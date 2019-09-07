Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас будет мембранная клавиатура Defender Goser GK-772L RGB. При своей невысокой стоимости клавиатура получила подсветку символов и клавиш, распознавание одновременных нажатий клавиш, а также влагоустойчивую конструкцию.

Defender Goser GK-772L RU RGB обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 1134 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Goser GK-772L в эффектно оформленной коробке из плотного картона с изображением клавиатуры.

Комплект включает гарантийный талон, бонус для игры Crossout и инструкцию.

Внешний вид

Клавиатура Defender Goser GK-772L RGB выполнена в полноразмерном формате из пластикового корпуса с влагоустойчивой конструкций.

Это клавиатура с мембранными переключателями.

C правой стороны сверху, расположен кабель подключения клавиатуры. Провод с широким сечением, в защитной оплетке красного цвета.

Goser GK-772L получила набор из 112 клавиш. Классический состав с цифровым блоком, дополнен восемью клавишами.

Расположены они группами по четыре клавиши, на верхней грани по краям от центра клавиатуры.

С помощью этих клавиш можно управлять воспроизведением контента, открывать программы, изменять громкость. Для удобства на клавиши нанесена соответствующая маркировка.

Раскладка традиционная. Блок Page Up/Page Down в паре с зажатой кнопкой FN позволяет регулировать яркость подсветки.

Хорошо проработана подсветка. Подсвечивается каждая клавиша с символом.

Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах, а также логотип на верхнем торце.

На нижней поверхности две резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту, позволяющую изменить действия кнопок. Программа простая и ограниченная в возможностях.

Тесты

Defender Goser GK-772L распознает одновременное нажатие клавиш, шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии клавиши. Есть небольшая подставка под запястья. Подойдет она для игр и набора текста в качестве офисного варианта.

Итоги по Defender Goser GK-772L RGB

Неплохой вариант под игры и повседневных задач. К ее сильным сторонам отнесем радужную RGB подсветку, одновременное нажатие нескольких клавиш, умеренный шум, влагоустойчивую конструкцию.