Обзор HARPER ADVB-2410. Компактная комнатная антенна для телевизора

2018-03-24, Автор - Айдар Габдулхаков; [230]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей качественными и доступными устройствами. Встречайте, перед вами компактная антенна HARPER ADVB-2410, которая предназначена для усиления телевизионного сигнала в аналоговых диапазонах и цифровых мультиплексах. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о ADVB-2410. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 800 рублей. В комплект поставки входят:
  • Антенна для телевизора HARPER ADVB-2410
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Простая и легкая конструкция
  • Активный усилитель с коэффициентом 30 дБ
  • Подходит для усиления FM-радио
  • Подходит для приема сигналов цифрового ТВ (DVB-T2)
  • Дополнительные 2 телескопические антенны
  • Диапазон частот: VHF / UHF 87.5-230 МГц, 470-862 МГц
  • Сопротивление: 75 Ом
  • Коэффициент шума: <3 dB
  • Источник питания: приемник DVB-T2

Внешний вид

Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Компактные габариты антенны позволяют вписаться устройству в любое удобное для вас место. На нижней грани устройства находятся специальные резиновые ножки, которые предназначены для предотвращения от скольжения. Кроме того, здесь же есть специальные отверстия для подвешивания на стену.

На одной из граней устройства расположились две регулируемые по высоте и углу наклона телескопические антенны, которые улучшают прием сигналов.

Здесь же находится несъемный антенный кабель и разъем для подключения блока питания.

Антенна HARPER ADVB-2410 предназначена для использования внутри помещений. Устройство отлично ловит телевизионные сигналы в аналоговых диапазонах UHF, FM, UHF. Кроме того, главной изюминкой антенны является прием цифрового сигнала DVB-T2. Другими словами, HARPER ADVB-2410 отлично подойдет для загородного применения в коттедже или даче.

Устройство показало отличные результаты в работе. Сигнал четкий и не прерывистый, кроме того, вы можете просто слушать радио каналы в хорошем качестве. Другими словами, антенна для телевизора HARPER ADVB-2410 полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по комнатной антенне HARPER ADVB-2410. В своей ценовой категории устройство занимает лидирующие позиции. Компактные габариты и стильный дизайн придают антенне премиальный вид. Возможность принимать цифровые сигналы позволяют смотреть телевизионные каналы в хорошем качестве даже в своем загородном доме, где нет возможности подключить кабельное телевидение. В любом случае выбор остается вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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