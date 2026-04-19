Обзор игры Ground Zero. Классический хоррор в духе Resident Evil

Вчера на консолях и ПК стартовала игра Ground Zero, вдохновленная первыми частями Resident Evil с танковым управлением, фиксированной камерой и атмосферой ужаса. Действия ее развернулись в постапокалиптической Южной Корее, после падения метеорита превратил город Пусан в зону отчуждения с мутантами. Сражения, исследование, экономия ресурсов, несколько вариантов режимов сложности, разблокируемый за бонусы бонусный контент.

При старте можно выбрать два варианта управления и оба они на выходе дают классический геймплей от которого в современных играх отошли. С одной стороны это дает возможность ностальгии, но освоиться здесь сможет далеко не каждый. Я сам сделал несколько подходов, изначально выставив высокую сложность и сложные мини-игры, но столкнувшись с проблемной стрельбой и частыми возвращениями на контрольную точку, снизил ее.

Стартовый постановочный ролик и мы сразу оказываемся в разрушенном городе. Управляем спецагентом со стартовым базовым инвентарем. Быстро обнаруживаем, что заражение быстро распространилось и вызвало мутации. В дальнейшем управление будет передано на второго агента и между ними есть разница не только в характере героев и темпе геймплея. Еще одна отсылка к известной серии игр.

Игровые локации встречают нас заранее подготовленными фонами. Хотя их исполнение неравномерно, они мастерски формируют атмосферу ушедшей эпохи, присущую жанру survival-horror. Тем не менее, игра, кажется, полагается на окружение в ущерб персонажам: их модели выглядят несколько застывшими, а движения не всегда отличаются плавностью. Впрочем, эта угловатость придает ей особую аутентичность, подчеркивая задуманную эстетику, даже если временами это немного отвлекает от игрового процесса.

Пути часто ведут к новым территориям, где разворачиваются ключевые сюжетные события. Здесь появляются новые персонажи, и становится ясно, что природа инфекции куда сложнее, чем казалось. Динамика развития сюжета мне пришлась по душе: она побуждает полного погружения в мир и тщательного исследования каждого уголка в поисках дальнейшего продвижения. Удачный дизайн уровней в этих моментах способствует этому, разработчики будто не скрывают ничего. К примеру, полицейский участок в Ground Zero занимает внушительные три часа, в то время как в Resident Evil действие происходит в одном особняке.

Поначалу меня поразило обилие локаций, но это было приятным открытием. Каждая область имела свой уникальный облик, раскрывая частицу общей картины. Приходится признать, что порой уровни кажутся избыточно большими, с помещениями, будто созданными для нескольких противников и небольшого запаса ресурсов. Однако, поверьте, эти припасы вам понадобятся, так что стоит смириться с этим. Единственное, что действительно раздражает, это когда, заблудившись, находишь ранее не виденную дверь, а затем, будучи атакованным зомби, теряешь ценную взрывчатку из сейфа.

Предлагается интерпретацию боевой системы в рамках жанра. Однако, на мой взгляд, наиболее точной аналогией будет RE 4. Главная героиня, Со-Ён, демонстрирует стойкость и обладает несколькими полезными приемами парирования и уклонения, освоение которых требует практики. Особенно это касается парирования, поскольку уклонение, хотя и имеет ограничение по выносливости, работает в большинстве ситуаций. Окно для успешного парирования, напротив, довольно узкое. Это требует точности, но овладев им, можно эффективно нейтрализовать большинство обычных противников, используя нож. Хотя такой стиль игры не является обязательным, в моменты нехватки боеприпасов он становится необходимостью. Главным испытанием становится ограниченное пространство инвентаря, которого катастрофически не хватает для всех необходимых предметов. Признаюсь, я провел в меню больше времени, чем ожидал, и считаю его дизайн не самым удачным, с неудобными схемами управления, распространяющимися даже на хранилище. Даже после восьми часов геймплея я так и не смог адаптироваться к интерфейсу.

Ground Zero – классический экшен-хоррор с элементами выживания с фиксированной камерой и танковым управлением. Заимствуя элементы и геймплей ретро и популярной серии RE, предлагается свое видение и своя уникальная история. В ней не гонятся за модными и популярными механиками, позволяя окунуться в классику. Да, тут хватает шероховатостей и требуется время на освоение, но может ностальгия того стоит?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor