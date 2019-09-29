Обзор Defender Mayhem GK-360DL. Игровая клавиатура с подсветкой

Итак, сегодня мы изучим возможности проводной игровой клавиатуры Defender Mayhenm GK-360DL.

При своей невысокой стоимости, модель оснащена подсветкой с разной степенью интенсивности, которую пользователь может настроить самостоятельно. Быстрый доступ к браузеру, электронной почте и другим приложениям осуществляется посредством кнопок мультимедиа.

Defender Mayhem GK-360DL обзор

Рекомендованная стоимость составляет 540 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Устройство поставляется в фирменной упаковке с изображением клавиатуры, на которой можно найти всю необходимую информацию.

Комплект включает гарантийный талон и инструкцию.

Внешний вид

Клавиатура Defender Mayhem GK-360DL выполнена из черного пластика. Данная модель получила радужную подсветку символов и клавиш. Всего 104 клавиши, среди которых отдельно выделяются две: FN и кнопка вкл/выкл подсветки. Символы нанесены на кнопки методом лазерной гравировки. Маркировка клавиш отлично считывается даже в темноте, за счет своей подсветки.

Кроме того, клавиатура оснащена двенадцатью дополнительными мультимедийными клавишами через модификатор FN. Функции разместились на клавишах F1-F12.

Над клавишами "стрелки" обосновался логотип с названием модели клавиатуры.

На нижней стороне Defender Mayhem GK-360DL расположились две резиновые ножки, предотвращающие скольжение, и пара откидных ножек для увеличения угла наклона рабочей поверхности. Сбоку наклеена наклейка с техническими данными.

Тесты

В Defender Mayhem GK-360DL используются мембранные переключатели.

Поддерживается распознавание до 19 одновременно нажатых клавиш. Шум во время нажатия умеренный, точка срабатывания при полном нажатии кнопки.

Кроме того, есть три режима подсветки, управляемые кнопкой вкл/выкл подсветки. А с помощью кнопки FN в паре Page Up/Down можно отрегулировать яркость подсветки.

Тест переключателей Defender Mayhem GK-360DL

Итоги по Defender Mayhem GK-360DL

Отличный вариант при поиске недорогой клавиатуры для набора текста, а также использования в качестве игровой периферии. Среди плюсов можно отметить следующие показатели: стоимость, радужную подсветку с тремя режимами, обработку 19 одновременно нажатых клавиш, дополнительные кнопки управления и привлекательный внешний вид. Среди минусов можно отменить только кабель подключения без защитной оплетки.