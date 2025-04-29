Зрелищное приключение с паркуром и стелсом. Обзор игры Steel Seed

Открыл для себя любопытную игру от небольшой студии Strom in a Teacup – Steel Seed. Это Sci-Fi приключение с элементами паркура, экшена и стелса. Действие новой игры погружает нас в гнетущий научно-фантастический мир, где человеческий род балансирует на краю гибели. Игрокам предстоит стать частью приключения вместе с Зои, главной героиней, и ее верным дроном-спутником KOBY, чтобы проникнуть в недра опасного подземного комплекса. Их цель - отыскать ответы и способ спасти человечество от полного исчезновения.

После глобальной катастрофы, превратившей Землю в непригодную для жизни территорию, власть над остатками человеческой цивилизации захватили машины. Подземный комплекс представляет собой монументальное сооружение, воздвигнутое машинами для самих себя, а не для людей. Каждая локация комплекса раскрывает свою уникальную историю через окружающую среду, затаившиеся угрозы и неразгаданные секреты. От впечатляющих индустриальных ландшафтов до вызывающих ужас биокуполов – мир Steel Seed одновременно притягивает и вселяет страх. Исследуйте этот тщательно проработанный мир, полный динамичных сражений, могущественных противников и захватывающего сюжета, который заставляет задуматься о природе человеческого существования.

Основу игры составляет кампания, состоящая из четырех основных зон с разным стилем оформления, основная центральная зона. В каждой нужно будет найти часть кода создателя, чтобы собрать цельную картину и запустить процесс восстановления человечества, которое до стабилизации ситуации погружено в стазис. У игры отличная, по современным меркам, озвучка на многоголосом русском языке.

Но открытий сюжетных ждать тоже не стоит, отца главной героини обманули и человечество почти вымерло. Игрока фактически ведут по линейному сюжету, без возможностей изменения ответов и принятия выбора. Но так ли это плохо? Для данной игры нет, приключение с изучением хорошо отрисованных локаций, в которых паркур, простые загадки с поиском путей перемещения сменяются на зоны с противниками.

Проходить эти зоны с врагами можно используя боевые приемы или применяя стелс. Больше игра склоняет к стелсу. Проще изучить маршруты роботов и уничтожать тихо. Прямое столкновение требует усилий, уворотов и закликивание ударами меча, особенно в случае толстых противников. При этом имеется вариативная система сложности и на высоком это становится делать еще сложнее, тут уже ошибки не поощряются.

Паркур в игре реализован хорошо, без заметных багов и проблем. Прыжки по площадкам и выступам сменяются зрелищными погонями от больших противников, зонами по скриптам. Такой подход добавляет зрелищности происходящему. Из дополнительной механики можно отметить перемещение на скутере по водным поверхностям.

В Steel Seed есть система навыков. Для их открытия помимо сбора местной валюты также необходимо выполнять условия. Чаще всего они завязаны на эффективном применении близкой механики, например, убить последовательно 5 или 40 противников, попасть серией по уязвимым точкам, найти коллекционные предметы. Это дополнительно стимулирует для более детального вникания в происходящее.

Еще одной механикой является взаимодействие с роботом, который является спутником Зои. Он издает простые звуки, но при этом может помочь изучить локацию перед дальнейшим прохождением, выстрелить в панели управления, помочь с размещением ловушек или помочь в сражении. Для него доступен также выбор инструментов, который необходимо или открывать самостоятельно или выполнять условия для разблокировки умения.

Итоги

Доступна система коллекционирования. Она состоит из разбросанных записок, которые призваны погрузить в историю игры. Также можно покупать дополнительные костюмы для главного героя и спутника. Любой из уровней можно будет переиграть уже в новом обличии, например собрав пропущенные коллекционные предметы.Steel Seed – увлекательное приключение с паркуром, стелсом и зрелищными сценами с многоголосой озвучкой на русском языке. Путешествие, которое дарить приятные эмоции, не утомляет однообразием, при этом выполнено в эффектной графике, а если учитывать что все это сделано с ограниченным бюджетом хочется пожелать проекту дальнейшего развития.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".