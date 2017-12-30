Обзор Defender Werewolf GK-120DL. Бюджетная игровая клавиатура с подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Defender. Встречайте, перед вами игровая клавиатура Werewolf GK-120DL, получившая под свое управление отличный дизайн, RGB подсветку и конечно же привлекательную стоимость, которая несомненно сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных пользователей, ищущих для себя многофункциональную клавиатуру для работы за компьютером. Давайте чуть ближе познакомимся с девайсом.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о игровой клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость Werewolf GK-120DL, по данным официального сайта компании Defender, составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:
- Игровая клавиатура Werewolf GK-120DL
- Бонус код к игре WAR THUNDER
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особое внимание следует уделить тому,что в комплектации с устройством можно найти приятный сюрприз, в виде бонус кода к игре WAR THUNDER, позволяющая получить трех дневную премиум подписку и премиумную технику: ZHUKOVSY*s I-153-M62 и танк T-26. То есть данная клавиатура сможет стать отличным подарком вашему другу на день рождения, либо на любой другой праздник, который играет в данную игру.
Особенности
- Блокировка системных клавиш Windows
- Переключение стрелок курсора на кнопки WASD
- Радужная подсветка
- Подсветка символов и клавиш
- Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям
- Регулируемая частота опроса
- Металлическое дно
- Ферритовый фильтр помех
- Плетеная структура кабеля
- Позолоченный USB-коннектор
- Влагоустойчивая конструкция клавиатуры
- Тип подключения: Проводной
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,5 +-5% м
- Тип клавиатуры: Мембранная
- Гарантийный период 12 месяцев
Внешний видКлавиатура выполнена из качественного пластика, а для усиления всей конструкции было использовано металлическое дно, качество сборки на высоте.
Раскладка клавиатуры выполнена в классическом стиле. Из дополнительных клавиш можно отметить FN и управление подсветкой.
Все клавиши подсвечиваются и яркости вполне достаточно для полноценной работы даже в темноте.
Благодаря боковым подсвечиваемым вставкам разработчики добились эффектного дизайна.
На верхней части обосновался подсвечиваемый логотип Werewolf с головой волка.
На нижней грани есть подставка для рук, позволяющая не уставать при длительном использовании.
На нижней части клавиатуры находятся резиновые и выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона. Здесь же можно увидеть отверстия для слива жидкости, на случай если вы разлили на клавиатуру, к примеру, воду.
Строгие линии в дизайне клавиатуры подчеркивают ее предназначение. Геймеры несомненно оценят данную модель.
Функционал и настройкаВ связи с тем, что в Defender Werewolf GK-120DL нет программного обеспечения, вы не сможете менять цвета подсветки и назначать на клавиши различные команды или макросы.
Однако в устройстве предустановлены горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Данный функционал расположился на клавишах F1-F12, для их работы необходимо использовать следующие комбинации клавиш:
- FN+F1 = Запуск медиаплеера
- FN+F2 = Убавить громкость
- FN+F3 = Прибавить громкость
- FN+F4 = Отключение звука
- FN+F5 = Стоп
- FN+F6 = Предыдущий трек
- FN+F7 = Play
- FN+F8 = Следующий трек
- FN+F9 = Новая вкладка в браузере
- FN+F10 = Домашняя страничка
- FN+F11 = Блокировка всех клавиш клавиатуры
- FN+F12 = Калькулятор
В клавиатуре предустановлено два режима работы подсветки: обычный и пульсация. Для перехода между режимами необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Подсветка. Кроме того, есть возможность регулировать уровень яркости подсветки, всего их 5. FN+Page Up увеличивает яркость, а FN+PageDown уменьшает. Если подсветка вам мешает, то ее можно просто отключить, нажав на соответствующую кнопку.
Геймерам понравится возможность блокировать системные клавиши Windows, тем самым предотвратив сворачивание игры в самый неподходящий момент. А для тех, кто привык играть при помощи стрелок, есть возможность переключить стрелки курсора на кнопки WASD. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+W. Помимо этого есть возможность регулировать частоту опроса при помощи комбинации FN+Q.
Привыкать к Defender Werewolf GK-120DL не придется долгое время, здесь все выполнено в привычном стиле. Клавиши выдают очень приятный хрипловатый, тихий звук. Нажимать на них одно удовольствие.
Плетеная структура кабеля позволяет увеличить срок службы.
Другими словами, ничего сверхъестественного здесь нет, но в этом и вся фишка. На выходе вы получаете классическую клавиатуру с RGB подсветкой, и горячими клавишами. Ничего лишнего, лишь все то, что может понадобиться в работе, либо игре.