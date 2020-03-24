Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс

Первый прототип робота-пылесоса был создан в 1997 году, а серийная версия вышла еще в 2002 году. Такое изобретение во всем мире произвело настоящий фурор, но из-за крайне скудных возможностей, данное новшество долгие годы оставалось больше модной игрушкой и поводом похвастаться перед гостями, нежели действительно полезным помощником для дома. Благо время идет, технологии развиваются, а вместе с этим появляются доступные модели с большим множеством функций.Сегодня у нас на тесте умный робот-пылесос ELARI SmartBot Turbo с режимами работы для сухой и влажной уборки, возможностью управления через мобильное приложение, а также голосового помощника Алиса.

Комплектация

ELARI не поскупились с комплектом поставки. Внутри коробки находится сам робот-пылесос SmartBot Turbo, контейнер для сухой уборки, контейнер для влажной уборки объемом 300 мл, док-станция, пульт ДУ, батарейки, щетка для чистки и все расходники в двойном экземпляре (фильтр, тряпочка из микрофибры, пара боковых щеток).

Внешний вид

У Elari есть две модели роботов-пылесосов: базовый SmartBot и продвинутый SmartBot Turbo. В целом, разница между ними заключается в четырех аспектах: качество материалов корпуса, объем аккумулятора, наличие турборежимома и более богатой комплектации.

Теперь вернемся к SmartBot Turbo. Сверху него расположена кнопка запуска и команда отправки робота-пылесоса на док-станцию. Вокруг клавиш имеется индикация, работающая в четырех режимах: пурпурный (низкий заряд), фиолетовый (заряжается), синий (заряжен), мигает (неисправность).

Сама верхняя панель выполнена из глянцевого стекла. Выглядит приятно, но пыль и следы от пальцев на ней видны достаточно отчетливо.

По периметру находятся датчики столкновения, представляющие собой органы чувств робота-пылесоса, с их помощью он и ориентируется в пространстве.

Высота SmartBot Turbo составляет 7 см, так что он сможет проехать под кухонный гарнитур и некоторые диваны.

Снизу имеется два зарядных контакта под док-станцию, датчик предотвращения падения, доступ к аккумулятору и тумблер выключения.

Сам процесс засасывания пыли осуществляется при помощи двух боковых щеток и основной щетки.

Elari SmartBot Turbo можно приобрести в трех различных цветах: черный, белый и красный.

Первое подключение

Для первичной настройки SmartBot Turbo необходимо скачать приложение ELARI SmartHome, которое доступно в AppStore и PlayMarket. После прохождения простой регистрации нужно нажать на «плюс» и во вкладке «Техника» выбрать SmartBot Turbo.

Далее нужно перевести робот-пылесос в режим сопряжения, и для этого зажимаем две кнопки одновременно и удерживаем их в течении 5-7 секунд, пока световой индикатор не начнет часто мигать. После этого остается только ввести пароль от Wi-Fi на смартфоне. Теперь можно полноценно пользоваться всеми функциями.

Управление

Приложение ELARI SmartHome

ELARI SmartBot Turbo можно управлять тремя различными способами: через мобильное приложение ELARI SmartHome, физический пульт ДУ и голосовой помощник Алиса.Приложение ELARI SmartHome имеет очень простой и понятный интерфейс. Здесь можно выбрать нужный режим уборки, в ручном формате направлять робот-пылесос в нужную точку квартиры, поставить его работу на паузу, настроить расписание отсроченного запуска пылесоса и посмотреть состояние расходных материалов.

Пульт ДУ

Пульт ДУ позволяет выполнять все команды, что и через мобильное приложение, но у него есть одно преимущество. В случае временного отсутствия в доме Интернета или электричестве, с помощью пульта останется возможность пользоваться всеми функциями. Также пожилым людям через пульт ДУ будет намного легче освоить управление.

Голосовой помощник Алиса

ELARI SmartBot Turbo полноценно поддерживает работу с голосовым помощником Алиса. Чтобы начать им пользоваться, необходимо скачать приложение «Яндекс» и во вкладке «Устройства» добавить робот-пылесос.

