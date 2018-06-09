Обзор Genesis Krypton 190. Классика для настоящего геймера

Современная игровая периферия обязана предоставлять пользователю не просто удобство и стабильную работу, но и еще массу прочих параметров, без которых геймер уже не может жить. Например, большинство покупателей даже не смотрят в сторону тех продуктов, которые не могут похвастаться подсветкой или какими-то иными преимуществами. Сегодня мы поговорим об игровой мышке Genesis Krypton 190, которая стоит адекватных денег, выглядит привлекательно и обеспечивает вас всеми необходимыми элементами для ежедневных виртуальных баталий.
Комплект поставкиПоставляется мышка в достаточно привлекательной коробке с цветной полиграфией.
На лицевой панели изображена сама мышка, можно оценить ее дизайн, ав правом верхнем углу указана основная фишка продукта — чувствительность сенсора.
На правой грани у нас есть еще несколько интересных характеристик мышки.
На тыльной стороне производитель сразу на нескольких языках рассказал более подробные детали своего устройства.
Внутри коробки находится мышка в пластиковом боксе, там же инструкция и наклейка с логотипом компании. Ничего удивительного, но все необходимые элементы имеются. ПО скачивать нужно с официального сайта, диск уже не прикладывают, ибо прошлый век.
Дизайн корпусаМышка выполнена в очень спокойном и простом стиле, здесь нет каких-то резких переходов, выступов или каких-то иных признаков агрессивного дизайна. Новинка мне чем-то напоминает Zowie, где производитель закладывает все преимущества в начинку, а дизайн делает максимально практичным. Здесь аналогичное отношение.
Левая и правая клавиши мыши не выделены в отдельные кнопки — вся панель под ладонью является единым целым. Из-за этого клавиши нажимаются почти по всей длине, ри этом не издают непонятных звуков и не трещат. Это шикарно, ведь некоторые мышки не дружат с хватом «коготь», например, тогда как здесь любые варианты будут подходящими.
На лицевой стороне продукта имеется небольшой логотип компании, он подсвечивается, плюс клавиша переключения DPI и колесо прокрутки. Сам же корпус выполнен из матового пластика темно-серого цвета. Он отлично ощущается в руках и не выскальзывает даже в очень активных играх.
На левой боковой панели расположены две клавиши Взад и Вперед, на правой этих кнопок нет. Хотя форма мышки симметричная, левше будет играть не так удобно.
На нижней грани расположены приличных размеров тефлоновые ножки, скользит мышка на них отменно. В плане дизайна устройство понравилось во всех отношениях.
Характеристики
Ощущения от игрыСразу после ознакомления с дизайном у меня возникло ощущение, что эта мышка будет идеально лежать в руке. Собственно, ничего удивительного не произошло — она действительно отлично показала себя в играх. Матовый пластик отлично ложится под ладонь и даже если вы очень активно играете, девайс выскальзывать не будет. Это важный момент, так как многие пользователи покупают глянцевые варианты, а потом страдают уже после часа игры.
Три профиля DPI позволяют настраивать мышку для разных задач без дополнительных программ и настроек. Вы просто нажимаете на кнопку над колесом прокрутки и меняете чувствительность мышки. Для шутеров я выбирают самое минимальное значение, для МОБА-игр беру средний вариант, если хочу играть на 4К мониторе или работать с софтом, то третий профиль больше всего подходит. Максимальное значение никогда не использовал, так как не совсем понимаю зачем.
На официальном сайте разработчика вы можете скачать программное обеспечение и настроить работу своего грызуна более гибко. Для многих пользователей важной фишкой будет возможность настройки макросов — в некоторых играх это довольно важная фишка. Но, в целом, программа не сильно отличается от того, что мы уже видели ранее — удобный интерфейс, необходимые возможности и настройки.
ИтогЗа свои деньги это шикарный вариант для тех, кто хочет получить от мышки максимум радости и комфорта. Она очень удобная, материалы корпуса дорогие и собраны правильно, коробка красивая, но там нет ничего лишнего, за что вы будете переплачивать. Есть ПО с гибкой настройкой мышки и записью макросов, есть подсветка логотипа и прочный кабель. Повторюсь — за свои деньги это оно из самых крутых решений на рынке игровой периферии.