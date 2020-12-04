Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой

Не так давно компания HONOR представила свой новый среднебюджетник 10X Lite, на который она вселяет большие надежды в плане продаж. Его оснастили безрамочным дисплеем, неплохим процессором, квадрокамерой, быстрой зарядкой, емким аккумулятором и модулем NFC. Так стоит ли в действительности данная модель внимания? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

HONOR 10X Lite поставляется в простой коробке, выполненной в светлых тонах. Внутри нее вы найдете сам смартфон, кабель питания, зарядное устройство на 22,5 Вт и небольшую документацию.

Внешний вид

HONOR 10X Lite выполнен по всем последним тенденциям смартфоностроения: безрамочный дисплей, глянцевая задняя крышка с градиентом и модуль камеры, вынесенный в незамысловатый прямоугольник.

Смартфон доступен в трех цветовых решениях: «Полночный чёрный», «Ультрафиолетовый закат» и «Изумрудно-Зелёный», как у нас.

Блок камер выпирает, но не сильно, поэтому на ровных поверхностях лежит достаточно устойчиво.

На правой грани разместились качелька громкости и кнопка разблокировки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Технология далеко не нова, так что все работает быстро и надежно с минимальным количеством неудачных срабатываний.

На левой грани есть только слот под две SIM-карты и microSD объемом до 512 Гбайт.

Фронтальную камеру разместили ровно по центру в небольшом отверстии. Выглядит симметрично и не раздражает глаз. С помощью нее можно за доли секунд разблокировать смартфон. Проблемы с распознаванием могут возникнуть только в темное время при недостатке освещенности.

На нижнюю грань вынесли вход для наушников, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

Экран

В HONOR 10X Lite установили дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 2400×1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Тип матрицы IPS. Он достаточно яркий и контрастный, но при этом не имеет чересчур насыщенные цвета. В целом, рамки вокруг дисплея выглядят достаточно аккуратными, хоть и не рекордно узкие.

В настройках смартфона можно по своим предпочтениям отрегулировать цветовой режим и температуру, а также включить функцию защиты зрения.

Начинка

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре собственного производства Kirin 710A с рабочей частотой до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а внутренней 128 Гбайт, которую при желании можно расширить с помощью карты формата microSD.

Запас производительности позволяет запускать на смартфоне WoT Blitz на низких настройках графики с уверенным запасом fps 60+.

Вся система работает на Android 10 с установленной сверху оболочкой Magic 3.1. Все сервисы от Google заменены на собственные. Вместо Play Market здесь имеется App Gallery. До сих пор сложно сказать, что он приблизился по количеству доступных приложений, но крайне усердно двигается в этом направлении. Одно можно сказать точно — пользоваться смартфоном без особых затруднений можно уже сейчас.Через приложение “Кошелек” можно расплачиваться бесконтактным методом. Сейчас оно поддерживает карты от большинства российских банков типа MasterСard и Visa.

Камера

HONOR 10X Lite оснастили четырьмя модулями камер. Основным является сенсор на 48 Мпикс со светосилой f/1,8. Второй ультраширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2,4 умеет снимать при угле обзора в 120 градусов. Два последних второстепенных модуля имеют разрешение на 2 Мпикс и светосилу f/2,4. Первый служит для измерения глубины резкости в режиме портрета, а второй работает в макрорежиме для захвата объектов при минимальном расстоянии от 4 мм.

Фронтальная камера на 8 Мпикс со светосилой f/2,0 способна делать четкие снимки в фокусе. При желании можно включить функцию бьютификации.

Аккумулятор

Видео можно снимать при максимальном разрешении в Full HD в 60 кадров/сек. Из-за отсутствия какой-либо стабилизации снимать видео в динамике становится проблематичным.Время работы — это одна из самых сильных сторон смартфона. В него внедрили аккумулятор емкостью в 5000 мАч, и благодаря этому он спокойно выдерживает полтора дня работы. Поддерживаемая технология быстрой зарядки SuperCharge позволяет 10X Lite за полчаса зарядиться почти до 50%, а за час с небольшим его уже и вовсе можно будет вынуть из розетки.

Итоги

HONOR 10X Lite — вышел достойным среднебюджетным устройством с приличным запасом автономности и приятным внешним видом. К его остальным плюсам можно отнести шустрый процессор, яркий дисплей, мгновенный сканер отпечатков пальцев, неплохие фотовозможности и наличие NFC. Из минусов же мы выделили отсутствие стабилизации при съемке видео и комплектного силиконового чехла.