Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года

Desperados III

Вчера, 16-го июня 2020-го года состоялась долгожданная премьера игры Desperados III на PC, Xbox One и PlayStation 4. Новинка уже успела получить хвалебные отзывы и звание одной из лучших тактических игр в реальном времени. Действительно, Desperados III сумел заинтересовать огромное количество геймеров. Чем именно студия-разработчик Mimimi Games сумела привлечь такое внимание? Давайте разберемся вместе.Не успела игра появится на свет, как Mimimi Games сообщила всем о том, что она не планирует останавливаться на достигнутом и уже в скором времени выпустит сезонный абонемент, в который будут добавлены сразу три новых заданий. Но и это еще не все, ведь, помимо этого, в июле и августе будет представлено два бесплатных обновления, каждое из которых откроет игрокам по четыре новых дополнительных задания. Помимо всего этого, летом планируют добавить новое обновление, которое позволит получить игре поддержку Mac & Linux.

Видео обзор

Сюжет игры

Для начала давайте разберемся с сюжетом игры. Что же нас ждет в третьей части? Игрокам предстоит отправиться в нелегкое путешествие и в главных ролях тот самый Джон Купер, помогать которому будут еще четыре героя. Однако о персонажах мы поговорим чуть позже.

Можно сказать, что Desperados III является неким приквелом к оригинальной игре и вряд ли стоит ожидать от сюжетной линии нечто оригинальное и интересное. Нам нужно найти некого Фрэнка, с которым у Джона Купера остались счеты и на первых парах помогать ему в этом будет старый друг Гектор.

По мере прохождения к команде присоединяться еще три персонажа: Док Маккой, Кейт ОХара и Изабель. Последняя, как нам показалось, является наиболее интересным персонажем, однако она появляется лишь во втором акте.

Геймплей

Если посмотреть на сложившуюся картину в целом, можно сказать, что все очень даже хорошо и фанаты серии будут в восторге, ведь разработчики сумели создать действительно интересный проект. Игроков ожидает ограбление поезда, стрельба из пулемета гатлинга, подрывы моста и много другое. Все это сопровождается интересными катсценами. Сюжетные ролики отлично дополняют игру и превращают ее в небольшой короткометражный фильм.Несмотря на банальную историю, разработчики сделали упор на геймплей. Всего представлено 16 миссий, прохождение которых может затянуться на недельное увлекательное путешествие по Дикому Западу. Каждая миссия по-своему уникальна. На первых парах вы легко будете преодолевать все сложности, однако, чем дальше вы будете проходить, тем сложнее будут испытания.

Взять, к примеру, миссию, где из-за сильного дождя ваши персонажи будут оставлять следы, по которым враги легко смогут вычислить вас. Но порой это лишь на руку, ведь это отличный шанс выставить ловушки и устроить им засаду.

Каждую миссию можно проходить множествами способов, к примеру используя заранее подготовленные ловушки от разработчиков, организовывая несчастные случаи на стройке либо обвал камней.

Если вы любите неспешную и спокойную игру, то миссии можно проходить по стелсу. В этом случае убийства будут происходить в минимальном количестве, а трупы будут прятаться в кустики и темные уголки карты, куда не ступит нога дозорных.

Никто не отменял и лобовую атаку, когда вы будете просто уничтожать своих врагов пачками. Да, будет жарковато, зато весело. Данный способ, как нам кажется, подойдет лишь для хардкорщиков.

Карта в игре полностью открыта, что позволяет заранее предусмотреть свои действия и запланировать маршрут передвижения. То есть в Desperados III нет никакого заранее спланированного сценария, по которому игрокам необходимо следовать. Проходить игру можно так, как вы сами пожелаете.

Джон Купер

Если вы действительно хотите хардкора, то выбирайте максимальный уровень сложности, где игрокам не дается возможности сохраниться и при неудаче начинать проходить все заново.Теперь хочется поговорить о каждом из представленных героях. Начнем с главного – Джона Купера. В его вооружении все тот же нож, который не раз будет выручать вас. Помимо этого, для отвлечения врагов, вы можете использовать монету.

