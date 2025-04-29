Зрелищное приключение с паркуром и стелсом. Обзор игры Steel Seed

Открыл для себя любопытную игру от небольшой студии Strom in a Teacup – Steel Seed. Это Sci-Fi приключение с элементами паркура, экшена и стелса. Действие новой игры погружает нас в гнетущий научно-фантастический мир, где человеческий род балансирует на краю гибели. Игрокам предстоит стать частью приключения вместе с Зои, главной героиней, и ее верным дроном-спутником KOBY, чтобы проникнуть в недра опасного подземного комплекса. Их цель - отыскать ответы и способ спасти человечество от полного исчезновения.

Обзор игры Steel Seed

После глобальной катастрофы, превратившей Землю в непригодную для жизни территорию, власть над остатками человеческой цивилизации захватили машины. Подземный комплекс представляет собой монументальное сооружение, воздвигнутое машинами для самих себя, а не для людей. Каждая локация комплекса раскрывает свою уникальную историю через окружающую среду, затаившиеся угрозы и неразгаданные секреты. От впечатляющих индустриальных ландшафтов до вызывающих ужас биокуполов – мир Steel Seed одновременно притягивает и вселяет страх. Исследуйте этот тщательно проработанный мир, полный динамичных сражений, могущественных противников и захватывающего сюжета, который заставляет задуматься о природе человеческого существования.

Обзор игры Steel Seed

Основу игры составляет кампания, состоящая из четырех основных зон с разным стилем оформления, основная центральная зона. В каждой нужно будет найти часть кода создателя, чтобы собрать цельную картину и запустить процесс восстановления человечества, которое до стабилизации ситуации погружено в стазис. У игры отличная, по современным меркам, озвучка на многоголосом русском языке.

Обзор игры Steel Seed

Но открытий сюжетных ждать тоже не стоит, отца главной героини обманули и человечество почти вымерло. Игрока фактически ведут по линейному сюжету, без возможностей изменения ответов и принятия выбора. Но так ли это плохо? Для данной игры нет, приключение с изучением хорошо отрисованных локаций, в которых паркур, простые загадки с поиском путей перемещения сменяются на зоны с противниками.

Обзор игры Steel Seed

Проходить эти зоны с врагами можно используя боевые приемы или применяя стелс. Больше игра склоняет к стелсу. Проще изучить маршруты роботов и уничтожать тихо. Прямое столкновение требует усилий, уворотов и закликивание ударами меча, особенно в случае толстых противников. При этом имеется вариативная система сложности и на высоком это становится делать еще сложнее, тут уже ошибки не поощряются.

Обзор игры Steel Seed

Паркур в игре реализован хорошо, без заметных багов и проблем. Прыжки по площадкам и выступам сменяются зрелищными погонями от больших противников, зонами по скриптам. Такой подход добавляет зрелищности происходящему. Из дополнительной механики можно отметить перемещение на скутере по водным поверхностям.

Обзор игры Steel Seed

В Steel Seed есть система навыков. Для их открытия помимо сбора местной валюты также необходимо выполнять условия. Чаще всего они завязаны на эффективном применении близкой механики, например, убить последовательно 5 или 40 противников, попасть серией по уязвимым точкам, найти коллекционные предметы. Это дополнительно стимулирует для более детального вникания в происходящее.

Обзор игры Steel Seed

Еще одной механикой является взаимодействие с роботом, который является спутником Зои. Он издает простые звуки, но при этом может помочь изучить локацию перед дальнейшим прохождением, выстрелить в панели управления, помочь с размещением ловушек или помочь в сражении. Для него доступен также выбор инструментов, который необходимо или открывать самостоятельно или выполнять условия для разблокировки умения.

Обзор игры Steel Seed

Доступна система коллекционирования. Она состоит из разбросанных записок, которые призваны погрузить в историю игры. Также можно покупать дополнительные костюмы для главного героя и спутника. Любой из уровней можно будет переиграть уже в новом обличии, например собрав пропущенные коллекционные предметы.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteel Seed – увлекательное приключение с паркуром, стелсом и зрелищными сценами с многоголосой озвучкой на русском языке. Путешествие, которое дарить приятные эмоции, не утомляет однообразием, при этом выполнено в эффектной графике, а если учитывать что все это сделано с ограниченным бюджетом хочется пожелать проекту дальнейшего развития.
Steel Seed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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