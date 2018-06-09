Обзор Genesis Krypton 190. Классика для настоящего геймера

Комплект поставки

Современная игровая периферия обязана предоставлять пользователю не просто удобство и стабильную работу, но и еще массу прочих параметров, без которых геймер уже не может жить. Например, большинство покупателей даже не смотрят в сторону тех продуктов, которые не могут похвастаться подсветкой или какими-то иными преимуществами. Сегодня мы поговорим об игровой мышке Genesis Krypton 190, которая стоит адекватных денег, выглядит привлекательно и обеспечивает вас всеми необходимыми элементами для ежедневных виртуальных баталий.Поставляется мышка в достаточно привлекательной коробке с цветной полиграфией.

На лицевой панели изображена сама мышка, можно оценить ее дизайн, ав правом верхнем углу указана основная фишка продукта — чувствительность сенсора.

На правой грани у нас есть еще несколько интересных характеристик мышки.

На тыльной стороне производитель сразу на нескольких языках рассказал более подробные детали своего устройства.

Дизайн корпуса

Внутри коробки находится мышка в пластиковом боксе, там же инструкция и наклейка с логотипом компании. Ничего удивительного, но все необходимые элементы имеются. ПО скачивать нужно с официального сайта, диск уже не прикладывают, ибо прошлый век.Мышка выполнена в очень спокойном и простом стиле, здесь нет каких-то резких переходов, выступов или каких-то иных признаков агрессивного дизайна. Новинка мне чем-то напоминает Zowie, где производитель закладывает все преимущества в начинку, а дизайн делает максимально практичным. Здесь аналогичное отношение.

Левая и правая клавиши мыши не выделены в отдельные кнопки — вся панель под ладонью является единым целым. Из-за этого клавиши нажимаются почти по всей длине, ри этом не издают непонятных звуков и не трещат. Это шикарно, ведь некоторые мышки не дружат с хватом «коготь», например, тогда как здесь любые варианты будут подходящими.

На лицевой стороне продукта имеется небольшой логотип компании, он подсвечивается, плюс клавиша переключения DPI и колесо прокрутки. Сам же корпус выполнен из матового пластика темно-серого цвета. Он отлично ощущается в руках и не выскальзывает даже в очень активных играх.

На левой боковой панели расположены две клавиши Взад и Вперед, на правой этих кнопок нет. Хотя форма мышки симметричная, левше будет играть не так удобно.

Характеристики

Ощущения от игры

На нижней грани расположены приличных размеров тефлоновые ножки, скользит мышка на них отменно. В плане дизайна устройство понравилось во всех отношениях.Сразу после ознакомления с дизайном у меня возникло ощущение, что эта мышка будет идеально лежать в руке. Собственно, ничего удивительного не произошло — она действительно отлично показала себя в играх. Матовый пластик отлично ложится под ладонь и даже если вы очень активно играете, девайс выскальзывать не будет. Это важный момент, так как многие пользователи покупают глянцевые варианты, а потом страдают уже после часа игры.

Три профиля DPI позволяют настраивать мышку для разных задач без дополнительных программ и настроек. Вы просто нажимаете на кнопку над колесом прокрутки и меняете чувствительность мышки. Для шутеров я выбирают самое минимальное значение, для МОБА-игр беру средний вариант, если хочу играть на 4К мониторе или работать с софтом, то третий профиль больше всего подходит. Максимальное значение никогда не использовал, так как не совсем понимаю зачем.

Итог

На официальном сайте разработчика вы можете скачать программное обеспечение и настроить работу своего грызуна более гибко. Для многих пользователей важной фишкой будет возможность настройки макросов — в некоторых играх это довольно важная фишка. Но, в целом, программа не сильно отличается от того, что мы уже видели ранее — удобный интерфейс, необходимые возможности и настройки.За свои деньги это шикарный вариант для тех, кто хочет получить от мышки максимум радости и комфорта. Она очень удобная, материалы корпуса дорогие и собраны правильно, коробка красивая, но там нет ничего лишнего, за что вы будете переплачивать. Есть ПО с гибкой настройкой мышки и записью макросов, есть подсветка логотипа и прочный кабель. Повторюсь — за свои деньги это оно из самых крутых решений на рынке игровой периферии.