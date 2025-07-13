Обзор игры Retro Geek Shop Simulator. Управляем магазином ретро-консолей с быстрой платиной

Не так давно рассматривали игру Road Cafe Simulator от Nostra.Games с переносом прогресса и трофеев между двумя платформами, в основе которое заложен простой геймплей с возможностью взять под управление дорожное кафе и испытать на себе вопросы менеджмента и готовки блюд. В след за ним была выпущена игра Retro Geek Shop Simulator от этой же студии где в наше управление предлагается магазин ретро-консолей и игровых автоматов.

Здесь также можно перенести прогресс между PlayStation 4 и PlayStation 5 продолжив прогресс на котором остановились, а также все полученные трофеи. Трофихантеры могут получить сразу две платины, на которые уйдет около двух часов. Для всех остальных рассмотрим особенности этого проекта.

Как и в проектах ранее, на старте получаем помещение с кассой и стеллажом, стартовый бюджет в условные тысяча долларов. Средства тратим на покупку коробок с дисками, которые будут основным товаром. В игре присутствует элемент коллекционирования, в каждой коробке находится несколько дисков. От владельца магазина помимо закупки товара на продажу нужно будет определиться с ценовой политикой. В зависимости от спроса корректируется вручную стоимость, задав базовую цену, которая позволит реализовать товары с нулевой маржой, можно прибавлять или уменьшать шагом в 10%. По опыту 130% является оптимальной отметкой, которая держит спрос и при этом быстро наполняет бюджет для дальнейших закупок.

За кассой в Retro Geek Shop Simulator будет стоять сам владелец магазина. Клиенты оплачивают картой, сумма в этом случае вводится на терминале, или наличкой и тут нужно будет выдавать сдачу. В течение дня надо совмещать планирование, закупку, выкладку товара, а также обслуживание покупателей. Ограничений по времени нет, сложность как в управлении кафе поднимать не стали.

Помимо дисков разного уровня редкости, можно выставлять сами консоли и закупать игровые автоматы. Последние являются пассивным способом заработка, после короткой сессии на счет поступает оплата игры на автомате. При большом количестве игровых автоматов это весомое поступление бюджета и меньше нагрузки по ручной выкладки товара.

На фоне играет 8-битная музыка с возможностью переключения треков. И еще одной составляющей является личное коллекционирование дисков. Открывая коробки получаем в альбом разной редкости игры. Эти игры можно вставлять в отдельную игровую консоль, получая очки редкости разного уровня. В целом этот процесс не представляет какого-то интереса, а является просто дополнительной активностью.

Retro Geek Shop Simulator – недорогая игра с простым геймплеем, позволяющим почувствовать себя управляющим магазина ретро-консолей. Весь цикл от закупки до работы за кассой, постепенное развитие предлагаемых товаров, незатянутое развитие с набором опыта и две платины в профиль на выходе.