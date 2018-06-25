Обзор Don't Pick On The Fat Kid. Хулиган под контролем

В последнее время простенькие игры с упором на казуальный игровой процесс становятся все более и более популярными среди геймеров. Дело в том, что иногда хочется прети после тяжелого рабочего дня, сесть перед компьютером или телевизором и просто сражаться с виртуальными врагами, не думая про сложные игровые механики и прочие особенности виртуальной вселенной. Игра Don't Pick On The Fat Kid дает вам такую возможность — вы можете вполне спокойно сражаться с противниками и получать от этого позитивный заряд на весь день. Конечно, здесь тоже есть свои особенности механик, но они настолько простые, насколько это вообще реально. Можно даже не порочить себе голову и сразу бросаться в сражения с виртуальными обидчиками, которые решили, что нашего героя можно называть толстяком или чем-то в таком духе. Сегодня мы покажем, что наш персонаж не только толстый, но и сильный.

Игровой процесс

Разработчики решили, что сильно нагружать своего потенциального пользователя сложными правилами и игровыми механиками не стоит. Это они правильно решили. В этом мире вам нужно просто двигаться по уровням и наносить противникам урон — драться на кулаках, жить врага коленями в живот и все в таком духе. Постепенно, когда вы забиваете всех своих противников до бессознательного состояния, можно двигаться дальше по локациям. Правда, враги тоже просто не стоят в ожидании того, как вы прийдете и будете бить их кулаками по лицу — обидчики тоже умеют драться и наносить урон по нашему главному герою. Постарайтесь свести урон к минимуму и собирать после победы сердца противников, ведь они будут восстанавливать ваши очки здоровья. В принципе, это и есть весь игровой процесс — на каждом уровне вы сражаетесь с врагами, в конце будет босс, которого победить еще сложнее. Дальше ситуация просто повторяется.

Управление

Не могу сказать, что управление на клавиатуре изначально было удобным. Да, разработчики создавали свой продукт с упором на геймпад, но не у всех он есть, так что было бы логично продумать управление и для клавиатуры с мышкой. Этого создатели решили не делать. Изначально управление на стрелках или WASD, тогда как удар на Ctrl и Alt. Я люблю играть на WASD и в этом случае у меня буквально не получается нажимать на клавиши атаки, да и не сразу догадался где они расположены. Пришлось идти в настройки и менять расстановку клавиш, чтобы было более комфортно сражаться.

Комбинации

Для того, чтобы ваши сражения были более интересными, в боевую систему внесли несколько важных изменений. Например, здесь есть комбо — вы можете выполнять несколько атак и комбинировать их между собой, чтобы нанести врагу максимальный урон. Можно сначала пнуть врага в голову ногой, чтобы оглушить его, а потом спокойно добить вражину кулаками. Наш персонаж умеет пускать ядовитые гады, прыгать и вызывать небольшие землятресения. Вариантов довольно много, управлять героем более-менее удобно, так что проблем в сражениях возникнуть не должно.

Итог

Довольно простая и веселая игра, которая позволяет расслабиться и выпустить пар. Вам не нужно долго изучать механики и тренироваться атаковать врагов, не нужно долго сидеть и думать какое умение применять, как драться с хитрыми врагами. Просто получайте удовольствие и ломайте всем носы, чтобы в конце победить и заполучить самую красивую девушку в школе. Конечно, наш толстый друг так просто к победе не прийдет, но постараться обязательно попробуйте — оно того точно стоит. Одна из самых привлекательных игр в жанре за последнее время, прямо еле оторвался, чтобы написать обзор.