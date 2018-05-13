Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты...

Многие пользователи считают, что беспроводная клавиатура это что-то запредельно дорогое. На самом деле, уже сейчас есть масса доступных решений, которые вам точно понравятся и которые принесут не только удовольствие, но и комфорт от использования в работе и отдыхе. Сегодня я расскажу вам о крутом решении, которое за скромную сумму денег изменит ваше отношение к компьютеру в целом.

Комплект поставки

Комплект поставки максимально простой — в прозрачной пластиковой коробке поставляется клавиатура с небольшим буклетом, инструкцией и гарантийным талоном.

Благодаря прозрачному материалу, вы можете сразу оценить размер клавиш и приблизительно решить, насколько вам будет комфортно с данным продуктом работать.

Дизайн корпуса

Больше ничего в комплекте нет. Да, кстати, приемник беспроводной сети расположен на тыльной стороне клавиатуры в черной подставке.Очень хотелось бы рассказать о дизайне продукта, но здесь практически нечего описывать. Разработчики рискнули сделать модель максимально компактной и у них получилось — нет никаких бортиков или дополнительных рядов клавиш. Корпус данной клавиатуры по ширине не превышает шоколадку, в длину составляет полторы шоколадки. Да, почему бы не измерять клавиатуры плитками шоколада? Очень компактное решение, которое удобно возить куда-то, носить по квартире в руках.

Как я уже сказал, здесь нет ничего лишнего, из-за чего и опутывать продукт проблематично. Клавиши черного цвета с символами белого и голубого цвета, расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Справа имеется крутое решение в виде сенсорной панели, которая избавляет вас от необходимости работать с мышкой. Лично я привык на ноутбуке работать с сенсорной панелью, мышку в руки беру только для игр, так что такое решение мне по душе.

Тыльная панель выполнена из металла, это основа корпуса, из-за чего клавиатура не гнется и не трещит под руками. На тыльной стороне у нас имеются резиновое ножки, чтобы продукт не скользил по столу, плюс там есть подставка, которая еще и роль батареи играет. Собрано все очень надежно и плотно, в этом плане ставлю твердую пятерку, без вопросов.

Ощущения от использования

Я всегда достаточно предосудительно относился к беспроводным решениям, будь то клавиатура, мышка или наушники. Поэтому, когда в мои руки попала данная модель, я немного скептически к ней отнесся, но взял на детальный тест и провел с ней примерно недели две. За это время я быстро привык к отсутствию привязки к кабелю — я мог сесть на диван на против компьютера, взять клавиатуру и листать интернет, искать сериалы или фильмы для просмотра, отвечать на сообщения на почте не вставая с того самого дивана. Все же, сенсорная панель на клавиатуре дает о себе знать — мышка вам не нужна, в повседневном использовании я о ней даже и не думал.

Когда через две недели я подключил свою обычную механику на проводе, которой пользуюсь уже почти год, то ощущения были, как будто меня откинуло в прошлое на пару лет точно. Как это нельзя взять клавиатуру и отставить ее в сторону, чтобы очистить место для блокнота или блюда с попкорном? Как это нельзя просто встать и пойти на диван с клавиатурой в руках? Ощущения были странными, я вернул беспроводное решение и по сей день работаю на данной клавиатуре. Это настолько удобно, насколько вообще может быть.

Плюс, вы можете создавать свое рабочее место мечты. У меня в работе всегда задействован ноутбук и второй монитор на 24 дюйма. Я подключил его по кабелю, но использовать как основной не мог, так как клавиатура и сенсорная панель на ноутбуке оставались. Теперь я спокойно блокирую экран ноутбука и работаю с комфортом на большом экране с очень удобной и компактной моделью.

Итог

Теперь о сценариях, в которых я использовал данное устройство. Во-первых, я много работаю с текстами. Очень много. Буквально с утра до ночи, без преувеличения. Так что если бы клавиатура меня хоть чем-то не удовлетворяла, я бы ее не трогал больше. Но, у данной модели вполне хорошо расположены клавиши, сам механизм приятный, клавиши нажимаются равномерно и плавно, работать с ней удобно. Я со второго дня начал набирать тексты вслепую и вообще проблем с этим не ощущал. Не говорю уже про монтаж видео или работу с фото — там клавиатура себя показала шикарно, но иначе и быть не могло.Настоятельно советую вам попробовать беспроводную клавиатуру любой модели и любой марки. Это изменит ваше отношение к электронике и компьютеру в целом, вы больше не будете привязаны к столу намертво. Я сам много работаю с электроникой, много чего в руках держал, но относился к таким решениям предвзято. Теперь я протестировал устройство самостоятельно, посмотрел как оно может изменить мою жизнь, и больше за проводные варианты не сяду.

Конечно, здесь большую роль сыграла сенсорная панель в правой части корпуса. Дело в том, что если бы ее там не было, то вы бы вынуждены были таскать с собой мышку еще, что существенно усложняет процесс. Здесь же весь комплект контроллеров сразу есть, сери и пользуйся. Еще и за такие смешные деньги! Обязательно попробуйте, вам понравится.