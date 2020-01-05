Обзор HARPER Gaming GKB-P100. Игровая механическая клавиатура с RGB-подсветкой

2020-01-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER Gaming GKB-P100; [273]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами игровая клавиатура с RGB-подсветкой, модель GKB-P100.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. Комплект поставки включает в себя саму клавиатуру и документацию.

Внешний вид и функционал

HARPER GKB-P100, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих геймеров, которые ищут для себя компактную и многофункциональную клавиатуру. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус устройства выполнен из пластика в черном цвете. Несмотря на свои небольшие габариты, клавиатура весит 690 грам.

Привыкать к расположению клавиш не придется, разработчики использовали классический вариант. Неудобным может показать лишь однострочная клавиша Enter.

Всего 87 клавиш. В данной клавиатуре отсутствует цифровой блок. Вряд ли геймеры вообще им пользуются. Кроме того, разработчики использовали укороченные механические переключатели с не лимитированным числом нажатий NKRO. Кроме того, анти-гостинг был использован во всех клавишах, а благодаря двойному литью, переключатели сумеют проработать намного дольше.

Использованный шрифт клавиш отлично читается. Благодаря наличию RGB-подсветки клавиатура эффектно смотрится в темноте.

Отдельное внимание следует уделить тому, что два верхних ряда клавиш получили дополнительный функционал, который начинает работать при зажатой клавише FN. Здесь представлено огромное количество возможностей: мультимедийные функции, увеличение/уменьшение скорости подсветки, выбор режима и даже создание своего профиля.

Да, вам дается возможность настроить под себя 3 профиля, выбрав подсветку лишь тех клавиш, которые вы используете в определенной игре. Для этого достаточно проделать несколько простых шагов:
  • Выбрать один из профилей использую комбинацию клавиш FN+1/2/3.
  • После чего запустить запись используя комбинацию клавиш FN+Esc.
  • Нажать на те клавиши, которые бы вы хотели подсветить.
  • Сохранить профиль, используя комбинацию клавиш FN+Esc.

Яркости подсветки, как нам показалось, более чем достаточно. Всего три режима свечения. При необходимости, подсветку можно отключить.

Разработчики дали возможность выбрать для себя один из 9 режимов работы подсветки. Для переключения между ними необходимо использовать комбинацию клавиш Fn+F9. Как нам кажется, каждый сумеет подобрать для себя комфортный уровень для работы.

Длины кабеля более чем достаточно для того, чтобы установить клавиатуру в необходимую зону на вашем рабочем, либо игровом месте. Кабель в прочной оплетке, что позволило существенно увеличить срок его службы.

На нижней части клавиатуры разместились выдвижные ножки для увеличения угла наклона. Благодаря специальным резиновым вставкам устройство отлично фиксируется на установленном месте и не будет скользить по поверхности.

Итоги

Подводя итоги по HARPER GKB-P100, следует отметить, что перед нами отличное решение для геймеров, которые ищут для себя компактную игровую клавиатуру с механическими переключателями и RGB-подсветкой. Данное устройство получило все необходимое для комфортной игры и даже возможность создать для себя 3 профиля с определенными подсвечиваемыми клавишами. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, отличный функционал, настраиваемая RGB-подсветка, механические переключатели и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться лишь отсутствие подставки под запястья. В остальном, клавиатура HARPER Gaming GKB-P100 показала хорошие результаты в работе.

Комментарии и отзывы HARPER Gaming GKB-P100
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