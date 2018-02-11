Обзор Deppa 73120. Адаптер для подключения мобильных устройств к телевизору

2018-02-11, Автор - Айдар Габдулхаков; [329]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Deppa, которая все чаще удивляет своих покупателей доступными, и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами адаптер USB Type-C - HDMI, который позволяет подключать мобильные устройства к телевизорами, мониторам, проекторам и к другим устройствам для просмотра фильмов, презентаций и даже играть в игры. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Что делать, если в вашем ноутбуке нет разъема HDMI, но есть Type-C, а использовать его в одном тандеме с большим монитором или проектором все же хочется? Решение данной проблемы есть и его предлагает компания Deppa. Кажется адаптер USB Type-C - HDMI отлично подойдет для тех пользователей, которые хотят увеличить возможности своих мобильных устройств.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Deppa упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость адаптера составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входит лишь сам адаптер и ничего лишнего, что могло бы повлиять на его стоимость.

Особенности

  • Модель - 73120
  • Предназначение - для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков/ультрабуков
  • Интерфейсы: HDMI, USB Type-C
  • Длина кабеля - 0,12 м
  • Поддержка разрешения 4K
  • Совместимость с HDCP
  • Вес - 18 г
  • Гарантия - 12 месяцев

Внешний вид

Внешне устройство напоминает обычный кабель для зарядки. Адаптер выполнен из качественных материалов в серо-белой расцветке. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло.

Сам кабель для подключения имеет длину в 0.12 м, чего достаточно для комфортного пользования девайсом.

Порадовало то, что штекер USB Type-C и разъем HDMI прикрыты металлическим корпусом.

На основном блоке с разъемом HDMI расположился индикатор состояния работы и название компании Deppa.

Функционал

Для того, чтобы разобраться в работе устройства не нужно иметь каких-либо технических навыков. Все очень просто, достаточно подключить разъем Type-C к смартфону или ноутбуку, а другой к источнику воспроизведения (телевизор, проектор). Адаптер Deppa USB Type-C - HDMI дает возможность передать изображение с мобильного устройства в высоком разрешении до 4К (4096 х 3072 при 60 Гц). Отдельное внимание следует уделить тому, что устройство поддерживает протоков HDCP 2.2.

На выходе вы получаете быстрый доступ для показа презентаций через проектор, просмотра фильмов в высоком разрешении и можете даже играть в игры. Согласитесь, на большом экране все выглядит куда лучше, чем через экран смартфона, планшета или ноутбука. Устройство работает на высоком уровне без всяких помех и сбоев. Однако без определенных нюансов не обошлось, данный адаптер совместим с устройствами с разъемом Type-C, которые поддерживают стандарт HDMI.

Итоги

Подведем итоги по адаптеру Deppa USB Type-C - HDMI. Данный девайс отлично подойдет для людей, которые часто пользуются проектором. Теперь нет необходимости показывать презентации через большой ноутбук, достаточно подключить свой планшет или смартфон к Deppa USB Type-C - HDMI и все готово. Однако это не говорит о том, что рядовые пользователи не найдут применение адаптеру. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный дизайн, качественная сборка и материалы, компактные габариты и конечно же доступная цена. Среди минусов может не понравиться лишь то, что устройство не совместимо со всеми мобильными устройствами, необходима поддержка стандарта HDMI. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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