Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатура

2018-05-29, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Gamdias HERMES E2; [135]
Механические клавиатуры всегда пользовались особым спросом среди пользователей ПК, особенно геймеров. Однако не все могут позволить себе подобные решения из-за высокой цены. Возможно, очередная новинка от компании Gamdias, сумеет привлечь внимание покупателей. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную и доступную механическую клавиатуру с подсветкой. Встречайте, перед вами Gamdias HERMES E2. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего, что могло бы повлиять на стоимость девайса, внутри упаковке находится лишь сама клавиатура.

Особенности

  • Цвет: Черный
  • Подсветка: Семицветная, неоновая
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Встроенная память: 16 КБ
  • Тип переключателей: Механические свичи GAMDIAS CERTIFIED (Black)
  • Количество нажатий: до 50 млн.
  • Мультимедиа клавиши: 6
  • Anti ghosting N-Key rollover
  • Блокировка клавиши Windows
  • Возможность блокировки всех клавиш
  • Интерфейс: позолоченный USB
  • Длина кабеля: 1.5 м
  • Размеры: 370 x 140 x 30 мм
  • Вес: 0,650

Внешний вид и функционал

Перед нами очень быстрая, компактная и надежная клавиатура, которая сумеет привлечь внимание геймеров. Корпус устройства выполнен из качественного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. В данной клавиатуре не предусмотрен цифровой блок клавиш, что позволило существенно уменьшить общие размеры устройства. Благодаря стильной подсветке и интересному дизайну, клавиатура отлично впишется в интерьер любого места.

Раскладка клавиатуры классическая, если не считать однострочную Enter и отсутствие левой клавиши Windows, место которой занимает клавиша FN, позволяющая активировать дополнительный функционал некоторых клавиш.

Мультимедийный и дополнительный функционал обосновался на клавишах F1-F12.

"Скульптурный" дизайн клавиш, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Они чуть выдвинуты вверх от корпуса, что позволяет не бояться от пролитой жидкости и, при необходимости, легко почистить клавиатуру от пыли и накопившейся грязи. Кроме того, благодаря металлической накладке была получена хорошая жесткость всей конструкции.

Использованный шрифт на клавишах отлично читается, а благодаря подсветке вы легко сможете пользоваться устройством даже в темноте.

Особое внимание следует уделить тому, что в данной клавиатуре использована технология Anti ghosting N-Key rollover. Это позволило получить поддержку одновременного нажатия всех клавиш. Ход клавиш достаточно короткий и громкий. Были использованы чёрные переключатели Gamdias Certified Black. Да, для набора текста придется прилагать больше усилий, однако в этом есть свои плюсы - случайные нажатия по клавишам сведены к минимуму. Однако для геймеров это является идеальным решением. Если вы до этого не имели возможности использовать механические клавиатуры, то придется привыкать.

На нижней части устройства обосновались резиновые и выдвижные ножки, позволяющие клавиатуре крепко держаться на месте. Угла наклона более чем достаточно для комфортной работы.

Не понравилось лишь то, что здесь был использован обычный кабель для питания без какой-либо оплетки. Его длины в 1.5 м более чем достаточно.

Геймерам понравится возможность блокировать не только Windows, но и все клавиши. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Windows и FN+F11. Кроме того, разработчики добавили возможность менять местами клавиши WASD и стрелок.

Дополнительного программного обеспечения в данной модели клавиатуры, к сожалению нет, что не позволяет переназначить функционал клавиш или создать макросные команды.

На первый взгляд может показаться, что из-за отсутствия подставки под запястья клавиатурой не совсем удобно пользоваться, однако на деле все наоборот. Даже при длительных игровых сессиях или просто работе перед компьютером, вы не будете уставать. Нижняя часть клавиш практически подошла к краю корпуса. Другими словами, разработчикам удалось создать отличную механическую клавиатуру, пользоваться которой одно удовольствие. Благодаря использованным технологиям, устройство, несомненно, придется по душе геймерам, которые ищут для себя доступное решение.

Использование минималистичного стиля позволило получить достаточно интересный и стильный дизайн. Кроме того, в функционале также нет ничего лишнего. Здесь есть лишь то, что действительно необходимо для современного геймера. Лично нам кажется, что устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Подсветка

Теперь поговорим о подсветке. В распоряжении клавиатуры HERMES E2 семицветная подсветка, либо как мы привыкли ее называть - радужная. Однако возможности менять цвета, к сожалению, нет. Она распределена интересным образом. У каждого ряда клавиш свой цвет, но подсвечивается лишь латиница. Кроме того, есть два режима работы подсветки: дышащая и обычная. Для этого достаточно использовать комбинацию клавиш FN+Insert и FN+Delete.

Также вы можете отключить подсветку, при этом, если вы не заблокировали клавишу Windows она остается гореть красным цветом. Есть возможность настроить яркость. В плане подсветки, все же хотелось бы выбирать один определенные цвет.

Итоги

Подведем итоги по игровой механической клавиатуре Gamdias HERMES E2. Начнем с того, что данная клавиатура все же предназначена больше для геймеров, а не для обычных пользователей. Использованные переключатели не позволяют длительное время набирать объемные тексты, что приводит к усталости. Однако геймеры будут чувствовать себя как рыба в воде. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, минималистичный дизайн, функциональные клавиши, наличие подсветки, механические переключатели и конечно же доступная цена. Существенных минусов, если не считать слабый кабель для питания, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Яндекс запустил Станцию с Алисой на борт...
Яндекс запустил Станцию с Алисой на бортЯндекс показал первое устройство собственной разработки — Яндекс.Станцию. Станция — это мультимедиа-платф...
Huawei Honor Lite-версию снабдили IPS-ди...
Huawei Honor Lite-версию снабдили IPS-диКомпания Huawei готовит к выпуску 5,85-дюймовую Lite-версию мощного флагмана Honor 10. За производительно...
Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная меха...
Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная мехаМеханические клавиатуры всегда пользовались особым спросом среди пользователей ПК, особенно геймеров. Одн...
ThunderX3 Plexus для фанатов надежности...
ThunderX3 Plexus для фанатов надежностиПремиальные блоки питания ThunderX3 Plexus готовы к продажам в России. Пока что стоимость не называется, ...
Xiaomi показала Mijia Projector...
Xiaomi показала Mijia ProjectorКомпания Xiaomi анонсировала проектор Mijia Projector, который стоит 625 долларов и открывает вам дверь в...
Microsoft Classic IntelliMouse за 3990 р...
Microsoft Classic IntelliMouse за 3990 рОфициально представлена новая мышка Microsoft Classic IntelliMouse, которая отличается от большинства уст...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатураОбзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатура
Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопительОбзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель
Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Обзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыхаОбзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыха
Обзор ORICO 7566C3-SV. Лучший скоростной карт-ридерОбзор ORICO 7566C3-SV. Лучший скоростной карт-ридер
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDo...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDoНужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройст...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
Обзор Pocket Troops. Условный шутер...
Обзор Pocket Troops. Условный шутерСтоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-...
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
Предварительный обзор Vivo X21i. Шикарна...
Предварительный обзор Vivo X21i. ШикарнаВ последнее время производители мобильных телефонов перестали делать уникальные модели, но это сыграло ли...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная и...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная иВ последнее время мне стали нравиться мобильные игры, в которых можно с удовольствием проводить время и п...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor