед нами «живая песочница» с возможностью бороться с природой.

Обзор игры RoadCraft

Кампания, которая будет доступна игроку со старта, масштабна. Она включает базовые задания, дополнительные и необходимость построения инфраструктуры. Я играю активно около 7-8 дней и за это время успел пройти только около 40% доступного контента, поэтому на 2-3 недели игра сможет затянуть себя полностью, да может и даже больше. Перфекционисты смогут методично заниматься постройкой инфраструктуры, строить дороги, сокращать расстояния, организовывать работу предприятий со снабжением для выпуска ресурсов.

Обзор игры RoadCraft

В некоторых элементах игра стала проще, тут убрали расход топлива и повреждение техники. Я бы не назвал это недостатком на фоне повышения детализации процессов в остальных областях, а также общей организации микроменеджмента здесь. В концепции «реализма», который чаще просят и ждут, парадокс заключается в том что чем больше его стараются сделать, тем больше это превращается в рутину, не позволяющую уделить внимание геймплею. Важно ли видеть в игре такого плана, еще необходимость утоления жажды, голода и усталость водителя? Нет, реализм в этой игре заключается в том что транспортные средства созданы на основе реальных аналогов, воссозданы общая физика движения с учетом трения, скорости и центра тяжести. Это видеоигра и у нее всегда будут свои условности.

Обзор игры RoadCraft

В игре есть многопользовательский режим с мультиплатформой, до трех человек на одной карте выполняют задачи и используют разную технику под задачи. Совместное прохождение или свободное исследование. Все это также уже в стартовой версии игры.

Обзор игры RoadCraft

Итоги по RoadCraft

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoadCraft взял лучшие механики от Snowrunner, Expeditions и Mudrunner, но при этом предлагает свое уникальное видение на работу с ландшафтом, механики строительства и новый уровень микроменеджмента. Сразу восемь карт в базовой версии с большой площадью, разнообразие в типе доступной техники, сюжетная кампания с дополнительными активностями, свобода принимаемых решений, кооперативный режим, шикарная графика. Меня эта «песочница» увлечет на долгое время, то чего не хватало в других играх серии здесь разработчики смогли предложить сохранив общую атмосферу. Да есть мелкие шероховатости в работе AI при движении курьеров по маршрутам, встречаются всемогущие камни и кусты, но в этом сделаю скидку и вероятнее всего будет подправлено патчами. Отсутствие топлива, поломок и детального ручного апгрейда недостатком не вижу, тут и без этого есть чем заниматься и как себе усложнить жизнь.
RoadCraft получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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