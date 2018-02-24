Обзор HARPER KBT-500. Компактная беспроводная клавиатура для SmartTV

Видео обзор HARPER KBT-500

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает удивлять и радовать своих покупателей различными многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами компактная беспроводная клавиатура KBT-500 получившая под свое управление тачпад. Отдельное внимание следует уделить тому, что данная клавиатура совместима с популярными ОС, такими как: iMac, Windows и даже Android. Новинка получила множество интересных функций, которые несомненно заинтересуют покупателей, особенно тех, кто успел обзавестись SmartTV. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная клавиатура HARPER KBT-500

Две батарейки типа ААА

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость клавиатуры составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Беспроводная клавиатура

Интерфейс приемного блока: USB 1.1

Рабочее расстояние: до 10 метров

Количество клавиш: 81

Размер клавиш (QWERTY): 15 мм

Клавиш MultiMedia

Тип клавиатуры: QWERTY

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 1.5*35.5*13 см

Совместима со SMART телевизорами, ПК, ноутбуками, Mac

Русская и английская раскладка

Встроенный тачпад (сенсорная панель)

Световая индикация режимов

Внешний вид

Устройство получило компактные размеры и стильный дизайн, который придется по душе всем пользователям. Ультраплоская прочная металлическая клавиатура HARPER KBT-500 станет отличным решением для тех, кто использует у себя дома Smart-телевизор. К качеству материалов и к сборке никаких нареканий у нас не появилось, все выполнено крепко и надежно.

Раскладка клавиатуры выполнена в привычном стиле, если не считать цифровой блок клавиш, который перекочевал на основной блок и работает в паре с клавишей FN. Дополнительные функции, работающие с FN выделены синим цветом.

Место цифрового блока клавиш занял тачпад 2.4G, чуть выше которой загораются световые индикаторы CapsLock и т.д.

Благодаря своим компактным габаритам устройство легко поместиться в ваш рюкзак и клавиатуру тем самым можно перевозить в любое место.

На верхней грани клавиатуры расположилась кнопка вкл/выкл устройства.

На нижней части девайса обосновались резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Пластиковая вставка, куда устанавливаются батарейки для питания типа ААА, также выполняет функцию ножек для увеличения угла наклона клавиатуры.

Другими словами, дизайн клавиатуры позволил получить премиальный вид, что дает возможность вписаться устройству в интерьер любого рабочего места. Вы легко сможете работать на данной клавиатуре даже сидя у себя на диване.

Функционал и возможности

Начнем с того, что устройство поддерживает работу на всех популярных операционных системах (iMac, Windows, Android). При работе на каждой из перечисленных систем необходимо переключать режим клавиатуры при помощи соответствующей клавиши используя ее в сочетании с FN + Q/W/E.

Если вы приобретете кабель microUSB-USB, то сумеете подключить клавиатуру к своему смартфону или даже планшету, что существенно упростит работу с некоторыми задачами.

Однако данная клавиатура привлечет особое внимание счастливых обладателей SmartTV, именно здесь вы сумеете ощутить весь потенциал устройства.

FN+F1 = Домашняя страница в браузере

FN+F2 = Поиск

FN+F3 = Режим сна

FN+F4 = Новая вкладка в браузере

FN+F5 = Правый клик мышки

FN+F6 = Вкл/Выкл тачпад

FN+F7 = Запуск медиаплеера

FN+F8 = Предыдущий трек

FN+F9 = Play/Stop

FN+F10 = Следующий трек

FN+F11 = Уменьшить громкость

FN+F12 = Увеличить громкость

FN+Q = iMac

FN+W = Android

FN+E = Windows

FN+Стрелка вверх = PageUp

FN+Стрелка вниз = PageDown

FN+Стрелка вправо = End

FN+Стрелка влево = Home

Следует отметить, что в клавиатуре также есть дополнительные функции. Как мы уже и говорили они обозначены синим цветом на клавишах и работают в паре с клавишей FN:

Горизонтальное или вертикальное прокручивание (колесико мыши)

Переключение команды приложения

Вызов меню Windows

Вызов рабочего стола

Вперед/Назад

Итоги

Также хочется отметить, что тачпад клавиатуры поддерживает жесты на OC Windows 10 при помощи которых можно не только передвигать курсором, но и совершать следующие действия:Другими словами данная клавиатура полностью заменяет мышку и клавиатуру в отдельности и выполняет все необходимые функции, которые будут необходимы в работе будь то с ПК, ноутбуком или со SmartTV.Подведем итоги по беспроводной клавиатуре от компании HARPER. За доступную цену вы получаете под свое управление универсальную клавиатуру, которая может работать не только с ПК, ноутбуками, смартфонами и планшетами, но и со SmartTV, что существенно увеличивает область применения. Среди плюсов можно отметить следующее: металлический корпус, качественная сборка, функционал, наличие тачпада, компактные габариты и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, HARPER KBT-500 полностью оправдывает свою стоимость и несомненно опережает своих конкурентов. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.