Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой

2019-09-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Defender Goser GK-772L RU RGB; [231]
Сегодня в центре внимания у нас будет мембранная клавиатура Defender Goser GK-772L RGB. При своей невысокой стоимости клавиатура получила подсветку символов и клавиш, распознавание одновременных нажатий клавиш, а также влагоустойчивую конструкцию.

Defender Goser GK-772L RU RGB

К моменту публикации её продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 1134 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Defender Goser GK-772L RU RGB обзор

Комплектация

Поставляется Goser GK-772L в эффектно оформленной коробке из плотного картона с изображением клавиатуры.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Комплект включает гарантийный талон, бонус для игры Crossout и инструкцию.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Внешний вид

Клавиатура Defender Goser GK-772L RGB выполнена в полноразмерном формате из пластикового корпуса с влагоустойчивой конструкций.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Это клавиатура с мембранными переключателями.

Defender Goser GK-772L RU RGB

C правой стороны сверху, расположен кабель подключения клавиатуры. Провод с широким сечением, в защитной оплетке красного цвета.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Goser GK-772L получила набор из 112 клавиш. Классический состав с цифровым блоком, дополнен восемью клавишами.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Расположены они группами по четыре клавиши, на верхней грани по краям от центра клавиатуры.

Defender Goser GK-772L RU RGB

С помощью этих клавиш можно управлять воспроизведением контента, открывать программы, изменять громкость. Для удобства на клавиши нанесена соответствующая маркировка.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Раскладка традиционная. Блок Page Up/Page Down в паре с зажатой кнопкой FN позволяет регулировать яркость подсветки.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Хорошо проработана подсветка. Подсвечивается каждая клавиша с символом.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах, а также логотип на верхнем торце.

Defender Goser GK-772L RU RGB

На нижней поверхности две резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту, позволяющую изменить действия кнопок. Программа простая и ограниченная в возможностях.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Defender Goser GK-772L RU RGB

Тесты

Defender Goser GK-772L распознает одновременное нажатие клавиш, шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии клавиши. Есть небольшая подставка под запястья. Подойдет она для игр и набора текста в качестве офисного варианта.

Defender Goser GK-772L RU RGB

Итоги по Defender Goser GK-772L RGB

Неплохой вариант под игры и повседневных задач. К ее сильным сторонам отнесем радужную RGB подсветку, одновременное нажатие нескольких клавиш, умеренный шум, влагоустойчивую конструкцию.

Комментарии и отзывы Defender Goser GK-772L RU RGB
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Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой
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