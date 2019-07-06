Обзор GUTREND SENSE 410. Робот-пылесос с влажной уборкой и системой позиционирования

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Вы устали от частых уборок? Кажется, пришло время обзавестись надежным помощником, который существенно сэкономит ваше свободное время и не будет тревожить по мелочам. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию робот-пылесос от компании GUTREND. Встречайте, перед вами модель SENSE 410. Робот-пылесос получил множество интересных функций, которые, как нам кажется, придутся по душе даже самым капризным покупателям.Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Робот-пылесос

Виртуальная стена (магнитная лента)

Зарядная станция

Контейнер для влажной и сухой уборки

Микрофибра для влажной уборки

Пульт ДУ

HEPA-фильтр

Поролоновый фильтр

Боковые щетки (4 шт)

Салфетка для ухода за корпусом

Щеточка для очистки контейнера

Сетевой адаптер

Батарейки для пульта ДУ (2 шт. ААА)

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. Все комплектующие надежно защищены от повреждений при транспортировке. В комплект поставки включено следующее:

Покупателям понравится то, что в комплект поставки включены дополнительные боковые щетки и микрофибра для влажной уборки. В случае необходимости их всегда можно докупить на официальном сайте компании производителя.

Особенности

Тип уборки: сухая и влажная

Тип пылесборника: без мешка (циклонный фильтр)

Объём пылесборника: 0.5 л

Мощность всасывания: 28 Вт

Число ступеней фильтрации: 3

Время работы от аккумулятора: 180 мин

Время зарядки аккумулятора: 250 мин

Емкость аккумулятора в комплекте: 2600 мА·ч

Количество датчиков: 40

Максимальная скорость движения: 14.4 м/мин

Количество режимов уборки: 8

Максимальное время уборки: 180 мин

Датчики: инфракрасные

Ограничитель зоны уборки

Движение по спирали

Движение зигзагом

Движение вдоль стен

Сигнал при застревании

Таймер

Программирование по дням недели

Ограничение времени уборки

Местная уборка

Установка на зарядное устройство: автоматическая

Управление со смартфона

Мягкий бампер

Протокол связи: Wi-Fi

Тип соединения устройств: беспроводное

Высота: 7 см

Ширина: 33.2 см

Глубина: 33.2 см

Вес: 2.4 кг

Внешний вид

Перед нами многофункциональный робот-пылесос, который станет оптимальным решением для сухой и влажной уборки больших помещений. Корпус устройства выполнен из прочного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Стильный и привлекательный дизайн сумеет привлечь внимание покупателей. Робот-пылесос выполнен в черном цвете.

Сверху размещена панель управления и индикатор Wi-Fi.

Спереди можно увидеть специальный амортизирующий бампер с прорезиненной накладкой, который позволяет защитить ваши предметы интерьера и корпус устройства от различных повреждений при случайном столкновении.

Кроме того, по периметру бампера расположено сразу 11 пар датчиков, которые своевременно позволяют обнаружить препятствия.

Переднее колесо

Клеммы для зарядки аккумулятора

Боковые щетки

Датчики обнаружения перепадов высоты

Аккумулятор

Боковые колеса

Центральная щетка

Всасывающее отверстие

Отсек контейнера для влажной и сухой уборки

Снизу размещены следующие элементы:

Контейнер для сухой уборки обзавелся вместительным пылесборником (0.5 л). Кроме того, благодаря наличию системы тройной фильтрации ваш воздух останется чистым и свежим.

Сверху размещен отсек для HEPA-фильтра.

Для очистки пылесборника от пыли достаточно отстегнуть специальные защелки и вывалить накопившийся мусор в пакет.

Благодаря пластиковому корпусу пылесборник можно промывать под струей воды.

Для проведения влажной уборки необходимо заменить контейнер с пылесборником на контейнер для влажной уборки с автоматической подачей воды.

Снизу крепится микрофибра, которая не оставит загрязнениям не единого шанса. Для работы достаточно наполнить контейнер водой и установить его в устройство. Благодаря технологии умной автоподачи воды SMART DRIP 2.0, поступающая жидкость будет контролироваться. Если робот-пылесос прекратит движение, подача воды прекратится.

Перед началом работы не забудьте установить сменные боковые щетки. Для этого достаточно перевернуть пылесос и вставить их в специальное крепление. Они позволяют направить всю пыль к центральной щетке и тем самым существенно увеличить эффективность уборки.

