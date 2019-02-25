Обзор Defender Renegade GK-640DL. Игровая клавиатура с подсветкой

2019-02-25, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender Renegade GK-640DL; [381]
Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору периферии для своего компьютера, однако не все могут позволить себе дорогостоящие устройства и нередко выбирать приходится из бюджетных решений. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильную игровую клавиатуру от компании Defender, которая не ударит по вашему карману. Встречайте, перед вами Renegade GK-640DL. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. Порадовало то, что в комплекте поставки, помимо самого устройства и инструкции по эксплуатации, в комплектации можно найти приятный подарок, а именно – бонус код к игре CROSSOUT.

Особенности

  • Конструкция: классическая
  • Тип: мембранная
  • Подсветка клавиш
  • Количество клавиш: 104
  • Количество дополнительных клавиш (функций): 12 (+FN)
  • Подсветка: звукоактивная, RGB, 7 режимов работы, отключаемая
  • Регулировка угла наклона с помощью ножек
  • Регулировка частоты опроса
  • Влагоустойчивая конструкция корпуса
  • Металлическое дно корпуса
  • Ферритовый фильтр помех
  • Плетеная структура кабеля
  • Позолоченный USB-коннектор
  • Длина кабеля: 1.5 м
  • Цвет: серебристый

Дизайн и функционал

Перед нами современная проводная игровая клавиатура с отличной динамической подсветкой. Благодаря наличию игровых функций, блокировке системных клавиш Windows и переключению стрелок на кнопки WASD, устройство, как нам кажется, идеально подойдет для геймеров.

Клавиатура выполнена из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Несмотря на то, что перед нами мембранная клавиатура, устройство получило конструкцию скелетон. Благодаря влагоустойчивому корпусу устройство не боится попадания воды, а прочное металлическое дно позволило существенно прибавить клавиатуре в весе. Другими словами, Defender Renegade GK-640DL устойчиво стоит на своем месте.

На нижней части устройства есть резиновые ножки, предотвращающие от скольжения и две выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона клавиатуры.

Классическая раскладка клавиатуры позволяет быстро привыкнуть к Defender Renegade GK-640DL.

Из функциональных кнопок управление необходимо отметить 12 дополнительных и функциональной кнопки FN. Кнопки F1-F12 обзавелись мультимедийными функциями.

Функции управлении подсветки расположились на следующих кнопках управления: Ins, Home, Page Up, Del, End и Page Down. Вы даже можете отрегулировать яркость подсветки, либо вовсе ее отключить.

Разработчикам следует поставить большой плюсик за оригинальное решение в виде подставки под мобильное устройство. Как нам кажется, это идеальное решение, чтобы ваш смартфон был всегда перед глазами. А если вы являетесь стримером, через смартфон вы легко сможете наблюдать за чатом ваших зрителей. Согласитесь, удобное решение.

Кабель устройства в прочной плетеной оплетке, что позволило существенно увеличить срок его службы. Длины кабеля более чем достаточно, чтобы удобно разместить клавиатуру на своем рабочем месте.

Цифровой блок клавиш практически не получил никаких изменений, если не считать световые индикаторы, которые находятся чуть выше клавиш.

Подсветка отлично показывает себя в работе, вы легко сумеете найти для себя что-то действительно интересное и, что не мало важно, сочетающееся с игровой зоной. Несмотря на свою небольшую стоимость клавиатура обзавелась RGB-подсветкой. Если же вам хочется чего-нибудь простого, то можете выбрать из семи представленных цветов. Отдельное внимание следует уделить тому, что в данной клавиатуре есть звукоактивный режим подсветки. Другими словами, подсветка будет реагировать на любой звук и включать ее.

Порадовало то, что клавиатура позволяет не уставать рукам даже при длительных игровых сессиях, даже несмотря на то, что в Defender Renegade GK-640DL нет подставки под запястья. Устройство полностью оправдывает свою стоимость, а функционал и возможности приятно удивляют.

Итоги

Подведем итоги по игровой клавиатуре Defender Renegade GK-640DL. Несмотря на то, что устройство попало на полку бюджетных решений, Renegade GK-640DL, как нам кажется, сумеет понравиться даже самым капризным пользователям и геймерам. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, уникальная подсветка, отличный функционал и конечно же идеальная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Defender Renegade GK-640DL бьет на повал своих конкурентов, и это факт.

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