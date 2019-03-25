Обзор Fantasy Blacksmith. Делаем свои мечи

2019-03-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fantasy Blacksmith; [121]
Сегодня мы поговорим про игру Fantasy Blacksmith, которая привлекла своим сеттингом и геймплеем. Я некоторое время поиграл в нее и понял, что игрушка довольно привлекательная в графическом плане, она легко осваивается и здесь даже есть диалоги, но без недостатков тоже не обошлось. Собственно, сегодня мы поговорим о том, почему эта игра вам может понравиться или не понравиться. У каждого же свои вкусы и говорить за всех я просто не могу. Определенной аудитории точно понравится делать мечи.

Геймплей

Собственно, как вы уже догадались из названия, данная игра полностью посвящена «производству» холодного оружия — мечей, топоров и так далее. Наш персонаж, который является кузнецом, в своей небольшой кузне делает мечи и потом их продает. Но, сначала нужно что-то сделать, чтобы это можно было продать. Начнем с того, что нам нужно заказать необходимые материалы для сборки меча — металл и дополнительные элементы для сборки нашего орудия. После этого нам нужно разжечь огонь при помощи специального инструмента и кинуть туда дров для розжига, после чего берем в руки термометр и отправляемся измерять температуру. Если она нам подходит, то можно бросать в огонь наш кусок металла и ждать, пока он разогреется до красноты. После этого мы уже берем щипцы и забираем из огня наш кусок раскаленного металла. Это лишь начало нашего пути, ведь до целого меча еще очень далеко.

Дальше нам нужно кусок металла положить на наковальню и бить молотком до тех пор, пока этот кусок металла не получил приблизительно подходящую нам форму. Форму лезвия меча, естественно. После этого вы берете заготовку и отправьтесь на точильный станок. Подобных процессов будет достаточно много, но вызывают вопросы они только в начале игры, а уже после третьего собранного меча все делаешь на полном автомате без помощи подсказок и прочих моментов. Сначала собираешь обычные мечи, потом можно взять что-то более тяжелое, попробовать себя в роли некого дизайнера и сделать уникальный меч по своей форме и характеристикам. И лишь после того, как вы наиграетесь с формами, можно смело продавать свои изделия и получать за это внушительные суммы. Хотя, как по мне, это уже не так интересно, как сам процесс производства оружия, ведь торговать далеко не так увлекательно. Но, это уже лично мое мнение.

Управление

Могу сразу сказать, что разработчики при создании игры совершенно не думали о конечном пользователе. Управление здесь просто ужасное и не выдерживает никакой критики. Буквально на каждом шагу сталкиваешься с тем, что вот у тебя рука, вот предмет, а ты не можешь его взять. Например, частенько случается баг с наковальней, когда ты не можешь забрать готовую заготовку — тебя перекидывает сразу за молот, чтобы дальше бить по металлу, хотя ты уже готов к следующей фазе. И таких моментов полно — иногда термометр просто не работает, иногда не работает корзина при покупке расходных материалов. Я понимаю, что это не релизная версия игры, но такие моменты портят ощущения.

Итог

Мне понравилась лишь часть игры Fantasy Blacksmith, тогда как в целом проект вызвал противоречивые эмоции. Да, здесь интересно собирать свой уникальный меч и сам процесс прототипирования очень крутой, все эти механики с разогревом железа и так далее — круто. Но, дальше начинаются проблемы. Мотивации заниматься этим просто нет, только для своего удовольствия, так как целей в игре нет, зарабатывать деньги нет смысла — вы их потратите только на материалы для новых мечей, не более. Да и управление дубовое, что тоже портит общую картину. Подойдет лишь ярым фанатам таких вот симуляторов.

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