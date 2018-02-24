Обзор HARPER KBT-500. Компактная беспроводная клавиатура для SmartTV

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает удивлять и радовать своих покупателей различными многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами компактная беспроводная клавиатура KBT-500 получившая под свое управление тачпад. Отдельное внимание следует уделить тому, что данная клавиатура совместима с популярными ОС, такими как: iMac, Windows и даже Android. Новинка получила множество интересных функций, которые несомненно заинтересуют покупателей, особенно тех, кто успел обзавестись SmartTV. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор HARPER KBT-500
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость клавиатуры составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:
- Беспроводная клавиатура HARPER KBT-500
- Две батарейки типа ААА
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Беспроводная клавиатура
- Интерфейс приемного блока: USB 1.1
- Рабочее расстояние: до 10 метров
- Количество клавиш: 81
- Размер клавиш (QWERTY): 15 мм
- Клавиш MultiMedia
- Тип клавиатуры: QWERTY
- Габаритные размеры (В*Ш*Г): 1.5*35.5*13 см
- Совместима со SMART телевизорами, ПК, ноутбуками, Mac
- Русская и английская раскладка
- Встроенный тачпад (сенсорная панель)
- Световая индикация режимов
Внешний видУстройство получило компактные размеры и стильный дизайн, который придется по душе всем пользователям. Ультраплоская прочная металлическая клавиатура HARPER KBT-500 станет отличным решением для тех, кто использует у себя дома Smart-телевизор. К качеству материалов и к сборке никаких нареканий у нас не появилось, все выполнено крепко и надежно.
Раскладка клавиатуры выполнена в привычном стиле, если не считать цифровой блок клавиш, который перекочевал на основной блок и работает в паре с клавишей FN. Дополнительные функции, работающие с FN выделены синим цветом.
Место цифрового блока клавиш занял тачпад 2.4G, чуть выше которой загораются световые индикаторы CapsLock и т.д.
Благодаря своим компактным габаритам устройство легко поместиться в ваш рюкзак и клавиатуру тем самым можно перевозить в любое место.
На верхней грани клавиатуры расположилась кнопка вкл/выкл устройства.
На нижней части девайса обосновались резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Пластиковая вставка, куда устанавливаются батарейки для питания типа ААА, также выполняет функцию ножек для увеличения угла наклона клавиатуры.
Другими словами, дизайн клавиатуры позволил получить премиальный вид, что дает возможность вписаться устройству в интерьер любого рабочего места. Вы легко сможете работать на данной клавиатуре даже сидя у себя на диване.
Функционал и возможностиНачнем с того, что устройство поддерживает работу на всех популярных операционных системах (iMac, Windows, Android). При работе на каждой из перечисленных систем необходимо переключать режим клавиатуры при помощи соответствующей клавиши используя ее в сочетании с FN + Q/W/E.
Если вы приобретете кабель microUSB-USB, то сумеете подключить клавиатуру к своему смартфону или даже планшету, что существенно упростит работу с некоторыми задачами.
Однако данная клавиатура привлечет особое внимание счастливых обладателей SmartTV, именно здесь вы сумеете ощутить весь потенциал устройства.
Следует отметить, что в клавиатуре также есть дополнительные функции. Как мы уже и говорили они обозначены синим цветом на клавишах и работают в паре с клавишей FN:
- FN+F1 = Домашняя страница в браузере
- FN+F2 = Поиск
- FN+F3 = Режим сна
- FN+F4 = Новая вкладка в браузере
- FN+F5 = Правый клик мышки
- FN+F6 = Вкл/Выкл тачпад
- FN+F7 = Запуск медиаплеера
- FN+F8 = Предыдущий трек
- FN+F9 = Play/Stop
- FN+F10 = Следующий трек
- FN+F11 = Уменьшить громкость
- FN+F12 = Увеличить громкость
- FN+Q = iMac
- FN+W = Android
- FN+E = Windows
- FN+Стрелка вверх = PageUp
- FN+Стрелка вниз = PageDown
- FN+Стрелка вправо = End
- FN+Стрелка влево = Home
Также хочется отметить, что тачпад клавиатуры поддерживает жесты на OC Windows 10 при помощи которых можно не только передвигать курсором, но и совершать следующие действия:
- Горизонтальное или вертикальное прокручивание (колесико мыши)
- Переключение команды приложения
- Вызов меню Windows
- Вызов рабочего стола
- Вперед/Назад