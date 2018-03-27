Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокалипсису. А вы?

Сюжетная линия

Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты читаешь обзор и потом у тебя нет желания играть самому, правда? Однако, определенные общие моменты я вам расскажу, дабы каждый понимал почему эта игра настолько крута. Начнем с того, что нам показывают округ Хоуп (выдуманный) в настоящем штате Монтана, США. То есть, если раньше мы сражались где-т ов тропиках или Азии, то теперь это Запад, при том довольно привычный и местами даже родной. Если вы смотрели сериалы про США, то видели массу подобных локаций с фермами, небольшими городишками, лесными чащами и работягами в клетчатых рубашках.

Теперь мы тут будем сражаться против сектантов. Впервые в истории франшизы нам дали возможность создать своего персонажа, которым мы и будем играть. Далее, мы, будучи помощником шерифа, становимся настоящей ходячей мишенью, ведь фанатики хотят нашей крови. Или искупления, кто как называет. Наша задача заключается в том, чтобы помочь местным жителям и избавить их от сектантов, но это будет весьма тяжело. У секты много оружия и людей, они захватили практически все и обладают громадной мощью, против которой нужно воевать в одиночестве. Да, можно пригласить друзей или нанять соратника-бота, но я предпочитаю такие истории проходить самостоятельно.

Геймплей

Нам нужно уничтожить троих помощников Иосифа Сида, чтобы потом наказать и самого Отца. Для этого нам нужно выполнять квесты, проходить дополнительные задания, набирать очки сопротивления и лишать сектантов их уверенности в себе. Будет непросто, но никто и не обещал легкой прогулки по лесу, правда?Игра предоставляет нам такой набор активностей, помимо сюжетной линии, что просто голова идет кругом. Мы можем искать клады — для этого спасайте мирных жителей, слушайте их истории и потом исследуйте виртуальный мир, находите бункеры и подвалы, а там деньги иногда бывают, либо оружие. Можно проходить второстепенные задачи и помогать друзьям, освобождать аванпосты, охотиться, ловить рыбу, участвовать в гонках, летать на самолетах и вертолетах.

Очень понравилась реализация стелс-режима, когда вы приходите на какую-то базу врагов и уничтожаете всех тихо. Это намного сложнее, чем просто перестрелять всех подряд, так что нужно выбирать позицию, отмечать врагов, бросать в них ножи и душить тихо. За это дают дополнительные деньги, так что есть смысл этим заниматься.

Графика

Благодаря громадному набору второстепенных задач и огромному виртуальному миру, где буквально постоянно катаются враги, где нужно охотится и копить деньги на улучшения, где нужно сражаться с сектантами буквально на каждом углу, игра кажется живой и активной. Нет такого, что вы едете на машине через всю карту и скучаете. Здесь буквально на каждом повороте можно свернуть и попасть на съемки фильма «Рэмбо».Конечно, сегодня все оценивают графику и картинку в игре, но давайте подойдем с другой стороны. При красивой графике в некоторых играх напрочь отсутствует оптимизация. То есть, картинка может там и интересная, но играть не очень хочется, так как просадки постоянно случаются, фризы и все в таком духе. В Far Cry 5, как бы я не удивлялся, с оптимизацией просто шикарно. На компьютере прошлого поколения (GTX 980 Ti и процессор i5 шестого проколеси Intel) можно на ультра-настройках графики получить 80 кадров в секунду. Этого уже достаточно, чтобы вы играли с удовольствием и получали от игры тьму наслаждения.

Сайд-квесты

Игра такого уровня просто не может быть некрасивой. Здесь вам и нереально крутое освещение в лесу, когда вы выходите из тени деревьев и вам прямо солнце глаза слепит несколько секунд. Здесь шикарные брызги воды, отлично нарисованы деревья, трава, отлично умирают противники, есть сотня дополнительных эффектов и анимаций. В плане графической составляющей игра шикарна и может не открывает новые горизонты, но на сегодняшний день это одна из самых красивых игр с открытым миром, что я видел.Очень важным элементов игрового процесса являются дополнительные задания, которые вы будете периодически получать. Некоторые из них совершенно не обязательно проходить, так как они нацелены скорее на ваше благосостояние, а не на прохождение сюжета, а некоторые прямо нужно закрывать, иначе сюжет не сдвинется с места.

Мне очень понравилось, как разработчики реализовали процесс поиска кладов. Да, здесь когда вы спасаете мирных жителей, они могут рассказать вам какую-то историю про другого персонажа или склад сектантов, а вы потом туда отправитесь и найдете деньги. Вот только процесс этот будет весьма тяжелым, ведь обычно такие вот клады хорошо спрятаны или нужно пробиться к ним сквозь огонь и электричество. Например, в одном из бункеров начался пожар и я еле унес ноги.

Итог: 9,5/10

Другие побочные задания, вроде захвата аванпостов, лишь кажутся второстепенными. Вы не сможете добраться до главаря банды, пока не наберете определенное количество очков сопротивления, а каждый такой аванпост приносит сотню очков. Без них просто не получится захватить территорию и отвоевать ее у сектантов, так что это совсем не побочные задачи.Мне безумно понравилась Far Cry 5. Даже не знаю что мне понравилось больше — новая локация, новые возможности игровые, либо же сюжетная линия. Здесь много того, что разработчики используют впервые, хотя в целом игра выглядит как улучшенная версия четвертой части. Однако, сюжет все меняет — вы смотрите на обычную игру под другим углом, углубляетесь в эту религию, постепенно покинете как зомбируют людей в виртуальном мире и почему они так слепо верят этим проповедникам.

Поставить игре десять из десяти не могу просто из стратегических убеждений - впереди еще множество релизов, от той же Ubisoft в том числе. Вдруг в этом году нам покажут еще более крутой проект, а выше оценки уже не будет? Да и есть определенные мелочи, совсем смешные, которые должны в будущих патчах поправить, я думаю. Да и не будем развивать в комментариях войну против автора, поставившего игре 10/10, правда?

С другой стороны, эти никакие мелочи не затмят того шага вперед, который сделали Ubisoft. Это совсем иной уровень, совсем другая история. Проект превращается из обычной стрелялки в шутер с серьёзным элементом драмы, плюс массу времени уделили второстепенным деталям, которые выглядят сногсшибательно. Пока не могу назвать пятую Far Cry игрой года, ведь впереди ещё много чего интересного, но уже могу сказать, что в пятёрку лучших проектов 2018 года эта игра точно попала.