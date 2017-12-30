Обзор Defender Werewolf GK-120DL. Бюджетная игровая клавиатура с подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Defender. Встречайте, перед вами игровая клавиатура Werewolf GK-120DL, получившая под свое управление отличный дизайн, RGB подсветку и конечно же привлекательную стоимость, которая несомненно сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных пользователей, ищущих для себя многофункциональную клавиатуру для работы за компьютером. Давайте чуть ближе познакомимся с девайсом.

Видео обзор

Комплект поставки

Игровая клавиатура Werewolf GK-120DL

Бонус код к игре WAR THUNDER

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о игровой клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость Werewolf GK-120DL, по данным официального сайта компании Defender, составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Блокировка системных клавиш Windows

Переключение стрелок курсора на кнопки WASD

Радужная подсветка

Подсветка символов и клавиш

Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям

Регулируемая частота опроса

Металлическое дно

Ферритовый фильтр помех

Плетеная структура кабеля

Позолоченный USB-коннектор

Влагоустойчивая конструкция клавиатуры

Тип подключения: Проводной

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1,5 +-5% м

Тип клавиатуры: Мембранная

Гарантийный период 12 месяцев

Особое внимание следует уделить тому,что в комплектации с устройством можно найти приятный сюрприз, в виде бонус кода к игре WAR THUNDER, позволяющая получить трех дневную премиум подписку и премиумную технику: ZHUKOVSY*s I-153-M62 и танк T-26. То есть данная клавиатура сможет стать отличным подарком вашему другу на день рождения, либо на любой другой праздник, который играет в данную игру.

Внешний вид

Клавиатура выполнена из качественного пластика, а для усиления всей конструкции было использовано металлическое дно, качество сборки на высоте.

Раскладка клавиатуры выполнена в классическом стиле. Из дополнительных клавиш можно отметить FN и управление подсветкой.

Все клавиши подсвечиваются и яркости вполне достаточно для полноценной работы даже в темноте.

Благодаря боковым подсвечиваемым вставкам разработчики добились эффектного дизайна.

На верхней части обосновался подсвечиваемый логотип Werewolf с головой волка.

На нижней грани есть подставка для рук, позволяющая не уставать при длительном использовании.

На нижней части клавиатуры находятся резиновые и выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона. Здесь же можно увидеть отверстия для слива жидкости, на случай если вы разлили на клавиатуру, к примеру, воду.

Функционал и настройка

Строгие линии в дизайне клавиатуры подчеркивают ее предназначение. Геймеры несомненно оценят данную модель.В связи с тем, что в Defender Werewolf GK-120DL нет программного обеспечения, вы не сможете менять цвета подсветки и назначать на клавиши различные команды или макросы.

FN+F1 = Запуск медиаплеера

FN+F2 = Убавить громкость

FN+F3 = Прибавить громкость

FN+F4 = Отключение звука

FN+F5 = Стоп

FN+F6 = Предыдущий трек

FN+F7 = Play

FN+F8 = Следующий трек

FN+F9 = Новая вкладка в браузере

FN+F10 = Домашняя страничка

FN+F11 = Блокировка всех клавиш клавиатуры

FN+F12 = Калькулятор

Однако в устройстве предустановлены горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Данный функционал расположился на клавишах F1-F12, для их работы необходимо использовать следующие комбинации клавиш:

В клавиатуре предустановлено два режима работы подсветки: обычный и пульсация. Для перехода между режимами необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Подсветка. Кроме того, есть возможность регулировать уровень яркости подсветки, всего их 5. FN+Page Up увеличивает яркость, а FN+PageDown уменьшает. Если подсветка вам мешает, то ее можно просто отключить, нажав на соответствующую кнопку.

Геймерам понравится возможность блокировать системные клавиши Windows, тем самым предотвратив сворачивание игры в самый неподходящий момент. А для тех, кто привык играть при помощи стрелок, есть возможность переключить стрелки курсора на кнопки WASD. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+W. Помимо этого есть возможность регулировать частоту опроса при помощи комбинации FN+Q.

Привыкать к Defender Werewolf GK-120DL не придется долгое время, здесь все выполнено в привычном стиле. Клавиши выдают очень приятный хрипловатый, тихий звук. Нажимать на них одно удовольствие.

Плетеная структура кабеля позволяет увеличить срок службы.

Итоги

Другими словами, ничего сверхъестественного здесь нет, но в этом и вся фишка. На выходе вы получаете классическую клавиатуру с RGB подсветкой, и горячими клавишами. Ничего лишнего, лишь все то, что может понадобиться в работе, либо игре.Подведем итоги по игровой клавиатуре Defender Werewolf GK-120DL. За небольшую цену вы получаете отличную клавиатуру с RGB подсветкой и дополнительным функционалом. Из плюсов можно отметить следующее: качество материалов и сборки, радужная подсветка, металлическое дно, защита от воды, горячие клавиши, дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, но они все же есть. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.