Функционал и настройка

За маневренность робота пылесоса отвечает переднее поворотное колесо. Кроме того, благодаря прорезиненным боковым колесам робот-пылесос может преодолевать препятствия до 15 см и при этом обеспечить сохранность напольного покрытия.

GUTREND SENSE 410 получил под свое управление аккумулятор мощностью в 2600 мАч, что позволяет проработать устройству до трех часов. Другими словами, на одном заряде аккумулятора робот-пылесос сумеет очистить достаточно большое помещение, либо сразу несколько комнат от накопившейся пыли и грязи.

Пользователям понравится то, что вам не придется самостоятельно подключать робот-пылесос к зарядной станции. Достаточно просто нажать на кнопку «Домой» на пульте ДУ, либо через мобильное приложение. Робот-пылесос самостоятельно доберется до зарядной станции и подключится к сети.

Пульт ДУ позволяет управлять основными функциями робота-пылесоса и, кроме того, вы можете переключиться на ручной режим и самостоятельно задавать траекторию движения при помощи кнопок стрелок.

На зарядной станции есть специальный отсек, где можно хранить пульт ДУ.

Возможно, некоторые пользователи и вовсе не будут пользоваться данным пультом, ведь управлять роботом-пылесосом можно при помощи специального мобильного приложения GUTREND. Следует отметить, что это первая модель в данном семействе пылесосов, который получил подобное решение.

Скачать приложение

Зарегистрироваться

Ввести адрес электронный почты или номер мобильного телефона, чтобы получить проверочный код

Ввести код и установить пароль

В чем преимущество? Лично нам кажется, что данное приложение является очень важной составляющей робота-пылесоса. Ведь управлять вашим помощником вы сможете удаленно, из любой точки мира. Для подключения достаточно проделать несколько простых шагов:

После всего этого вам останется лишь создать свой аккаунт и добавить устройство SENSE 410. Для подключения используется беспроводная сеть Wi-Fi.

Мобильное приложение позволяет полностью управлять всеми функциями робота-пылесоса. Кроме того, вы можете добавить сразу несколько устройств и распределить их по всем комнатам и управлять каждым по отдельности. Пользователям понравится возможность создавать расписания работы устройства, чтобы робот-пылесос начинал очистку помещений автоматически. Другими словами, вы можете один раз настроить удобное для вас расписание, к примеру, выбрать время, когда вас не будет дома и вообще забыть о проблеме с уборкой.

Если в вашем доме присутствует, к примеру лестница, либо вы просто хотите, чтобы робот-пылесос убирал лишь определенную комнату, то обязательно не забудьте установить между проемом специальную магнитную ленту, которая будет служить в качестве виртуальной стены для робота-пылесоса.

Отдельное внимание следует уделить тому, что данная модель робота-пылесоса получила под свое управление улучшенную навигационную систему OPTIMAL ROUE 2.0, которая дает возможность устройству запоминать не только размеры, но и особенности вашего помещения, чтобы построить наиболее эффективный маршрут для передвижения.

Интеллектуальная уборка

Влажная уборка с автоподачей воды

Очистка пятен

Уборка без построения маршрута

Уборка сильных загрязнений

Уборка вдоль стен и в углах

Максимальная мощность

Уборка по расписанию

Если вы переживаете за сохранность своих предметов интерьера, то можете воспользоваться специальной функцией «Деликатная уборка», позволяющая обеспечить дополнительную защиту от случайных столкновений. Робот-пылесос получил под свое управление всего 8 режимов уборки:

Если говорить в целом, устройство по праву можно отнести к «умным» решениям, которое позволяет существенно увеличить свое свободное время и потратить его на себя, а не на уборку помещений.

Итоги

Подведем итоги по GUTREND SENSE 410. Перед нами многофункциональный робот-пылесос, который сумеет привлечь внимание покупателей. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Стильный и привлекательный дизайн девайса позволяют вписаться устройству в интерьер любого помещения. GUTREND SENSE 410 является незаменимым помощником для любой хозяйки. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, функционал, наличие мобильного приложения, функция влажной уборки, интуитивно понятное управление, простота в обслуживании. Кроме того, данное устройство получило отличную систему навигации и существенно опережает своих конкурентов. Что касается цены, она более чем оправдана. GUTREND SENSE 410 будет идеальным вариантов за эти деньги. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.