Далее в настройках необходимо указать в какой комнате расположено устройство.. На данный момент Алиса понимает такие команды, как «Включи/Выключи робот-пылесос».

Если у вас есть другие умные устройства для дома, то можете создать специальные сценарии использования. К примеру, можно создать голосовую команду «Алиса, я ухожу», при которой будет запускаться робот-пылесос, а телевизор и весь свет в квартире выключится автоматически. Также для большего удобства лучше пользоваться голосовым помощников через умную колонку

Режимы работы

Автоматическая уборка

Точечная уборка

Максимальное всасывание

Уборка периметра помещения

У ELARI SmartBot Turbo есть пять различных режимов работы: автоматическая уборка, мытье полов, точечная уборка, максимальное всасывание и уборка периметра помещения. Теперь пройдемся подробно по каждому из них.При автоматическом режиме робот-пылесос производит уборку в хаотичном порядке ровно до тех пор, пока не пройдется по всей площади квартиры.Данный режим создан специально для тех случаев, когда на пол упали крошки или по другой причине образовался солидный очаг мусора. Во время точечной уборки робот-пылесос интенсивно чистит область диаметром в 1 метр.Это именно тот режим, которого нет в младшей модели ELARI SmartBot. Он увеличивает мощность робота-пылесоса на максимум и обеспечивает более интенсивную уборку. Естественно, зарядка при этом будет расходоваться быстрее.При таком режиме робот-пылесос производит уборку по периметру дома, где обычно скапливается наибольшее количество пыли.

Мытье полов

Чтобы запустить цикл мытья полов необходимо прикрепить на контейнер для влажной уборки комплексную тряпочку из микромиры и наполнить резервуар водой через специальное отверстие. Далее будет достаточно запустить любой из режимов.

Как себя ведет в деле

Надо помнить, что SmartBot Turbo ориентируется в пространстве исключительно на основе датчиков, поэтому первую неделю он, в первую очередь, будет осваиваться в квартире.После этого периода он будет спокойно объезжать препятствия в виде дивана, стола, консоли и тд.SmartBot Turbo может без труда переезжать препятствия до 1 см. Это может быть ковер или напольный порог. По факту он способен заезжать и на более высокие препятствия, но не с первого раза. К примеру, ему удается достаточно стабильно забираться на густую овечью шкуру.Во время уборки SmartBot Turbo работает тихо и совсем не раздражает. Для тех, у кого есть маленькие дети, это станет значительным плюсом.

К качеству влажной уборки у нас тоже нет вопросов. Во время нее робот-пылесос более плавно и тщательно перемещается по дому, а также способен собирать крупный мусор в специальный отсек контейнера. По правде говоря, на это лучше не расчитывать и будет в разы грамотнее перед влажной уборкой произвести сухую чистку пола.Для большей эффективности в контейнер с водой можно добавить моющее средство для пола.

Как ухаживать за роботом-пылесосом

Примерно раз в неделю стоит чистить HEPA фильтр, который находится в контейнере для сухой уборки. Также раз в месяц стоит снимать боковые щетки, переднее колесо и чистить их от забившейся пыли и волос. Немного сложнее будет почистить основную щетку, ведь для этого придется открутить четыре шурупа.Датчики тоже нуждаются в уходе и также раз в месяц по стоит пройтись сухой тряпкой.

Время работы и зарядка

ELARI SmartBot Turbo имеет аккумулятор емкостью на 2600 мАч, которого хватает на 2,5 часа работы. На док-станции с 0% до 100% робот-пылесос может зарядиться за 3,5 часа.

Итоги

На данный момент ELARI SmartBot Turbo один лучших роботов-пылесосов по соотношению цена-количество получаемого функционала. Он станет спасением от пыли и шерсти домашних животных, сможет качественно помыть пол и не будет раздражать уровнем шума. К остальным плюсам стоит отнести наличие удобного приложения, запас заряда на 2,5 часа, богатую комплектации и наличие полноценного российского представительства ELARI.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".