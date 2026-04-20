Обзор игры HADES 2. Шикарный рогалик стал больше, интереснее и сложнее

Первая рогалик HADES вышел в 2020 году, став одной из самых ярких игр в этом жанре и получив призвание публики. Неудивительно, что на этой волне Supergiant Games запустила предложение, изначально стартовав тестовый период и уже после релиз в Steam. На днях со всеми правками и улучшениями баланса, механик HADES 2 добралась до консолей актуального поколения. Та же формула с боевой системой, сюжетом и героями из греческой мифологии, но теперь все масштабнее и сложнее.

Для тех, кто пропустил или не знаком с этим жанром, в основе геймплея сессионные забеги со сбором арсенала, улучшений и сражениями с боссом. После каждого забега игрок возвращается на стартовую позицию с обнулением собранных в забеге улучшений и расходников. Смерти или успешное завершение для того чтобы повторять и повторять. С каждым забегом идет освоение механик, модели движения врагов и боссов. Хаб в который возвращается игрок, выступает местом подготовки для следующего забега, получения наград за прохождение и именно здесь стать в итоге сильнее. Геймплей прост и при этом успешно затягивает, создавая игровой цикл и подталкивая пробовать еще.

Главной героиней сиквела стала – Мелиноя, она младшая сестра Загрея из первой части. Она, другие мифические боги и духи заточены Хроносом, отцом Аида и главным богом, управляющий временем. Нам также предстоит разобраться в происходящем и восстановить справедливость. Пробираться начинаем в Тартар и нам необходимо победить своего деда Хроноса. Здесь, как и в первой части забег состоит из нескольких этапов. Нужно отдать должное разработчики умело расширили и обновили Тартар, но при этом оставив и элементы уже полюбившейся атмосферы.

На старте для зачистки получаем одно оружие – посох, далее по мере прохождения откроем еще пять, получив в итоге шесть разных вариантов и по четыре модификации на каждом. Расширился набор взаимодействия с помощью оружия, есть быстрые, особые, заряжаемые атаки. Опробовать базу можно перед стартом забега или уже в самом сражении. К этому быстро привыкаешь и такой набор позволяет гибко подходить к выбору удобной и интересной для себя механики сражений.

Нововведений в игре очень много и здесь он вводится порционно, не вываливая все и сразу. При этом даже спустя пятидесяти забегов появляется что-то новое и простор для экспериментов в подготовке. Само развитие расширено, как и количество вида элементов, используемых для развития. Хорошо продумана система вознаграждения за успешные прохождения и стимулирование при не удачах. Азарт и любопытство пробовать новые комбинации и удачу, желание испытать свои силы с новыми условиями. Из HADES 2 сложно уходит, к моменту написания обзора я провел около 60 часов в ней и за это время еще есть уровни сложности, которые не пройдены и часть квестов, в планах пройти и закрыть все.

Помимо озвученного выше набора из шести оружия и их модификаций, у нас есть колода карт. Это аналог зеркала из первой части с ограниченным лимитом на выбор. Карты нужно открывать и есть возможность их улучшать. Дают они определенные бонусы, подбирать можно самостоятельно под используемое оружие. Помимо них есть питомцы с тремя умениями у каждого, кошка – воскрешает, ласка – блокирует атаки, ворона – атакует, собака – дает магию, лягушка.

Как и ранее общение и развитие отношений открывает амулеты, здесь их стало больше. Амулеты прокачиваются самостоятельно при очистке локаций, а в переходах можно будет поменять. Доступ к определенным механикам нужно будет открывать магией, это еще один элемент развития. В качестве усложнений откроется система дебафов, усложняя прохождения и открывая новые варианты сражения с боссами. Награждается прохождение с дебафами своим типом расходника, используемого для прокачки оружия и открытия модификаций.

Большим изменением стало два полноценных мира для прохождения. Помимо Тартара в HADES 2 доступен Олимп. В итоге получаем восемь боссов и восемь зон, каждая из которых отлична от других и имеет свои особенности. Как пример, в Олимпе в городе можно самостоятельно выбрать из набора дворы с бонусами, которые будут пройдены для доступа к босу со снятием печатей. Или пустыня где точки взаимодействия разбросаны по открытой локаций. При этом сам Олимп здесь сложнее, чем Тартар и потребует большего внимания. История здесь самостоятельна и в основе интересный сюжет мести с проработанными персонажами, а также поворотами. Большое количество диалогов, постановочные сцены с интересной рисовкой и озвучкой.

Как и ранее, во время прохождения и при зачистке локации игрок получает взаимодействие с богом или типом бонуса. Каждый раз выбирается один из трех вариантов бонусов, в итоге при прохождении собираем свой уникальный набор. Элемент случайности будет в каждом забеге, хотя определенные умения будут всегда наиболее желанными и полезными. После успешного забега будет выведена статистика с собранными улучшениями и нанесенным уроном по каждому из них. Это в дальнейшем можно использовать для корректировки своего билда.

И таких деталей в игре много, все это хорошо цепляет и позволяет проводить в игре много времени. При этом не подкачали в плане качества графики, экран не перегружен яркими цветами и хорошо передает атмосферу. Выверенные анимации, отрисовка врагов и героев. Много внимание уделено озвучке и фоновой музыке. Композитору удалось создать приятное звуковое сопровождение с запоминающимися мелодиями. Будет даже одна битва в которой мы сражаемся с рок-группой, детальнее рассказывать не буду оставив возможность ознакомиться с этим самостоятельно.

Итоги по HADES 2

HADES 2 – пример правильного сиквела, тут есть все что мне понравилось в первой части и много нового. У нее есть свой характер, вызов с высокой планкой сложности, самостоятельная история без самоповторов, шикарный звук на фоне и приятная графика, разнообразие сборок для забегов. В итоге получаем захватывающее приключение с хорошей реиграбельностью.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".