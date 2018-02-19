Обзор Armored Warfare: Проект Армата. Карибский кризис

2018-02-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Armored Warfare: Проект Армата; [104]
Игра Armored Warfare: Проект Армата вышла в свет относительно недавно - мы писали обзор где-то в 2015 году и удивлялись, насколько игра крутая в плане графики и удобства для пользователя. Это важный момент, так как прямой конкурент по жанру требует более широкого понимания тематики и там учиться играть нужно дольше. Я сам играл в Армату на протяжении какого-то времени и видел все эти патчи, дополнения и обновления баланса. Разработчики понимали, что для привлечения новых пользователей нужно сделать игру более интересной и лояльной к игроку.

Баланс - извечная проблема такого рода продуктов. Только подумайте сколько у каждого танка переменных - вес, скорость, убойная мощность, скорость поворота башни. А ведь я назвал даже не треть всех характеристик и они есть у каждого танка. Теперь представьте сколько нужно сил и времени, чтобы сбалансировать сотни танков с сотней характеристик у каждого, да ещё и так, чтобы танк отвечал своим реальным показателям. Это невероятный труд и только за желание довести проект до идеала разработчиков уже можно похвалить.

Теперь, в конце 2017 года, нам рассказали про крупное обновление под названием «Карибский кризис». И, это кардинально изменит всю игру. Armored Warfare: Проект Армата перестала быть лишь сессионным мультиплеерным продуктом и ранее никто в жанре такого не делал. Сегодня я расскажу ключевые особенности обновления, дабы вы понимали ради чего всё это делается.

Сюжетная линия в танках?

Стоит сказать, что ранее в игре уже был PvE режим. Однако, помимо «был» о нём больше ничего и не скажешь. Не думаю, что игроки проводили там много времени, но теперь - точно будут. В PvE добавили режим спецопераций, прямо как в Warface, и все задания здесь являются цепочкой одного сюжета. Нам расскажут о причинах задания, о требованиях, историю всего этого действия. Не сказать, что прямо драматургия нарисовалась, но для мультиплеерной игры про танки это выше всех похвал. Даже мне, человеку с весьма специфическим вкусом на сюжет, понравились описания миссий и то, как это всё подается. Видно, что разработчики потратили силы на создание режима.

Помимо этого, в течении года миссии будут дополняться. Это дает вам возможность сражаться и знать, что впереди еще масса интересных моментов, масса сражений и сложных препятствий. Кстати, проходить задания можно на разных режимах сложности, в зависимости от уровня танка, и за успешное прохождение вам будут давать неплохие призы, ачивки и так далее. Собственно, этого игре не хватало и если разработчики будут в том же духе продолжать, то у игроков будет выбор между мультиплеером и сюжетной линией.

Контент

На протяжении длительного времени пользователи жаловались на то, что контента им мало. В принципе, были особые любители танков, которые прокачали все ветки и сказали, что в игре больше делать нечего. Я вот в такие игры пострелять захожу, зачем эта прокачка вообще? Однако, разработчики поняли проблему и добавили в обновлении 0.23 25 новых танков и 25 новых карт. И, конечно, графику подтянули на новый уровень - теперь танки еще краше смотрятся, у них лучше детализация текстур и это классно.

Отдельно хочется отметить карту «Плетерница», на которой вы можете сражаться и днем, и ночью. В ночное время суток нужно будет использовать прибор ночного видения и так далее. Например, можно ориентироваться на выстрелы в темное и бить в то место, откуда только что вспыхнуло пламя. Карта выглядит очень интересно и есть ощущение, что делали её с упором на новые фишки проекта.

Итог

То, что нам показали разработчики игры Armored Warfare: Проект Армата, является глотком свежего воздуха для всего жанра. Нам дают полноценный сюжетный PvE режим, массу новой техники для прокачки, новые карты, новые режимы, новую графику. Для тех, кто играл в эти танки на момент запуска, обновление будет еще и ярким примером того, что над игрой работают. Я помню старый интерфейс и он был ужасным, но это не замечалось, пока не сравнишь его с новым оформлением. С 2015 года произошел большой скачок от просто хорошей игры про сражения на танках до крутого проекта, способного скинуть с пьедестала своего главного конкурента. Скажите честно - захотелось же установить и пострелять?


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