Гектор

Если же вы привлекли к себе внимание, то в ход идут два револьвера, которые наиболее эффективно показывают себя когда нужно быстро убить сразу две цели.Гектор представляет из себя огромного деревенского мужика, который помешан на большом оружии. Главной его изюминкой является не менее большой капкан и обрез, который с одного выстрела может уложить сразу несколько врагов.

Док Маккой

Гектор является единственным персонажем, который может побороться с себе подобными врагами. Дело в том, что в игре присутствуют те, кто не умирает с одного выстрела в спину или ножа. У Гектора с подобными злодеями разговор короткий – при помощи топора.Док Маккой попал в данную команду лишь по одной причине – деньги. Если ему платят, Док Маккой готов уничтожить всех врагов в одиночку. Его главной изюминкой является снайперский револьвер, который позволяет убрать бандитов с самых труднодоступных мест и на большом расстоянии.

Кейт

Однако, помимо этого, он может вылечить своих товарищей, либо заманить бандитов при помощи своей газовой сумки. В ближнем же бою Маккой предпочитает использовать шприц с ядом.Мужской состав наших героев пополняет Кейт, которая идеально подходит для того, чтобы отвлекать внимание ваших врагов. Для этого, для начала, ей необходимо раздобыть платье, после чего можно спокойно разгуливать рядом с врагами и даже флиртовать с ними.

Изабель

Помимо всего этого у Кейт в вооружении есть небольшой пистолет и флакончик с духами, который может ослепить врагов на некоторое время.Загадочная француженка Изабель появляется в команде весьма неожиданно и не совсем понятно. Однако, как нам кажется, она является одним из самых интересных персонажей в игре. Поиграть за нее можно будет уже во втором акте. Следует отметить, что с ее появлением ваша тактика игры сильно изменится и, как показывает практика, ее вы будете использовать чаще всего.

Помимо котика и ножа, Изабель владеет очень полезными навыками: гипноз и установка невидимой связи между двумя врагами. Гипноз дает возможность управлять телом вашего врага и даже устроить небольшой саботаж.

Установка связи является очень полезным навыком. Задача весьма проста. К примеру, стреляем дротиком по часовому на вышке и связываем его с другим. Второго гипнотизируете и заставляете выстрелить в своих. Получится так, что, убив одного из тех, кто находится в связи, умрут оба.

В любом случае, пройти всю игру используя лишь одного персонажа вряд ли получится. Игрокам необходимо включить свою фантазию и постараться максимально эффективно использовать каждого из героев, просчитывая каждый свой шаг. Разработчикам следует отдать должное, ведь им удалось сохранить некую иллюзию свободы действия и при этом создать весьма непростую проблему для прохождения миссий.

Графика

Отдельное внимание следует уделить тактической паузе в игре, которая позволяет выручить игроков в самых сложных ситуациях. Однако в ней все же есть свои нюансы. Остановив время, игроки могут распределить действия, связанные с персонажами, но есть ограничения. То есть вы не сможете сделать так, чтобы, к примеру, тот же Купер сначала выстрелил из своих пистолетов, а потом метнул в кого-то свой нож. Необходимо сделать выбор между тем или другим. С другой стороны, это позволяет не расслабляться в игре. Возможно, в дальнейшем разработчики все же добавят какие-то новые фишки в функцию «Пауза».Что касается графической составляющей, разработчики действительно могут похвастаться ею. Если отдалить камеру по максимуму, вроде как ничего сверхъестественного нет. Однако вблизи все смотрится очень даже достойно.

Итоги

Причем складывается впечатление того, что чем дальше проходишь игру, тем красочней все становится. Карта буквально оживает перед игроками и ей можно любоваться бесконечно.Подведя итоги по Desperados III, следует отметить, что Mimimi Games удалось не просто возродить, оживить данный жанр, но и создать действительно лучшую тактическую стратегию ушедшего десятилетия. Игра достойна внимания и в нее стоит поиграть. Минусы если даже есть, они не существенны и на них совершенно не обращаешь внимания. Ведь в целом мы получаем шикарную игру. Будем надеяться на то, что разработчики не остановятся на достигнутом и в ближайшем будущем мы увидим возрождение и других игр.