Обзор Deppa 73120. Адаптер для подключения мобильных устройств к телевизору

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Deppa, которая все чаще удивляет своих покупателей доступными, и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами адаптер USB Type-C - HDMI, который позволяет подключать мобильные устройства к телевизорами, мониторам, проекторам и к другим устройствам для просмотра фильмов, презентаций и даже играть в игры. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Что делать, если в вашем ноутбуке нет разъема HDMI, но есть Type-C, а использовать его в одном тандеме с большим монитором или проектором все же хочется? Решение данной проблемы есть и его предлагает компания Deppa. Кажется адаптер USB Type-C - HDMI отлично подойдет для тех пользователей, которые хотят увеличить возможности своих мобильных устройств.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, привычной для компании Deppa упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость адаптера составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входит лишь сам адаптер и ничего лишнего, что могло бы повлиять на его стоимость.
Особенности
- Модель - 73120
- Предназначение - для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков/ультрабуков
- Интерфейсы: HDMI, USB Type-C
- Длина кабеля - 0,12 м
- Поддержка разрешения 4K
- Совместимость с HDCP
- Вес - 18 г
- Гарантия - 12 месяцев
Внешний видВнешне устройство напоминает обычный кабель для зарядки. Адаптер выполнен из качественных материалов в серо-белой расцветке. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло.
Сам кабель для подключения имеет длину в 0.12 м, чего достаточно для комфортного пользования девайсом.
Порадовало то, что штекер USB Type-C и разъем HDMI прикрыты металлическим корпусом.
На основном блоке с разъемом HDMI расположился индикатор состояния работы и название компании Deppa.
ФункционалДля того, чтобы разобраться в работе устройства не нужно иметь каких-либо технических навыков. Все очень просто, достаточно подключить разъем Type-C к смартфону или ноутбуку, а другой к источнику воспроизведения (телевизор, проектор). Адаптер Deppa USB Type-C - HDMI дает возможность передать изображение с мобильного устройства в высоком разрешении до 4К (4096 х 3072 при 60 Гц). Отдельное внимание следует уделить тому, что устройство поддерживает протоков HDCP 2.2.
На выходе вы получаете быстрый доступ для показа презентаций через проектор, просмотра фильмов в высоком разрешении и можете даже играть в игры. Согласитесь, на большом экране все выглядит куда лучше, чем через экран смартфона, планшета или ноутбука. Устройство работает на высоком уровне без всяких помех и сбоев. Однако без определенных нюансов не обошлось, данный адаптер совместим с устройствами с разъемом Type-C, которые поддерживают стандарт HDMI.