Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года

Вчера, 16-го июня 2020-го года состоялась долгожданная премьера игры Desperados III на PC, Xbox One и PlayStation 4. Новинка уже успела получить хвалебные отзывы и звание одной из лучших тактических игр в реальном времени. Действительно, Desperados III сумел заинтересовать огромное количество геймеров. Чем именно студия-разработчик Mimimi Games сумела привлечь такое внимание? Давайте разберемся вместе.

Desperados III

Не успела игра появится на свет, как Mimimi Games сообщила всем о том, что она не планирует останавливаться на достигнутом и уже в скором времени выпустит сезонный абонемент, в который будут добавлены сразу три новых заданий. Но и это еще не все, ведь, помимо этого, в июле и августе будет представлено два бесплатных обновления, каждое из которых откроет игрокам по четыре новых дополнительных задания. Помимо всего этого, летом планируют добавить новое обновление, которое позволит получить игре поддержку Mac & Linux.

Видео обзор

Сюжет игры

Для начала давайте разберемся с сюжетом игры. Что же нас ждет в третьей части? Игрокам предстоит отправиться в нелегкое путешествие и в главных ролях тот самый Джон Купер, помогать которому будут еще четыре героя. Однако о персонажах мы поговорим чуть позже.

Можно сказать, что Desperados III является неким приквелом к оригинальной игре и вряд ли стоит ожидать от сюжетной линии нечто оригинальное и интересное. Нам нужно найти некого Фрэнка, с которым у Джона Купера остались счеты и на первых парах помогать ему в этом будет старый друг Гектор.

По мере прохождения к команде присоединяться еще три персонажа: Док Маккой, Кейт ОХара и Изабель. Последняя, как нам показалось, является наиболее интересным персонажем, однако она появляется лишь во втором акте.

Если посмотреть на сложившуюся картину в целом, можно сказать, что все очень даже хорошо и фанаты серии будут в восторге, ведь разработчики сумели создать действительно интересный проект. Игроков ожидает ограбление поезда, стрельба из пулемета гатлинга, подрывы моста и много другое. Все это сопровождается интересными катсценами. Сюжетные ролики отлично дополняют игру и превращают ее в небольшой короткометражный фильм.

Геймплей

Несмотря на банальную историю, разработчики сделали упор на геймплей. Всего представлено 16 миссий, прохождение которых может затянуться на недельное увлекательное путешествие по Дикому Западу. Каждая миссия по-своему уникальна. На первых парах вы легко будете преодолевать все сложности, однако, чем дальше вы будете проходить, тем сложнее будут испытания.

Взять, к примеру, миссию, где из-за сильного дождя ваши персонажи будут оставлять следы, по которым враги легко смогут вычислить вас. Но порой это лишь на руку, ведь это отличный шанс выставить ловушки и устроить им засаду.

Каждую миссию можно проходить множествами способов, к примеру используя заранее подготовленные ловушки от разработчиков, организовывая несчастные случаи на стройке либо обвал камней.

Если вы любите неспешную и спокойную игру, то миссии можно проходить по стелсу. В этом случае убийства будут происходить в минимальном количестве, а трупы будут прятаться в кустики и темные уголки карты, куда не ступит нога дозорных.

Никто не отменял и лобовую атаку, когда вы будете просто уничтожать своих врагов пачками. Да, будет жарковато, зато весело. Данный способ, как нам кажется, подойдет лишь для хардкорщиков.

Карта в игре полностью открыта, что позволяет заранее предусмотреть свои действия и запланировать маршрут передвижения. То есть в Desperados III нет никакого заранее спланированного сценария, по которому игрокам необходимо следовать. Проходить игру можно так, как вы сами пожелаете.

Если вы действительно хотите хардкора, то выбирайте максимальный уровень сложности, где игрокам не дается возможности сохраниться и при неудаче начинать проходить все заново.

Джон Купер

Теперь хочется поговорить о каждом из представленных героях. Начнем с главного – Джона Купера. В его вооружении все тот же нож, который не раз будет выручать вас. Помимо этого, для отвлечения врагов, вы можете использовать монету.

Если же вы привлекли к себе внимание, то в ход идут два револьвера, которые наиболее эффективно показывают себя когда нужно быстро убить сразу две цели.

Гектор

Гектор представляет из себя огромного деревенского мужика, который помешан на большом оружии. Главной его изюминкой является не менее большой капкан и обрез, который с одного выстрела может уложить сразу несколько врагов.

Гектор является единственным персонажем, который может побороться с себе подобными врагами. Дело в том, что в игре присутствуют те, кто не умирает с одного выстрела в спину или ножа. У Гектора с подобными злодеями разговор короткий – при помощи топора.

Док Маккой

Док Маккой попал в данную команду лишь по одной причине – деньги. Если ему платят, Док Маккой готов уничтожить всех врагов в одиночку. Его главной изюминкой является снайперский револьвер, который позволяет убрать бандитов с самых труднодоступных мест и на большом расстоянии.

Однако, помимо этого, он может вылечить своих товарищей, либо заманить бандитов при помощи своей газовой сумки. В ближнем же бою Маккой предпочитает использовать шприц с ядом.

Кейт

Мужской состав наших героев пополняет Кейт, которая идеально подходит для того, чтобы отвлекать внимание ваших врагов. Для этого, для начала, ей необходимо раздобыть платье, после чего можно спокойно разгуливать рядом с врагами и даже флиртовать с ними.

