Обзор дополнения Railway Empire 2: Steel Dragons. Шестой набор сценариев

Для экономической стратегии в жанре железнодорожного симулятора Railway Empire 2 вышло шестое сюжетное дополнение Steel Dragons. Включает три новых сценария с уникальными испытаниями и задачами, новый регион Китай, восемь новых локомотивов, производственными цепочками и музыкальным сопровождением. Дополнение стало доступным в конце октября сразу на всех платформах.

Под сценарии выделен отдельный регион – Китай. В зависимости от выбранного сценария он будет затрагивать новые регионы, есть среди них с простой географией, без излишних расходов на мосты, туннели и железнодорожные пути, а также гористые. Хотя по-прежнему самым сложным в наборе дополнений остается Journey to theEast , в котором приходилось выверять до сантиметров вопросы логистики. Как и ранее, свои колоритные здания, исторические объекты тоже присутствуют.

Отмечу интересный подход к реализации задач в сценариях. Тут есть как привычные задачи с развитием городов, отправлением заданного количества составов, так и новые с акцентированием развития сельских предприятий. Создание цепочек с доставкой и связью между нескольким производствами. В одном из них такие задания идут быстрым расширением списка с необходимыми объемами поставок и производства.

И если в Industrial Wonders появились побочные продукты при производстве, то в Railway Empire 2: Steel Dragons эту идею продолжили. При переполнении складов по побочным продуктам производство останавливается, поэтому необходимо продумать и использовать эти продукты в цепочках дальше. Здесь же еще появился смежный продукт в сельском предприятии – удобрения.

Этот продукт можно развозить по другим сельским предприятиям увеличив объемы выпуска и получая дополнительный доход. Какой-то повышенной сложности не добавляет, подход к экономической составляющей не сложен, особенно имея опыт прохождения предыдущих дополнений.

Добавлены специфические для Китая товары – фейерверки, шелк, рисовые пельмени, народная медицина. Также в парк добавлены новые локомотивы, но в них в отличие от Bella Italia или Railway Empire 2: India нет ничего запоминающегося. Такие же как основной парк в игре, собственно в сценариях будут использоваться и то что уже могли оценить в основной контент.

На общее погружение это негативно не влияет. Тем более внешний предприятий, сельских поседений, NPC, которые создают видимость жизни, сделаны уже с учетом китайского стиля.

Общие впечатления от дополнения Railway Empire 2: Steel Dragons остались положительными, интересно сделаны все три новых сценария, предложив разный набор заданий со своими особенностями в каждом из них. Новый регион с умеренной сложностью маршрутов, новые цепочки, свои особенности для сельских предприятий и общая стилистика под новый регион. Еще одна возможность вернуться в любимую игру и испытать свои силы в планировании и логистике.