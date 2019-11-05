Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой

2019-11-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - COUGAR Aurora S; [270]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую клавиатуру компании COUGAR, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель Aurora S. Это отличная игровая модель клавиатуры, которая получила под свое управление мембранный механизм клавиш и стильную RGB-подсветку.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Комплект поставки включает в себя игровую клавиатуру и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства не может не привлечь к себе внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика, а для повышения износоустойчивости, разработчики дополнили его карбоновым покрытием, что придало клавиатуре более агрессивный характер.

Классическая раскладка клавиатуры позволяет сразу же вступить в бой. Привыкать придется лишь к однострочной клавише Enter.

Клавиши F1-F12 получили мультимедийный функции, которые работают в одной паре с Fn.

Чуть выше можно увидеть подсвечиваемый логотип компании COUGAR.

Цифровой блок клавиш не получил изменений.

Пользователям понравится возможность переключать клавиши WASD и стрелок между собой. Для этого достаточно использовать комбинацию клавиш Fn + W.

Следует отметить и наличие функции блокировки клавиши Windows, что позволяет предотвратить от случайного сворачивания игры в самый ответственный момент.

На клавишах Home, PgUp и PgDn разместились функции управления подсветкой. При необходимости вы можете ее отключить. Также имеется возможность настроить скорость и яркость свечения подсветки.

Вместо подставки под запястья разработчики добавили дополнительную подсвечиваемую область.

Благодаря резиновым ножкам клавиатура устойчиво стоит на поверхности стола. Для удобства здесь есть выдвижные ножки, позволяющие изменить угол наклона клавиатуры.

Подсветка работает в 8 режимах. Для смены необходимо использовать комбинацию клавиш Fn + от 1 до 8. Другими словами, каждый сумеет подобрать для себя что-то интересное, либо минималистичное. RGB-подсветка позволяет не отрываться от своей любимой игры даже при отсутствии внешнего освещения.

Итоги

Подводя итоги по игровой клавиатуре COUGAR Aurora S, следует отметить, что перед нами отличное решение для геймеров, которые не гонятся за именитыми брендами и ищут многофункциональную клавиатуру с RGB-подсветкой. Да, здесь не хватает подставки под запястья, что позволило бы не уставать рукам даже при длительных игровых сессиях, однако в остальных направлениях разработчики постарались на отлично. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, 8 режимов работы подсветки, карбоновое покрытие корпуса и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Конструкция: классическая
  • Тип: мембранная
  • Количество клавиш: 117
  • Количество дополнительных клавиш: 13
  • Ход клавиш 2.4 мм
  • Размеры (ШxВxГ): 450x25x180 мм
  • Вес: 750 г
  • RGB подсветка

Комментарии и отзывы COUGAR Aurora S
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