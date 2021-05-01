Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера

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Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередные новинки от HARPER. Встречайте, перед вами игровой набор, состоящий из мышки и наушников, модели HARPER SIERRA GKB-P102 и Gaming GHS-X25. Устройства станут идеальным подарком для любого геймера. Давайте детальней изучим каждый из девайсов. Устройства доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройства поставляются в фирменных упаковках HARPER с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройств. Внутри коробки находится следующее:

HARPER SIERRA GKB-P102

Клавиатура

Подставка под запястья

Ключ для извлечения кейкапов

Документация на русском языке

Harper Gaming GHS-X25

Наушники

Съемный микрофон

Зажим для кабеля

Переходник 3.5 mini jack

Документация на русском языке

Дизайн HARPER SIERRA GKB-P102

Перед нами механическая клавиатура со стильной RGB-подсветкой. Благодаря своим компактным габаритам, устройство легко можно будет разместить на рабочем месте. Корпус выполнен из прочного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Понравилось наличие съемной подставки под запястья, что позволяет комфортно чувствовать себя и не уставать даже во время длительных игровых сессий.

На нижней части устройства размещены специальные резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Здесь же можно увидеть выдвижные ножки для увеличения или уменьшения угла наклона клавиатуры.

Кабель для питания и подключения к ПК расположен на тыльной стороне корпуса, в центральной части. Длины провода более чем достаточно и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Разработчик использовал синие переключатели, которые при нажатии издают приятный щелчок, к которому быстро привыкаешь. Раскладка привычная, если не считать однострочную Enter.

Из дополнительных кнопок можно отметить лишь наличие FN, позволяющая активировать дополнительный функционал.

Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений.

Разработчик использовал уже привычный дизайн скелетон, который давно зарекомендовал себя. А при необходимости, вы всегда сможете прочистить основание клавиш. Для извлечения клавиш необходимо использовать специальный ключ-зажим, который можно найти в комплекте с устройством.

Дизайн Harper Gaming GHS-X25

Минималистичный дизайн наушников, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Возможно, кому-то покажется странным лишь отсутствие подсветки. В целом все очень даже неплохо. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Центральная часть корпуса наушников металлическая, что существенно увеличивает срок службы устройства.

Оголовье отлично гнется и прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя. По краям можно увидеть фирменный логотип HARPER.

Наушники не давят на голову и не запотевают даже при длительных игровых сессиях, что позволяет геймерам чувствовать себя комфортно длительный период времени.

Динамики прикрыты мягкими амбушюрами из кожзаменителя, которые создают отличную шумоизоляцию, что дает возможность не отвлекаться на посторонние звуки.

На левом динамике есть разъем для подключения регулируемого по всем направлениям микрофона.

Длины кабеля почти в 2 метра более чем достаточно, и он в прочной плетеной оплетке. Здесь же размещен специальный блок управления громкостью и вкл/откл микрофона.

Функционал и настройка HARPER SIERRA GKB-P102

Радует то, что для работы устройств нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Достаточно будет просто подключить их к вашему ПК и начать пользоваться. Для удобства можете ознакомиться с инструкцией на русском языке.

Так как в наушниках нет необходимости проводить какие-либо настройки, предлагаем рассмотреть функционал клавиатуры. Начнем с мультимедийных функций, которые размещены на клавишах F1-F12. Здесь есть все необходимые инструменты, позволяющие получить быстрый доступ к основным функциям на вашем компьютере. Для их активации необходимо использовать данные клавиши в паре с FN. Кроме того, вы можете заблокировать клавишу Windows, чтобы предотвратить случайные вылеты во время игровых сессий.

Отдельное внимание следует уделить RGB-подсветке. Всего 14 световых эффектов. Для переключения режимов свечения необходимо нажимать на сочетание клавиш FN+F9. Пользователям дается возможность выбрать направление волны подсветки, скорость и яркость свечения. Каждый сумеет подобрать для себя что-то действительно интересное и подходящее к рабочему месту. При необходимости подсветку можно и вовсе отключить.

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчик предоставил возможность подсветить лишь отдельные, необходимые для пользователей кнопки управления, создав несколько профилей (всего 5). Для настройки необходимо перейти в один из профилей, которые размещены на клавишах от 1 до 5, после чего нажать на сочетание клавиш FN+ESC и прожать те клавиши, которые бы вы хотели подсветить. По завершению необходимо использовать ту же комбинацию клавиш.

Качество звука Harper Gaming GHS-X25

Для возвращения к заводским настройкам необходимо будет нажать на сочетание клавиш Fn+Del.Теперь о самом главном в Harper Gaming GHS-X25 – это качество звука. Разработчикам следует поставить большой плюс в настройке звуковой составляющей устройства. Им удалось добиться золотой середины. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе. Вы сможете услышать даже малейшие звуки в той или иной игре, что важно. Ведь это даст вам существенное преимущество перед противником. Низкие частоты мягкие и насыщенные. Четкие басы позволяют прослушивать свои любимые музыкальные треки и действительно наслаждаться качеством звука. Диапазона громкости более чем достаточно, даже показалось, что разработчики могли и выставить чуть ниже максимальный уровень громкости, так как слишком громко.

Итоги

Всенаправленный микрофон показал отличные результаты в работе. Голос пользователя передается четко и без всяких помех, что позволяет комфортно общаться со своими друзьями при помощи голосовых чатов. Голос к видео обзору был записан на микрофон Harper Gaming GHS-X25, без всяких обработок.Подводя итоги по игровой клавиатуре HARPER SIERRA GKB-P102 и игровым наушникам Harper Gaming GHS-X25, следует отметить, что перед нами идеальный набор для геймеров, которые ищут для себя недорогие, многофункциональные и качественные решения. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные сборка и материалы, наличие настраиваемой RGB-подсветки на клавиатуре, отличное качество звука наушников и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.