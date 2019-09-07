Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас будет мембранная клавиатура Defender Goser GK-772L RGB. При своей невысокой стоимости клавиатура получила подсветку символов и клавиш, распознавание одновременных нажатий клавиш, а также влагоустойчивую конструкцию.
К моменту публикации её продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 1134 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Defender Goser GK-772L RU RGB обзор
КомплектацияПоставляется Goser GK-772L в эффектно оформленной коробке из плотного картона с изображением клавиатуры.
Комплект включает гарантийный талон, бонус для игры Crossout и инструкцию.
Внешний видКлавиатура Defender Goser GK-772L RGB выполнена в полноразмерном формате из пластикового корпуса с влагоустойчивой конструкций.
Это клавиатура с мембранными переключателями.
C правой стороны сверху, расположен кабель подключения клавиатуры. Провод с широким сечением, в защитной оплетке красного цвета.
Goser GK-772L получила набор из 112 клавиш. Классический состав с цифровым блоком, дополнен восемью клавишами.
Расположены они группами по четыре клавиши, на верхней грани по краям от центра клавиатуры.
С помощью этих клавиш можно управлять воспроизведением контента, открывать программы, изменять громкость. Для удобства на клавиши нанесена соответствующая маркировка.
Раскладка традиционная. Блок Page Up/Page Down в паре с зажатой кнопкой FN позволяет регулировать яркость подсветки.
Хорошо проработана подсветка. Подсвечивается каждая клавиша с символом.
Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах, а также логотип на верхнем торце.
На нижней поверхности две резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.
СофтС официального сайта можно загрузить утилиту, позволяющую изменить действия кнопок. Программа простая и ограниченная в возможностях.
ТестыDefender Goser GK-772L распознает одновременное нажатие клавиш, шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии клавиши. Есть небольшая подставка под запястья. Подойдет она для игр и набора текста в качестве офисного варианта.