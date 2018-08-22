Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатура

Прежде всего стоит отметить, что данная клавиатура работает только с английским языком. Исключительно. Там есть канадский английский, классический английский и американская версия, но это, фактически, одно и то же. Русского или каких-то других языков клавиатура не поддерживает, так что если вы не переписываетесь на английском или делаете это крайне редко, то ставить клавиатуру нет необходимости. Остальным же Grammarly понравится своей возможностью исправлять некоторые ошибки в текстах, которые частенько появляются у людей с низким или средним уровнем иностранного языка. Приложение весьма популярное и пользуется огромным спросом не только среди отечественных пользователей, но и среди носителей языка — в офисах частенько используют утилиту для работы с почтовыми рассылками, дабы не допускать ошибок в текстах. Мы сегодня посмотрим на продукт и расскажем обо всех преимуществах.

Работа с текстом

Весьма важным элементом является работа с текстовой составляющей. В этом плане клавиатура довольно слабо отличается от того, что вы видите в других аналогичных приложениях. У нас есть белая клавиатура с практически классическим расположением символов, есть переключатель языка и все, что требуется для активного использования в быту. Когда вы пишете текст, программа автоматически подбирает варианты, которые правильно подходят для данного предложения. Это весьма сложный механизм, который работает как с простенькими вариантами текстов, так и со сложными оборотами и фразами. Технология напоминает умную клавиатуру, только здесь вам не просто предлагают слова, которые вы могли набирать, а еще и оптимизируют текст, чтобы было меньше ошибок. Нужно потренироваться и тогда работать будет гораздо удобнее и легче, текст набирается даже быстрее.

Настройки

В любой клавиатуре продвинутый пользователь, а обычному такая штуковина и не нужна, всегда хочет гибкую систему настроек, которая позволит работать с большим комфортом и удобством. Собственно, этим клавиатура Grammarly похвастаться может с большим трудом — здесь нет работы с размером символов, нет стилей и прочих фишек, которые конкуренты могут предложить. Зато есть работа с разными функциями вроде точки после двойного нажатия на пробел. Аналогичные функции есть и в классической клавиатуре Apple, так что вы быстро можете настроить все так, как хочется.

Сферы применения

Оригинальный проект пользуется громадным спросом на ПК — вы просто устанавливаете расширение или программный пакет и получаете не только подсказки, но и указания на ошибки в текстах. В бизнесе это используют для ведения переписки на английском, когда ошибаться никак нельзя, в бытовой же жизни вы можете просто улучшить свой письменный уровень. Не могу сказать, что для всех программа будет полезной, но если вы частенько отвечаете именно на английском языке, то обязательно попробуйте — сразу узнаешь массу нового и интересного, да и собеседнику будет проще понять суть сообщения.

Итог

Приложение весьма нестандартное и подавляющее большинство пользователей даже не поймет, как с ним работать. Для этого нужно знать английский хотя бы на уровне свободного письма с ошибками. Тогда программа будет эти ошибки исправлять, а вы будете постепенно избавляться от назойливых опечаток и использования неправильных сокращений или вставных слов. Конечно, нельзя надеяться, что приложение для смартфона сделает из вас профессора английского языка, но постепенно привыкаешь к функциям и тогда работать становится намного комфортнее.