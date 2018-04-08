Обзор Genius KB-128. Убийца бюджетных клавиатур

Видео обзор

Обычные пользователи ПК не ищут дорогостоящие клавиатуры, мышки для того, чтобы выполнять стандартные функции, и приобретают недорогое решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную клавиатуру, которая отлично подойдет для всех, даже для геймеров. Встречайте, перед вами Genius KB-128, получившая под свое управление стильный дизайн, отличный функционал и невероятно низкую стоимость. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о клавиатуре Genius KB-128. Кроме самой клавиатуры, в комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на ее стоимость.

Особенности

Интерфейс подключения: USB

Тип клавиатуры: мембранная

Конструкция: классическая

Цифровой блок

Цвет: чёрный

Гарантия: 12 мес.

Настраиваемые кнопки F1-F12

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из качественного пластика в черном цвете. Раскладка клавиш классическая, что позволяет не привыкать к ней, а сразу же начать полноценно работать. Использованный шрифт отлично читается. Ход клавиш мягкий, и что самое главное очень тихий.

Отдельное внимание следует уделить конструкции самих клавиш. Их форма обеспечивает максимальное удобство при печати. Кроме того, центральная часть клавиш немного утоплена внутрь, что позволило получить интересный дизайн.

Цифровой блок клавиш не получил никаких изменений.

Кнопки стрелок немного вытянуты с плавным переходом друг к другу. Другими словами, подобное решение позволяет комфортно себя чувствовать даже в различных играх.

На тыльной стороне клавиатуры обосновались прорезиненные ножки для предотвращения от скольжения и выдвижные ножки для увеличения угла наклона устройства.

Длины кабеля USB для подключения достаточно для того, чтобы протянуть клавиатуру на свой рабочий стол. Используется интерфейс для подключения USB 2.0.

Подставка под руки позволяет не уставать при длительном пользовании. Да, она может показаться коротковатой, однако к ней быстро привыкаешь.

Дизайн клавиатуры отлично впишется в интерьер любого рабочего места. Другими словами, Genius KB-128 отлично понравится для тех, кто ищет недорогое, и в то же время стильное решение. Единственный минус, так это отсутствие подсветки. Однако учитывая стоимость самой клавиатуры, на это можно закрыть глаза.

Функционал и настройка

Большинство наших подписчиков зададутся вопросом - что же здесь необычного? Главной изюминкой данной клавиатуры является его функционал. На официальном сайте компании производителя необходимо скачать специальное программное обеспечение SmartGenius, которое позволяет переназначить функционал клавиш F1-F12.

Перед началом работы в данной программе, советуем сменить язык на русский. Интуитивно понятное меню позволит разобраться во всех тонкостях настройки клавиатуры даже самым неопытным пользователям.

Производитель предлагает воспользоваться двумя настроенными профилями, второй из которых управляет функциями Excel. Тем самым вы можете существенно облегчить себе работу в таблице Excel. Функционал данного профиля, при желании, можно изменить.

Второй профиль можно полностью подстроить под свои нужды, использовать различные сочетания клавиш, назначить на кнопки URL сайтов, социальных сетей, установить мультимедийный функции, приложения, либо вовсе включение или перезагрузку компьютера. Другими словами, здесь есть где разгуляться. Вряд ли вы сможете получить такую возможность в других бюджетных решениях, в данной ценовой категории.

Итоги

Согласитесь, что обычные пользователи ПК редко используют клавиши F1-F12. Возможность полностью изменить функционал данных клавиш, является идеальным решением для большинства покупателей.Подведем итоги по бюджетной клавиатуре Genius KB-128. Устройство, несомненно бьет наповал всех своих конкурентов. Разработчикам удалось создать действительно интересный дизайн, который сочетается с отличным функционалом и возможностями. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и без всяких зазоров. Очень удобные клавиши позволяют не уставать при длительной работе. Окончательную точку делает цена клавиатуры. Существенных минусов, которые бы повлияли на уровень работы Genius KB-128 нам выявить не удалось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.