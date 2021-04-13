Обзор Destruction AllStars. Новый преемник Twisted Metal?

Прошло уже два месяца с момента выхода Destruction AllStars, которая стала эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Она собрала вокруг себя довольно много резонансных отзывов со стороны как журналистов, так и пользователей. В данном обзоре мы собственноручно проверим так ли все плохо с игрой или же у данного проекта есть серьезные шансы в перспективе стать бестселлером.

Вся суть игры сводится к одному — уничтожить, как можно больше машин соперников. Бои происходят на одном из четырех стадионов, находящихся в разных точках мира. На каждом из них есть свои преграды в виде различных заграждений, отверстий в земле или огромных лопастей, так что вариантов поразить врагов масса.

В Destruction AllStars есть одиночная игра и по сети. В обеих случаях будет доступно 4 игровых режима: MAYHEM, GRIDFALL, CARNADO и STOCKPILE. Половина из них проходит в соло, а другая часть в командах 8 на 8 человек.

В первом, наиболее стандартном, необходимо уничтожить как можно больше машин за отведенный промежуток времени.

Второй, пожалуй самый интересный, представляет собой некий Battle Royale, где нужно остаться последним в живых, причём во время заезда окружающее пространство сильно ограничено, а часть плит со временем уходят из под ног.

В третьем режиме потребуется собирать детали. Они начисляются за каждую поразившую вами машину. Далее их нужно будет отвести в смерч, находящийся по центру карты, транспортное средство при этом будет уничтожено. Чем больше разрушенных подряд тачек, тем больше начисляется очков.

В четвертом необходимо заполучить как можно больше контрольных точек. Всего их имеется три на карте. Для захвата нужно скопить до 4 деталей, которые выпадают из полностью разрушенных машин соперник и отнести их в одну из трех баз.

Персонажи

Любой заезд в Destruction AllStars начинается с выбора персонажа. Сейчас доступно 16 типов. Каждый обладает своим уникальным темпераментом, набором эмоций и, самое важное, транспортным средством с определенной способностью. Для активации данного автомобиля во время гонки, нужно заполнить соответствующую шкалу умения, собирая кристаллы, которые раскиданы по всей карте.

Всех персонажей можно кастомизировать. Для этого можно купить одну из 6 расцветок. Также для приобретения доступны эмоции для героя и его автомобиля. На данный момент весь набор персонализации кажется скудноватым, а на эмоции бесполезными. Надеемся со временем что-то изменится в лучшую сторону.

Геймплей

Каждый заезд начинается с небольшого забега до самой машины. После того, как транспортное средство нами было заполучено, нашей главной задачей является ударить собой, как можно больше соперников. Для этого можно использовать рывок вперед или вбок. Любое авто довольно быстро разрушается, поэтому никакого смысла его беречь нет. К тому же по всей карте раскиданы другие тачки, на которые можно пересесть в любой момент.

Также машину соперника можно взорвать или угнать запрыгнув на нее. Для этого нужно продержаться на крыше до того момента, пока соответствующая шкала не заполнимся.

Как мы уже говорили, у машины каждого героя есть своя уникальная способность. Ею может быть щит, выдвигающиеся шипы, невидимость, разрушительный огонь из под колес, токсичная дымовая завеса и многое другое. Пока что не все из них хорошо сбалансированы между собой и есть герои с откровенно бесполезными умениями.

В целом, каждый заезд проходит довольно разнообразно и динамично, но из-за чрезмерно больших карт, внушительных потасовок из большого числа машин происходят сильно реже, чем могли бы.

В игре не забыли и о внедрении фишек нового геймпада DualSense. Есть поддержка тактильной обратной связи, встроенного динамика и адаптивных триггеров, благодаря которым нажатие на педаль максимально приближено к жизни.

Итоги

В сухом остатке мы имеем неплохую гоночную аркаду, у которой есть шансы сильно повысить на себя спрос, если разработчик сделают ее еще более динамичной и злой в плане столкновений. Также не помешало бы уменьшить размеры карт и добавить несколько дополнительных игровых режимов. К чему в Destruction AllStars точно нельзя придраться, так это к изумительной графике, высокому уровню проработки деталий и приятным ощущение от вождения машиной. Также нельзя не отметить стоимость игры, которая упала со стартовой отметки в 5 500 рублей до 1 429 рублей.
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