Обзор Fate Hunters. Интересная карточная игра

Геймплей

Устали от однотипных коллекционных карточных игр, которые не приносят радости, счастья и удовольствия? Сегодня мы поговорим о немного другом продукте, которые не только круто выглядит и интересно реализован, но и позволяет получать массу удовольствия от игрового процесса. У Fate Hunters есть все необходимые качества, чтобы вы каждый день играли и даже не думали о других проектах. Сегодня я расскажу подробнее о геймплее, тактике, сложности и прочих особенностях, чтобы вы понимали, как нужно себя вести в данной игре и как побеждать.

Колода

Мне очень понравилась механика игры Fate Hunters, так как здесь у нас нет затяжных драк против боссов на двадцать-тридцать минут. Вы просто открываете игру, берете себе персонажа и отправляетесь сражаться с врагами. Драки крайне короткие — буквально пара ходов и вы уже либо победили, либо проиграли. На раунд вам автоматически выдают определенное количество карт и вы можете ими распоряжаться, после перехода на следующий уровень карты обновляются. Получается очень интересный путь по уровням, когда вам нужно постоянно сражаться с разного рода врагами, пока ваш главный герой прокачивается, получает больше интересных карт и навыков. Мне такой геймплей очень понравился — игра приносит удовольствие и радость, она способна удивлять и увлекать. Для данного жанра подобные эмоции являются большой редкостью и только за это игру уже можно похвалить.

Уровни

Стоит сказать, что особых сложностей в изучении карт в колоде у меня не возникло. Все дело в том, что в начале игры все карты достаточно простые и не требуют особого понимания — некоторые наносят по 1 единице урона, некоторые лечат, некоторые наносят 2 единицы урона и дают в руки еще две карты из колоды. То есть, вам не нужно долго сидеть и думать над описанием карт, чтобы понять, как вообще сражаться. Нет, достаточно бегло прочитать описание и все. Постепенно, конечно, сложность будет повышаться и вам нужно будет использовать более сложные схемы. К примеру, у меня была карта, которая наносит 1 единицу урона. Если же враг на столе только один, то наносится сразу 6 единиц урона. И таких условий здесь достаточно много, их стоит изучить, но они появятся уже после того, как вы одолеете несколько уровней. Разработчик дает информацию постепенно, не вынуждая поглощать сразу тонну текста.

Итог

Начальные уровни действительно очень легкие и не требуют от вас особых навыков — просто кидайте картами по врагам, лечитесь и все. Иногда на уровне попадаются сложные враги и тут уже нужно подумать, кого вывести из игры первым, чтобы получить меньше урона во время хода оппонента. Дальше будут и мини-боссы, с которыми уже нужно думать и гадать. Мне очень понравился враг, который наноси 1 единицу урона за каждую атаку по нему. То есть, вам нужно наносить как минимум 2 единицы урона и постоянно лечить главного героя, чтобы победить. Это вынуждает отказываться от слабых карт и эффективно использовать лечение.

Я не являюсь большим фанатом коллекционных карточных игр и больше предпочитаю шутеры или ММО. Но, данная игра меня прямо зацепила — она очень приятно ощущается, нет ничего лишнего в плане сложных карт или слишком уж непривычных механик. Вы просто запускаете игру и проходите уровни, копите золото, покупаете за него новых персонажей и карты в колоду, получая еще больше удовольствия от геймплея. То есть, если вы любите такого рода игры, но не хотите месяц учить механики и постоянно страдать, то смело берите данную игру и она вам точно принесет позитивные эмоции. А большего от игр мы и не требуем.