Обзор GUTREND ECHO 520. Высокотехнологичный робот-пылесос с системой лазерной навигации

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию новейший робот-пылесос компании GUTREND, получивший под свое управление все необходимое, чтобы уборка в вашем доме превратилась в удовольствие, а не трату свободного времени. Встречайте, перед вами модель ECHO 520, получившая под свое управление новейшую навигационную систему и технологию LASER VIEW.

Комплект поставки и цена

Робот-пылесос

Зарядная станция

Сетевой адаптер

Контейнер для сухой уборки

Совмещенный контейнер для сухой и влажной уборки

Виртуальная стена

Два комплекта боковых щеток

Дополнительная микрофибра для влажной уборки

Дополнительный HEPA-фильтр

Щеточки для очистки контейнера и центральной щетки

Салфетка для очистки датчиков

Пульт ДУ

Две батарейки типа ААА

Документация

На момент написания обзора цена на данный робот-пылесос, по данным официального сайта производителя, составляла 33 490 рублей. Следует отметить, что данная модель является визитной карточкой компании. Устройство поставляется в коробке из плотного картона, на которой можно найти всю информацию. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри упаковки находятся:

Внешний вид и функционал

Робот-пылесос GUTREND ECHO 520 получил приятный и стильный дизайн, позволяющий вписаться устройству в интерьер любого помещения. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещена кнопка запуска/остановки и кнопка-индикатор активации Wi-Fi. Здесь же можно увидеть модуль лазерного дальномера, который чем-то напоминает командирский люк.

Главной изюминкой GUTREND ECHO 520 является именно навигационная система LASER VIEW, которая позволила получить устройству точное динамическое позиционирование в пространстве. Другими словами, робот-пылесос получил возможность получать данные о размерах помещения, точное расстояние до препятствий и особенности планировки помещения. Этому также способствует угол обзора в 360 градусов. О работе данного решения мы поговорим чуть позже.

Датчик движения вдоль стен расположился рядом с кнопкой вкл/выкл и разъемом питания.

Рядом можно увидеть амортизирующий бампер, который прикрывает практически половину боковой грани робота-пылесоса, на котором были размещены датчики поиска зарядной станции и предотвращения столкновения с предметами. В общей сложной GUTREND ECHO 520 обзавелся сразу 30 датчиками, которые позволяют чувствовать себя комфортно роботу-пылесосу в любых помещениях.

Благодаря специальным датчикам предотвращения падения с высоты, расположенные снизу, GUTREND ECHO 520 не боится помещений с лестничными площадками. При помощи этих датчиков устройство своевременно сумеет получить информацию о том, что необходимо остановиться и двигаться в другом направлении. Здесь же размещены боковые и центральная щетки, которые отлично справляются со своей задачей, а за перемещение устройства по комнате отвечают переднее и боковые колеса.

Заряжать устройство можно двумя способами, через разъем питания, который находится в корпусе робота-пылесоса, либо при помощи зарядной станции. Во втором случае зарядка будет осуществляться при помощи контактов автоматической зарядки, которые также размещены на нижней части устройства.

В комплектации с роботом-пылесосом можно найти сразу два контейнера для уборки. Первый контейнер предназначен для сухой уборки. Благодаря тому, что GUTREND ECHO 520 поддерживает технологию Dual Clean, устройство может одновременно проводить сухую и полноценную влажную уборку помещения. В данном случае необходимо использовать совмещенный контейнер. Еще одним из преимуществ данной модели является то, что в GUTREND ECHO 520 предусмотрена трехуровневая регулировка мощности всасывания и трехуровневая подача воды. Вы можете выставить необходимое значения учитывая тип напольного покрытия и вида загрязнения.

Запустить приложение и зарегистрироваться

Добавить устройство

Активировать Wi-Fi робота-пылесоса

Подключиться к вашей домашней сети Wi-Fi

Далее следовать указаниям на экране смартфона

Управлять устройством, менять настройки и наблюдать за процессом уборки можно при помощи мобильного приложения GUTREND ECHO. Пользователям понравится то, что делать это можно из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при помощи вашего смартфона. Для того, чтобы настроить и подготовить робота-пылесоса к работе необходимо пройти несколько простых шагов:

Приложение позволяет детально изучить использованную технологию LASER VIEW. Ведь робот-пылесос, после запуска, начнет составлять подробную карту, учитывая габариты помещения и особенности интерьера. Как все это происходит можно будет увидеть на экране вашего смартфона.

В комплекте с устройством можно найти специальную магнитную ленту, которая служит некой виртуальной стеной для робота-пылесоса и не дает ему пройти за данную черту. Однако установить подобные преграды можно и при помощи мобильного приложения, сразу же после того, как вы получите детальную карту вашего помещения. Для этого достаточно перейти в пункт «Запрещенная зона» и выставить ее на карте. Робот-пылесос не будет заходить в данную зону.

Однако это еще не все, технология LASER VIEW также позволяет выставить зону уборки и очистить лишь ту часть помещения, которую вы укажете при помощи мобильного приложения.

Интеллектуальная уборка с построением карты

Совмещенная сухая и влажна уборки с автоподачей воды

Выборочная уборка

Ограничение области уборки

Уборка по расписанию

Благодаря своим компактным габаритам GUTREND ECHO 520 может выполнить уборку практически в любых труднодоступных уголках вашего дома или квартиры. Для удобства пользователя робот-пылесос получил под свое управление систему голосового информирования, который будет оповещать вас о работе устройства. В конечном итоге мы получаем то, что в GUTREND ECHO 520 предусмотрено сразу 5 режимов уборки:

Пользователям особенно понравится последний из режимов. При помощи мобильного приложения вы сможете запланировать уборку робота-пылесоса на конкретные дни недели и время. К примеру, выставить дни так, что в будни устройство начнет уборку сразу же после того, как вы уедете на работу, а в выходные установить время на более позднюю уборку, чтобы подольше поспать.

Благодаря аккумулятору мощностью в 2600 мАч, робот-пылесос GUTREND ECHO 520, на одном заряде, может проработать до 2х часов и очистить площадь в 110 кв.м. Кроме того, если заряд аккумулятора начнет заканчиваться, GUTREND ECHO 520 автоматически вернется на зарядную станцию, чтобы зарядить аккумулятор и далее начать уборку с того места, где он остановился.

Итоги

Подводя итоги по GUTREND ECHO 520, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для вашего дома, который своевременно сумеет очистить комнаты от накопившейся пыли и грязи. Благодаря своим компактным размерам устройство не только доберется до труднодоступных мест, но и не займет много места и сумеет вписаться в ваш интерьер. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, технология Laser View, совмещенная сухая и влажная уборка, построение детализированной карты, управление с помощью смартфона и многое другое. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности