Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для современного человека. Встречайте, перед вами смарт-часы Canyon Sanchal CNS-SW73, которые идеально подойдут для повседневного использования. Устройство, как нам кажется, достойно внимания покупателей. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Смарт-часы Canyon Sanchal CNS-SW73

Ремешок из нержавеющей стали

Силиконовый ремешок

Зарядное устройство

Документация

Поставляется Canyon Sanchal CNS-SW73 в стилизованной упаковке с подробной информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для комфортного пользования. Внутри коробки находятся:

Внешний вид

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание многих. В комплекте с часами есть сразу два ремешка, позволяющие сочетаться не только со спортивной, но и, к примеру, классической одеждой.

Металлический корпус девайса выполнен в форме прямоугольника с закругленными гранями.

На лицевой части размещен 1.22 дюймовый сенсорный экран с небольшой рамкой. Разрешение дисплея составляет 240х240.

На противоположной стороне находятся датчики (акселерометр и встроенный пульсометр) и разъемы магнитной зарядки.

Простые и удобные крепления ремешков позволяют быстро и легко сменить их.

Металлический ремешок удерживается за счет магнитной пластины с фирменным логотипом Canyon. Силиконовый ремешок получил вентиляционные отверстия, предотвращающие запотевания.

Функционал и настройка

Для работы необходимо скачать на свое мобильное устройство бесплатное приложение Canyon Life, позволяющее полностью настроить часы. Разобраться в настройке девайса сумеют даже самые неопытные пользователи.

Всего представлено три вкладки. В первой вы можете увидеть вашу активность в течение всего дня.

Вторая вкладка показывает статистику за неделю, месяц и даже за целый год.

Третья вкладка позволяет настроить функции часов, включить жесты, уведомления и многое другое.

Кроме того, при помощи мобильного приложения вы всегда сможете скачать и установить обновление для Canyon Sanchal CNS-SW73.

Меню самих часов разделено на десять вкладок. Удобно то, что здесь представлено все необходимое для современного пользователя. Дается возможность измерить свой пульс, воспользоваться режимом «Спорт», узнать погоду, количество кислорода в крови, просмотреть сообщения, которые поступили на ваш смартфон и т.д.

Из интересного можно отметить возможность управлять камерой вашего смартфона, а если быть точным, пользователи могут делать снимки всего одним касанием на дисплей часов.

Помимо этого, есть возможность включать и переключать треки с плеера вашего смартфона.

Тесты

Устройство работает на процессоре Nordic NRF52832, что позволяет работать часам без всяких сбоев и зависаний. Сенсор отлично реагирует на касания. Аккумулятор мощностью в 150 мАч позволяет проработать устройству в активном режиме до 120 часов, а в режиме ожидания и вовсе до 720 часов, что позволяет не переживать о заряде аккумулятора в течение всей рабочей недели.

Понравилось то, что устройство получило защиту от влаги IP68, что позволяет использовать часы даже в бассейне во время плавания.

Canyon Sanchal CNS-SW73 совместим со всеми популярными ОС. Подключение к смартфону осуществляется при помощи модуля Bluetooth 4.0. Максимальная дальность связи составляет приблизительно 15 метров, при этом необходимо учесть, что между вашим смартфоном и часами не должно быть никаких препятствий.

Пользователи могут следить за состоянием своего сна, количеством сожженных калорий и физической активностью. Показатели датчиков имеют не существенные отклонения в результатах. Шагомер отлично показывает себя в работе и не накручивает лишние шаги.

Итоги

Для удобства разработчики добавили возможность получать уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода, входящем звонке и т.д. Уведомления могут приходить абсолютно со всем приложений, установленных на смартфоне. При необходимости их можно отключить при помощи мобильного приложения.Подводя итоги по Canyon Sanchal CNS-SW73, следует отметить, что перед нами отличные смарт-часы для повседневной жизни. Данные часы идеально подойдут для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Другие же могут использовать их в качестве стильного аксессуара. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, влагозащищенность, наличие сразу двух ремешков, мощная начинка и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.