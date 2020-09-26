Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
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Комплект поставкиПоставляется Canyon Sanchal CNS-SW73 в стилизованной упаковке с подробной информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для комфортного пользования. Внутри коробки находятся:
- Смарт-часы Canyon Sanchal CNS-SW73
- Ремешок из нержавеющей стали
- Силиконовый ремешок
- Зарядное устройство
- Документация
Внешний видДизайн устройства сумеет привлечь внимание многих. В комплекте с часами есть сразу два ремешка, позволяющие сочетаться не только со спортивной, но и, к примеру, классической одеждой.
Металлический корпус девайса выполнен в форме прямоугольника с закругленными гранями.
На лицевой части размещен 1.22 дюймовый сенсорный экран с небольшой рамкой. Разрешение дисплея составляет 240х240.
На противоположной стороне находятся датчики (акселерометр и встроенный пульсометр) и разъемы магнитной зарядки.
Простые и удобные крепления ремешков позволяют быстро и легко сменить их.
Металлический ремешок удерживается за счет магнитной пластины с фирменным логотипом Canyon. Силиконовый ремешок получил вентиляционные отверстия, предотвращающие запотевания.
Функционал и настройкаДля работы необходимо скачать на свое мобильное устройство бесплатное приложение Canyon Life, позволяющее полностью настроить часы. Разобраться в настройке девайса сумеют даже самые неопытные пользователи.
Всего представлено три вкладки. В первой вы можете увидеть вашу активность в течение всего дня.
Вторая вкладка показывает статистику за неделю, месяц и даже за целый год.
Третья вкладка позволяет настроить функции часов, включить жесты, уведомления и многое другое.
Кроме того, при помощи мобильного приложения вы всегда сможете скачать и установить обновление для Canyon Sanchal CNS-SW73.
Меню самих часов разделено на десять вкладок. Удобно то, что здесь представлено все необходимое для современного пользователя. Дается возможность измерить свой пульс, воспользоваться режимом «Спорт», узнать погоду, количество кислорода в крови, просмотреть сообщения, которые поступили на ваш смартфон и т.д.
Из интересного можно отметить возможность управлять камерой вашего смартфона, а если быть точным, пользователи могут делать снимки всего одним касанием на дисплей часов.
Помимо этого, есть возможность включать и переключать треки с плеера вашего смартфона.
ТестыУстройство работает на процессоре Nordic NRF52832, что позволяет работать часам без всяких сбоев и зависаний. Сенсор отлично реагирует на касания. Аккумулятор мощностью в 150 мАч позволяет проработать устройству в активном режиме до 120 часов, а в режиме ожидания и вовсе до 720 часов, что позволяет не переживать о заряде аккумулятора в течение всей рабочей недели.
Понравилось то, что устройство получило защиту от влаги IP68, что позволяет использовать часы даже в бассейне во время плавания.
Canyon Sanchal CNS-SW73 совместим со всеми популярными ОС. Подключение к смартфону осуществляется при помощи модуля Bluetooth 4.0. Максимальная дальность связи составляет приблизительно 15 метров, при этом необходимо учесть, что между вашим смартфоном и часами не должно быть никаких препятствий.
Пользователи могут следить за состоянием своего сна, количеством сожженных калорий и физической активностью. Показатели датчиков имеют не существенные отклонения в результатах. Шагомер отлично показывает себя в работе и не накручивает лишние шаги.
Для удобства разработчики добавили возможность получать уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода, входящем звонке и т.д. Уведомления могут приходить абсолютно со всем приложений, установленных на смартфоне. При необходимости их можно отключить при помощи мобильного приложения.