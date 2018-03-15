Обзор CyWee AirMouse Z-03-S01. Многофункциональный пульт с функцией мышки и клавиатуры

Современные технологии позволяют создавать удивительные решения, которые существенно облегчают жизнь человека. Специально для диванных пользователей ПК компания CyWee создала многофункциональный пульт, выполняющий функции мышки и клавиатуры. Встречайте, перед вами CyWee AirMouse Z-03-S01. Однако в ходе проведенных тестов здесь появились свои нюансы о которых мы поговорим чуть позже. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиВ комплектации с устройством есть все необходимое для полноценной работы. Единственное, что может не понравиться, так это отсутствие инструкции по эксплуатации. Придется разбираться во всех тонкостях методом "тыка". В комплект поставки входят:
- CyWee AirMouse Z-03-S01
- UBS-адаптер
- Шнурок
- Две батарейки типа ААА
Дизайн и функционалКомпактный, стильный, многофункциональный CyWee AirMouse придется по душе даже самым капризным пользователям. Устройство выполнено из прочного белого пластика. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.
На верхней части устройства обосновались основные кнопки управления:
- Включения/выключения пульта
- Включения/выключения звука на компьютере
- «Назад»
- Кнопки-стрелки с доп функциями перемотки и регулировки уровня громкости
- «Enter» и прокрутка
- Кнопка блокировки курсора
- «Backspace» и ПКМ по совместительству
- «Телефонная» 12-ти кнопочная клавиатура
- «Space»
- «Shift» и переключение раскладок
Однако есть один небольшой нюанс, на ОС Windows не все функции работают корректно, в отличии от ОС Android. Функция Backspace перекочевала на кнопку окрашенную в зеленый цвет. При помощи клавиатуры можно вводить лишь цифры. Буквенная составляющая не работает, как и переключение раскладки. Однако как показывает практика, все необходимые функции для Windows здесь присутствуют, и их достаточно для того, чтобы спокойно, лежа на своем диване, смотреть фильмы на компьютере, серфить в Интернете и т.д.
Радиус действия пульта достигает до 5-ти метров, чего вполне достаточно для полноценной работы.
На нижней части устройства расположилась кнопка "левый клик мышки" и отсек для батареек типа ААА.
Здесь же есть специальные отверстия для установки шнурка.
Форма пульта достаточно удобная и отлично ложиться на руку. Корпус девайса немножко изогнут. Здесь нет острых углов и пульт приятно держать в руках. Порадовало, что на поверхности не остаются следы от пальцев. Иногда лишь случайно нажимается нижняя кнопка "Левый клик мышки", в связи с чем придется привыкнуть к ее расположению.
USB-адаптер обзавелся светодиодным индикатором состояния работы, который при успешном сопряжении устройств загорается синим цветом. Здесь же обосновалась кнопка, позволяющая, в случаи необходимости переподключить пульт.
Устройство отлично показывает себя в работе с Android-приставками, что позволяет забыть полностью о использовании мышки и клавиатуры. Собственно это является основным предназначением девайса.