Обзор Defender Mayhem GK-360DL. Игровая клавиатура с подсветкой

2019-09-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Defender Mayhem GK-360DL; [202]
Итак, сегодня мы изучим возможности проводной игровой клавиатуры Defender Mayhenm GK-360DL.

Defender Mayhem GK-360DL

При своей невысокой стоимости, модель оснащена подсветкой с разной степенью интенсивности, которую пользователь может настроить самостоятельно. Быстрый доступ к браузеру, электронной почте и другим приложениям осуществляется посредством кнопок мультимедиа.

Defender Mayhem GK-360DL

Рекомендованная стоимость составляет 540 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Defender Mayhem GK-360DL обзор

Комплектация

Устройство поставляется в фирменной упаковке с изображением клавиатуры, на которой можно найти всю необходимую информацию.

Defender Mayhem GK-360DL

Defender Mayhem GK-360DL

Комплект включает гарантийный талон и инструкцию.

Defender Mayhem GK-360DL

Внешний вид

Клавиатура Defender Mayhem GK-360DL выполнена из черного пластика. Данная модель получила радужную подсветку символов и клавиш. Всего 104 клавиши, среди которых отдельно выделяются две: FN и кнопка вкл/выкл подсветки. Символы нанесены на кнопки методом лазерной гравировки. Маркировка клавиш отлично считывается даже в темноте, за счет своей подсветки.

Defender Mayhem GK-360DL

Кроме того, клавиатура оснащена двенадцатью дополнительными мультимедийными клавишами через модификатор FN. Функции разместились на клавишах F1-F12.

Defender Mayhem GK-360DL

Над клавишами "стрелки" обосновался логотип с названием модели клавиатуры.

Defender Mayhem GK-360DL

На нижней стороне Defender Mayhem GK-360DL расположились две резиновые ножки, предотвращающие скольжение, и пара откидных ножек для увеличения угла наклона рабочей поверхности. Сбоку наклеена наклейка с техническими данными.

Defender Mayhem GK-360DL

Defender Mayhem GK-360DL

Тесты

В Defender Mayhem GK-360DL используются мембранные переключатели.

Defender Mayhem GK-360DL

Defender Mayhem GK-360DL

Поддерживается распознавание до 19 одновременно нажатых клавиш. Шум во время нажатия умеренный, точка срабатывания при полном нажатии кнопки.

Defender Mayhem GK-360DL

Кроме того, есть три режима подсветки, управляемые кнопкой вкл/выкл подсветки. А с помощью кнопки FN в паре Page Up/Down можно отрегулировать яркость подсветки.

Defender Mayhem GK-360DL

Defender Mayhem GK-360DL

Тест переключателей Defender Mayhem GK-360DL

Итоги по Defender Mayhem GK-360DL

Отличный вариант при поиске недорогой клавиатуры для набора текста, а также использования в качестве игровой периферии. Среди плюсов можно отметить следующие показатели: стоимость, радужную подсветку с тремя режимами, обработку 19 одновременно нажатых клавиш, дополнительные кнопки управления и привлекательный внешний вид. Среди минусов можно отменить только кабель подключения без защитной оплетки.

Комментарии и отзывы Defender Mayhem GK-360DL
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