Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Genius, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами ультратонкая клавиатура для работы и игр с возможностью программировать клавиши F1-F12 под свои предпочтения, модель SlimStar 126. Давайте детальней изучим данное устройство.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Genius Slimstar 126 можно было приобрести приблизительно за 900 рублей. В комплектации нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри коробки находится лишь сама клавиатура.

Внешний вид

Стильный и современный дизайн устройства сумеет привлечь внимание многих покупателей. Перед нами полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Всего 109 низкопрофильных клавиш в классической раскладке.

Корпус выполнен из пластика и защищена от попадания воды. Другими словами, случайно пролитые напитки на клавиатуру не нанесут никакого вреда.

Длины кабеля в 1.5 метра более чем достаточно. Не понравиться может лишь отсутствие дополнительной оплетки. Использован USB-интерфейс.

Благодаря безрамочному дизайну и клавишам с пониженным уровнем шума, пользователям будет комфортно работать и даже играть в различные игры.

На нижней части клавиатуры размещены четыре резиновые ножки, позволяющие предотвратить устройство от скольжения по поверхности стола. Выдвижных ножек для увеличения угла наклона, как и подставки под запястья, не предусмотрено. Однако разработчики увеличили угол наклона за счет небольшого выступа в основании устройства.

Цифровой блок клавиш получил небольшие изменения. Сверху были добавлены мультимедийные клавиши.

Был использован классический шрифт клавиш, которые отлично читаются. Русские символы выделены оранжевым цветом. Подсветки не предусмотрено. Привыкать придется лишь к однострочной клавише Enter.

Функционал

Для работы клавиатуры нет необходимости устанавливать дополнительного ПО. Достаточно будет просто подключить устройство к ПК и начать пользоваться. Однако для того, чтобы заполучить все функции все же придется скачать приложение SmartGenius с официального сайта производителя.

Благодаря технологии SmartGenius пользователю дается возможность полностью изменить функционал клавиш F1-F12 под свои предпочтения, что позволяет получить быстрый доступ к любым программам на вашем ПК, сайтам, полезным инструментам Word, Excel и многое другое. Другими словами, если вы хотите использовать все возможности клавиатуры, в программе настроек лучше задержаться.

Кроме того, пользователь может создать для себя несколько профилей. К примеру, отдельно для работы и отдельно для компьютерных игр. Согласитесь, весьма полезная функция для недорогой клавиатуры. При использовании комбинации клавиш Ctrl + Ё открывается быстрый доступ к клавишам F1-F12 на экране ПК.

Разработчики использовали специальное шероховатое покрытие корпуса, благодаря чему на клавиатуре не остаются отпечатки пальцев.

Итоги

Подводя итоги по Genius Slimstar 126 следует отметить, что перед нами действительно отличный помощник для пользователей ПК и незаменимый напарник для геймеров, которые за небольшие вложения получат под свое управление существенное преимущество перед своими соперниками. Даже при длительной работе или игровых сессиях руки чувствуют себя комфортно. Работать на данной клавиатуре достаточно удобно. Разработчикам действительно удалось создать отличную клавиатуру, которая сумеет привлечь внимание покупателей не только своим стильным дизайном, но и невероятным функционалом. Несмотря на то, что клавиатуру можно отнести к бюджетным решениям, разработчики все же использовали в данной модели технологию SmartGenius. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
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