Обзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатура

2018-02-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Gembird KB-P3-BT-UA; [308]
Многие пользователи уверены в том, что планшет - исключительно для потребления контента. То есть, играть в игры можно, сериалы с фильмами смотреть, просматривать социальные сети и интернет, но для более серьезной работы нужно покупать компьютер или ноутбук, даже если вам банально нужно редактировать текст или таблицы. Что, если я скажу вам, что планшет вполне может быть рабочим инструментом и заменой ноутбуку? Конечно, никто не говорит о работы с видео или фото, для таких тяжелых форматов не все ноутбуки подойдут, не говоря уже о планшете. Но, для работы с текстом, почтой, таблицами или интернетом планшета будет предостаточно.

Немного личного опыта - при поступлении в университет я приобрел планшет iPad с клавиатурой, которая сильно напоминала эту. Она, правда, была больше, тяжелее, кнопки нажимались не так приятно, но суть была точно такой же. Я подключал клавиатуру к планшету по беспроводной сети и на занятиях работал с лекциями на той же скорости, что и соседи по парте с ноутбуком. Вот только планшет с клавиатурой весит в разы меньше ноутбука, даже если это навороченный ультрабук.
Сегодня я расскажу вам обо всех особенностях продукта и объясню, почему эту штуку стоит покупать не только к планшету, но и к уйме других продуктов. Думаю, вам будет интересно. Погнали!

Комплект поставки

Поставляется клавиатура в достаточно компактном виде, коробка лишь немного больше самого девайса. На передней панели коробки расположена информация об основных фишках устройства, на тыльной - более детальная информация о характеристиках.

Внутри клавиатура защищена небольшим картонным поддоном, там же расположен кабель для зарядки устройства.

Стоит отметить, что поставляется клавиатура в чехле и это очень круто - он смотрится стильно, приятен на ощупь и если вы будете постоянно таскать устройство в сумке или рюкзаке, то это будет отличное решение для защиты гаджета от царапин и потертостей.

Больше ничего интересного в комплекте нет. С другой стороны - что там ещё могло быть?

Дизайн

На лицевой стороне клавиатуры расположены исключительно клавиши, только в верхней части небольшая пластиковая планка, на которой нарисован логотип компании. Благодаря отсутствию лишних элементов управления или дополнительных клавиш, удалось добиться действительно компактных размеров продукта.

Клавиши черного цвета, с достаточно низким профилем и неплохими символами. Сначала кажется, что расположены клавиши слишком близко, но после пары часов общения в сети я привык к их расположению и работал уже вслепую. Думаю, если вы потрудитесь еще больше, то ощущения от печати будут даже более приятными.

На тыльной стороне у нас расположена алюминиевая панель с четырьмя ножками. Эти ножки не дают клавиатуре скользить по столу.

И, конечно, стоит отметить выдвижную подставку под планшет или смартфон - она расположена на верхнем торце клавиатуры. Выдвигаете, ставите планшет и можно работать. Даже без всяких чехлов-книжек.

Тестирование

Клавиатура предназначена для печати и работы с текстом. То есть, это не игровое решение, а именно рабочее, хотя никто вам в игры играть не запрещает, конечно же. И, со своей прямой задачей устройство справляется на пять баллов с жирным плюсом.

Благодаря приличным размерам клавиш и расстоянию между ними, вы вполне можете работать с текстом вслепую. Учитывая небольшое расстояние до экрана планшета и подставку, которая имеется в самой клавиатуре, вам совершенно не нужно пользоваться стрелочками для перехода между символами или строчками - ткнули пальцем, откорректировали, перенесли курсор в нужное место. Это достаточно удобно и полностью нивелирует необходимость подключать мышку или сенсорную панель.

Я работал на данной клавиатуре на iPad второго поколения (старый уже, но с Word справляется), подключал iPhone и все работало шикарно. Опять же, здесь есть символы как для Windows, так и для iOS с Android, что упрощает процесс смены раскладки, например.

Конечно же, я подключал устройство к Android-смартфону, тоже всё работает как надо, без проблем с подключением и набором.

Отдельно стоит похвалить клавиатуру за поддержку Windows - вы можете использовать её со своим ноутбуком или компьютером, если у него есть соответствующий модуль беспроводного подключения. Я, например, подключил девайс к своей ТВ-приставке на Android и получил шикарный вариант для просмотра фильмов и роликов в интернете. Тоже самое можно сделать и с ПК, просматривая контент с дивана.

Итог

Вариантов использования клавиатуры действительно много. При столь компактных размерах, удобной раскладке клавиш и возможности подключить продукт к любому современному устройству, вы покупаете не просто рядовую клавиатуру, а универсальный девайс для работы и развлечений. Можно брать гаджет в пару с планшетом на любой из операционных систем и получить шикарный вариант для работы с текстом, для образовательной среды это идеально. Можно подключить клавиатуру дома к ноутбуку и печатать сидя на диване, смотреть ролики или общаться с друзьями.

Плюс, отличным сценарием использования будет работа с неттопом или ноутбуком, к которому вы подключили дополнительный монитор. Положили клавиатуру на стол и у вас нет лишних проводов, а функции и удобства - на месте. Тем более, при такой стоимости недостатков заметить просто не получится.

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