Помимо всего этого у Кейт в вооружении есть небольшой пистолет и флакончик с духами, который может ослепить врагов на некоторое время.

Изабель

Загадочная француженка Изабель появляется в команде весьма неожиданно и не совсем понятно. Однако, как нам кажется, она является одним из самых интересных персонажей в игре. Поиграть за нее можно будет уже во втором акте. Следует отметить, что с ее появлением ваша тактика игры сильно изменится и, как показывает практика, ее вы будете использовать чаще всего.

Помимо котика и ножа, Изабель владеет очень полезными навыками: гипноз и установка невидимой связи между двумя врагами. Гипноз дает возможность управлять телом вашего врага и даже устроить небольшой саботаж.

Установка связи является очень полезным навыком. Задача весьма проста. К примеру, стреляем дротиком по часовому на вышке и связываем его с другим. Второго гипнотизируете и заставляете выстрелить в своих. Получится так, что, убив одного из тех, кто находится в связи, умрут оба.

В любом случае, пройти всю игру используя лишь одного персонажа вряд ли получится. Игрокам необходимо включить свою фантазию и постараться максимально эффективно использовать каждого из героев, просчитывая каждый свой шаг. Разработчикам следует отдать должное, ведь им удалось сохранить некую иллюзию свободы действия и при этом создать весьма непростую проблему для прохождения миссий.

Отдельное внимание следует уделить тактической паузе в игре, которая позволяет выручить игроков в самых сложных ситуациях. Однако в ней все же есть свои нюансы. Остановив время, игроки могут распределить действия, связанные с персонажами, но есть ограничения. То есть вы не сможете сделать так, чтобы, к примеру, тот же Купер сначала выстрелил из своих пистолетов, а потом метнул в кого-то свой нож. Необходимо сделать выбор между тем или другим. С другой стороны, это позволяет не расслабляться в игре. Возможно, в дальнейшем разработчики все же добавят какие-то новые фишки в функцию «Пауза».

Графика

Что касается графической составляющей, разработчики действительно могут похвастаться ею. Если отдалить камеру по максимуму, вроде как ничего сверхъестественного нет. Однако вблизи все смотрится очень даже достойно.

Причем складывается впечатление того, что чем дальше проходишь игру, тем красочней все становится. Карта буквально оживает перед игроками и ей можно любоваться бесконечно.

Итоги

Подведя итоги по Desperados III, следует отметить, что Mimimi Games удалось не просто возродить, оживить данный жанр, но и создать действительно лучшую тактическую стратегию ушедшего десятилетия. Игра достойна внимания и в нее стоит поиграть. Минусы если даже есть, они не существенны и на них совершенно не обращаешь внимания. Ведь в целом мы получаем шикарную игру. Будем надеяться на то, что разработчики не остановятся на достигнутом и в ближайшем будущем мы увидим возрождение и других игр.
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камераПредварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камера
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Новости:
Стала известна цена компактной камеры Sony ZV-1

Сетевые источники раскрыли подробности о компактной камере Sony ZV-1, которая еще не была представлена оф...
Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 отправили в продажу

Официально представлен новый объектив под названием Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6, который создавали...
Объектив Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD оценен в $730

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD ...
Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BipЛетняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Мини-ПК Kodix N40 получил процессор Inte...
Мини-ПК Kodix N40 получил процессор InteСетевые источники сообщили о начале продаж компактного ПК Kodix N40, который основан на четырехъядерном п...
Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предз...
Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предзСовсем недавно в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в России...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в РоссииКомпания Xiaomi дала старт российским продажам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, который оценен в 69 9...
Sony запустила приложение для “примерки...
Sony запустила приложение для “примеркиКомпания Sony добавила новый инструмент, который поможет потребителям с выбором телевизора. Это мобильное...
Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до A...
Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до AКомпания Xiaomi начала распространение прошивки под номером V11.0.11.0 QFQMIXM для смартфона Xiaomi Mi A3...
Что такое гнездо для процессора? Основны...
Что такое гнездо для процессора? ОсновныВ этой статье мы опишем варианты разъемов для процессоров Intel и AMD и разъясним их различия. В гнездах ...
Разработчики LIMBO и INSIDE представили ...
Разработчики LIMBO и INSIDE представили Разработчики LIMBO и INSIDE представили новую игру под названием Playdead. На аккаунте в Твиттере, игра п...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный с...
Lenovo Legion с 90-Вт зарядкой показали ...
Lenovo Legion с 90-Вт зарядкой показали Компания Lenovo поделилась новыми подробностями об игровом смартфоне Lenovo Legion, главной особенностью ...
Ридер ONYX BOOX Nova 2 оценен в 34 тысяч...
Ридер ONYX BOOX Nova 2 оценен в 34 тысячВ России и во всем мире стартовали продажи электронной книги ONYX BOOX Nova 2, которая оценена в 33 990 р...
Представлены колонки Anker Soundcore Fla...
Представлены колонки Anker Soundcore FlaБеспроводные колонки Soundcore Flare — это про атмосферу и про качество звука. Два динамика, направленные...
Samsung Galaxy A51 стал лидером продаж в...
Samsung Galaxy A51 стал лидером продаж вКомпания Strategy Analytics опубликовала список самых популярных смартфонов на Android по итогам первого ...
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor